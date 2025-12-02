Hledat v komentářích

Detail - články
Britská centrální banka varuje před propadem trhů kvůli vývoji kolem AI

02.12.2025 14:19
Autor: ČTK

V důsledku příliš vysokého ohodnocení firem investujících do umělé inteligence (AI) a rovněž kvůli rizikovým úvěrům velkým společnostem narůstají rizika pro stabilitu britského finančního systému. Ve své zprávě k finanční stabilitě to uvedla britská centrální banka, která současně varovala před nebezpečím prudkého poklesu trhů.

"Podle názoru výboru pro finanční politiku zůstávají ocenění mnoha rizikových aktiv nadále značně nadhodnocená, zejména u technologických společností zaměřených na AI. Ocenění akcií v USA se blíží nejvyšším hodnotám od dob internetové bubliny a ve Spojeném království od globální finanční krize. To zvyšuje riziko prudké korekce," uvedli bankéři.

Riziko vidí centrální banka také v rizikových úvěrech. "Role dluhového financování v odvětví AI rychle roste, protože společnosti zaměřené na AI usilují o rozsáhlé investice do infrastruktury. Podle některých odhadů odvětví by výdaje na infrastrukturu pro AI v příštích pěti letech mohly přesáhnout pět bilionů amerických dolarů," připomíná zpráva.

Hlubší vazby a rostoucí propojení mezi podniky zaměřenými na AI a úvěrovými trhy podle centrální banky znamenají, že pokud by došlo k propadu cen akcií, následné ztráty z úvěrů by mohly zvýšit rizika pro stabilitu finančního systému.

Správce aktiv Blue Owl Capital v listopadu stáhl návrh na sloučení neveřejného úvěrového fondu pro drobné investory v hodnotě 1,7 miliardy dolarů s veřejně obchodovaným fondem, který zahrnuje i institucionální klienty, v hodnotě 17 miliard dolarů. Zpráva o této transakci totiž přispěla k poklesu akcií Blue Owl o více než desetinu za méně než dva týdny.

Právě tato investiční skupina se přitom podílí na úvěrech pro infrastrukturní projekty společnosti OpenAI. Jde o projekt Stargate v Novém Mexiku, kde se společnostmi zabývajícími se výpočetní infrastrukturou spravuje úvěry za 28 miliard USD, a Stargate v Abilene s úvěry za více než devět miliard USD.

Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times (FT). Celkově by půjčky partnerů projektů datových center OpenAI podle FT mohly dosáhnout až 100 miliard dolarů (dva biliony Kč),

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.

 

