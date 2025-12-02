Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru

Po včerejším lehkém poklesu na Wall Street se už Asii dařilo o něco lépe. Evropa začínala nevýrazně, ale postupem času se posouvá vzhůru a hlavní indexy se už drží v zeleném. DAX přidává půl procenta, CAC40 je +0,3 pct, FTSE100 a AEX jsou zatím jen mírně v plusu.
Investoři se postupně vracejí do polovodičových jmen a jejich sentiment vylepšuje také stabilizace na kryptoměnách. Ty se poslední dobou hodně sledují jako indikátor vztahu investorů vůči riziku a jsou citlivé třeba na spekulace o politice BoJ. Dnes ovšem Bitcoin stoupá o 2 procenta a pomáhá zlepšovat náladu i na akciích. Americké futures byly ráno lehce červené, nyní se nacházejí u nulové změny.
Na programu máme předběžnou inflaci z eurozóny. Celková by měla setrvat na 2,1 a jádrová na 2,4 procenta. Překvapení u dat bývá minimální a navíc ECB nyní vypadá pevně nastavená na stabilitu sazeb. Vzhledem k tomu nečekáme podstatný dopad na obchodování. Případně mohou vycházet i dosud nevydaná americká data, ale ta nemají pevný termín.
Za pozornost stojí nárůst dluhopisových výnosů. Americký 10Y výnos se po dalším nárůstu drží u 4,1 procenta a k poklesu ho nepřesvědčila slabá data (ISM) ani předchozí návrat očekávání prosincového snížení sazeb. Výš zůstávají také výnosy v Evropě, přičemž dnes dopoledne je trh poměrně v klidu a pouze se konsoliduje. Eurodolar se mezitím usazuje u 1,1615. Zlato dnes lehce koriguje poslední zisky a stahuje se k 4200 USD. Na koruně je dopoledne klid.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:40 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1684
|0.0416
|24.1765
|24.1520
|CZK/USD
|20.8235
|0.0649
|20.8260
|20.7960
|HUF/EUR
|381.0480
|0.0472
|381.2072
|380.4901
|PLN/EUR
|4.2400
|0.2512
|4.2408
|4.2282
|CNY/EUR
|8.2050
|-0.0573
|8.2180
|8.2044
|JPY/EUR
|181.1000
|0.3407
|181.1875
|180.4520
|JPY/USD
|156.0340
|0.3702
|156.0850
|155.4360
|GBP/EUR
|0.8785
|-0.0341
|0.8792
|0.8783
|CHF/EUR
|0.9339
|0.0005
|0.9345
|0.9336
|NOK/EUR
|11.7820
|0.1713
|11.7820
|11.7555
|SEK/EUR
|10.9760
|0.0254
|10.9807
|10.9695
| USD/EUR
|1.1606
|-0.0290
|1.1616
|1.1604
|AUD/USD
|1.5270
|-0.1079
|1.5295
|1.5247
|CAD/USD
|1.4008
|0.0704
|1.4009
|1.3991