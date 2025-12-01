Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného

Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného

01.12.2025 11:30
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vstup do nového týdne je na hlavních akciových trzích převážně negativní a přerušuje úspěšnou sérii z posledních několika dní. Dostali jsme příznivé zprávy o startu předvánoční nákupní sezóny, když tržby po Black friday stouply podle Mastercardu o 4,1 % meziročně. To ovšem na trhy dojem neudělalo.

Americký prezident Donald Trump prý už vybral nového šéfa Fedu, a přestože jméno ještě nezaznělo, mluví se hlavně o Kevinu Hassettovi, tedy současném prezidentově poradci. U něj je prakticky zaručena silná loajalita a tendence snižovat sazby. Pozitivní efekt ale nesledujeme ani v tomto případě, dluhopisové výnosy na delším konci křivky následně stoupají.

Hlavním zdrojem nervozity je podle nás Japonsko. Z prohlášení guvernéra Uedy, že BoJ zváží všechna pro a proti, trh usoudil, že roste pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání 19.12. A to není úplně vítané. Hrozbou je rušení carry obchodů, a tedy i pozic v rizikovějších aktivech na západních trzích. Dopolední korekce na kryptoměnách je podle nás spojená právě s nebezpečím stahování peněz z rizika.

Mezi akciovými trhy v Evropě nejvíc ztrácí ten německý DAX (-1 %). Ve Francii vidíme pokles o půl procenta, v Británii jen o 0,2 %. Naopak Nizozemsko je těsně v zeleném. Americké futures naznačují negativní začátek týdne, a to asi o 0,7 %.

Odpoledne je na programu listopadový report ISM, který naznačí kondici amerického průmyslu. Očekávání jsou nastavena na mírné vylepšení hlavního indexu, který by však měl zůstat v oblasti poklesu, tedy pod 50 body. Další data budou následovat v příštích dnech, přičemž kalendář zůstává ještě rozhozený shutdownem a mnohé reporty nemají konkrétní datum zveřejnění.

Eurodolar dopoledne stoupá na 1,1625 a roste také zlato, které nyní atakuje 4260 USD. Koruna se k euru obchoduje na 24,15 a mírně tedy posiluje po lepším domácím indexu nákupních manažerů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1531 -0.0906 24.1902 24.1439
CZK/USD 20.7765 -0.3339 20.8600 20.7715
HUF/EUR 380.5046 -0.3011 381.9680 380.3906
PLN/EUR 4.2283 -0.1676 4.2393 4.2258
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2211 0.2045 8.2222 8.1988
JPY/EUR 180.3930 -0.4000 181.1645 180.1960
JPY/USD 155.1680 -0.6460 156.1520 155.1680
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8789 0.0057 0.8795 0.8764
CHF/EUR 0.9334 0.1540 0.9337 0.9320
NOK/EUR 11.7758 0.2311 11.7803 11.7302
SEK/EUR 10.9695 0.0922 10.9761 10.9541
USD/EUR 1.1625 0.2475 1.1626 1.1589
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5261 -0.1211 1.5295 1.5253
CAD/USD 1.3983 0.0676 1.3995 1.3963
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.12.2025
17:27Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:10Airbus odhalil další závadu. Akcie klesaly až o deset procent
13:05PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá  
12:32WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s: Výroční zpráva za rok 2024 - aktualizovaná verze
12:02FT: Partneři OpenAI si půjčili 100 miliard dolarů. Firma samotná podepsala kontrakty za 1,4 bilionu dolarů
12:00Stříbro na rekordu. Bílý kov zdvojnásobil hodnotu, zatímco zlato jde do strany
11:52Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v listopadu zhoršily
11:30Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného  
10:01Kryptoměny znovu pod tlakem. Bitcoin spadl na 86 tisíc dolarů
8:56GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem  
8:44Rozbřesk: Jestřábí BoJ zvyšuje averzi k riziku – pomůže to euru, nebo dolaru?
8:36Primoco UAV SE: Informace o překročení hodnoty nových zakázek miliardu korun v roce 2025
6:05Predikce na rok 2026 počítají s pokračujícím růstem. Některé banky míří u S&P 500 až k 8 000 bodům
30.11.2025
9:04Víkendář: Německá ekonomika je o 1 % větší než na konci roku 2017, zatímco ta americká vzrostla o 19 %
29.11.2025
8:55Víkendář: Poukazování na chyby Američanů Evropě její problémy nevyřeší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět