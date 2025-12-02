Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic

Ke konci listopadu činil schodek státního rozpočtu 232 mld. Kč, zhruba o 37 miliard méně než v minulém roce. Plnění rozpočtu se tak vyvíjí zhruba v souladu s plánovaných deficitem 241 miliard, nicméně bližší pohled do struktury ukazuje na některé problematické aspekty.
Celkové příjmy rostou solidním meziročním tempem 7,6 %, ve kterém se odráží zrychlující růst tuzemské ekonomiky – zejména svižná mzdová dynamika a oživení spotřeby domácností. Vedle solidního výběru pojistného a daně z příjmu fyzických osob pomohla příjmové straně podstatným způsobem také daň z neočekávaných zisků. Její inkaso činí letos již 33 mld. Kč, přestože náklady na řešení energetické krize již zcela odezněly. Pro příští rok každopádně windfall tax končí a státní rozpočet tak přijde o nezanedbatelný zdroj příjmů.
Výdaje státního rozpočtu mezitím vzrostly oproti minulému roku o 5,3 %. Nejvýrazněji rostly tradičně běžné výdaje v sociální oblasti, za zmínku ale stojí i pokračující nárůst nákladů na obsluhu dluhu – na 86 miliard Kč, za celý rok se pak budeme blížit rekordním 100 mld. Kč (1,2 % HDP). Kapitálové výdaje jsou sice meziročně vyšší o přibližně 33 mld. Kč, jejich plnění však ke konci listopadu činilo méně než 75 %. Jinými slovy, celkový deficit pomáhá optimisticky vylepšit nižší investiční aktivita, což není – z hlediska dlouhodobé prosperity tuzemské ekonomiky – dobrá zpráva.
V letošním roce by se měl schodek státního rozpočtu pohybovat nedaleko od plánovaných 241 mld. Kč – případná odchylka v řádech miliard korun nepředstavuje zásadní problém. Daleko důležitější je debata o rozpočtu pro rok 2026. Scénář rozpočtového provizoria na začátku příštího roku považujeme v tuto chvíli za nevyhnutelný, ale zároveň nejrozumnější řešení.
Nová vláda bude mít totiž k dispozici odborný aparát Ministerstva financí a dostatek času na důkladnější úpravu příjmové i výdajové strany rozpočtu (počítáme s podstatným navýšením deficitu oproti aktuálnímu návrhu 286 mld. Kč). Režim rozpočtového provizoria není z našeho pohledu zásadním problémem, pokud bude trvat několik málo měsíců, jako například v roce 2022.
TRHY
Koruna
Česká koruna se na začátku týdne nepouští do větších akcí a vyhlíží především čtvrteční výsledek inflace a mezd. Ty mají v obou případech potenciál rozkolísat kurz tuzemské měny. Do té doby ale očekáváme vcelku poklidné obchodování.
Eurodolar
Důležitá data za podnikatelskou náladu v americkém průmyslu měřená indexem ISM nevyzněla vůbec dobře, což posunulo eurodolar včera výše. Přitom nešlo ani tak o celkové číslo, ale o detailní strukturu, která odhalila jak klesající nové objednávky, tak padající subindex zaměstnanosti.
Minimálně dnes dopoledne by eurodolar měl věnovat pozornost číslům z eurozóny, neboť vyjde listopadový údaj za celou měnovou unii. My však překvapení neočekáváme, neb data by mohla být na úrovni těch říjnových, tedy těsně na dvouprocentním cílem ECB.