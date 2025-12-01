Nervozita z Japonska stahuje trhy do červeného

Vstup do nového týdne je na hlavních akciových trzích převážně negativní a přerušuje úspěšnou sérii z posledních několika dní. Dostali jsme příznivé zprávy o startu předvánoční nákupní sezóny, když tržby po Black friday stouply podle Mastercardu o 4,1 % meziročně. To ovšem na trhy dojem neudělalo.
Americký prezident Donald Trump prý už vybral nového šéfa Fedu, a přestože jméno ještě nezaznělo, mluví se hlavně o Kevinu Hassettovi, tedy současném prezidentově poradci. U něj je prakticky zaručena silná loajalita a tendence snižovat sazby. Pozitivní efekt ale nesledujeme ani v tomto případě, dluhopisové výnosy na delším konci křivky následně stoupají.
Hlavním zdrojem nervozity je podle nás Japonsko. Z prohlášení guvernéra Uedy, že BoJ zváží všechna pro a proti, trh usoudil, že roste pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání 19.12. A to není úplně vítané. Hrozbou je rušení carry obchodů, a tedy i pozic v rizikovějších aktivech na západních trzích. Dopolední korekce na kryptoměnách je podle nás spojená právě s nebezpečím stahování peněz z rizika.
Mezi akciovými trhy v Evropě nejvíc ztrácí ten německý DAX (-1 %). Ve Francii vidíme pokles o půl procenta, v Británii jen o 0,2 %. Naopak Nizozemsko je těsně v zeleném. Americké futures naznačují negativní začátek týdne, a to asi o 0,7 %.
Odpoledne je na programu listopadový report ISM, který naznačí kondici amerického průmyslu. Očekávání jsou nastavena na mírné vylepšení hlavního indexu, který by však měl zůstat v oblasti poklesu, tedy pod 50 body. Další data budou následovat v příštích dnech, přičemž kalendář zůstává ještě rozhozený shutdownem a mnohé reporty nemají konkrétní datum zveřejnění.
Eurodolar dopoledne stoupá na 1,1625 a roste také zlato, které nyní atakuje 4260 USD. Koruna se k euru obchoduje na 24,15 a mírně tedy posiluje po lepším domácím indexu nákupních manažerů.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1531
|-0.0906
|24.1902
|24.1439
|CZK/USD
|20.7765
|-0.3339
|20.8600
|20.7715
|HUF/EUR
|380.5046
|-0.3011
|381.9680
|380.3906
|PLN/EUR
|4.2283
|-0.1676
|4.2393
|4.2258
|CNY/EUR
|8.2211
|0.2045
|8.2222
|8.1988
|JPY/EUR
|180.3930
|-0.4000
|181.1645
|180.1960
|JPY/USD
|155.1680
|-0.6460
|156.1520
|155.1680
|GBP/EUR
|0.8789
|0.0057
|0.8795
|0.8764
|CHF/EUR
|0.9334
|0.1540
|0.9337
|0.9320
|NOK/EUR
|11.7758
|0.2311
|11.7803
|11.7302
|SEK/EUR
|10.9695
|0.0922
|10.9761
|10.9541
| USD/EUR
|1.1625
|0.2475
|1.1626
|1.1589
|AUD/USD
|1.5261
|-0.1211
|1.5295
|1.5253
|CAD/USD
|1.3983
|0.0676
|1.3995
|1.3963