Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru

Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru

02.12.2025 10:40
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejším lehkém poklesu na Wall Street se už Asii dařilo o něco lépe. Evropa začínala nevýrazně, ale postupem času se posouvá vzhůru a hlavní indexy se už drží v zeleném. DAX přidává půl procenta, CAC40 je +0,3 pct, FTSE100 a AEX jsou zatím jen mírně v plusu. 

Investoři se postupně vracejí do polovodičových jmen a jejich sentiment vylepšuje také stabilizace na kryptoměnách. Ty se poslední dobou hodně sledují jako indikátor vztahu investorů vůči riziku a jsou citlivé třeba na spekulace o politice BoJ. Dnes ovšem Bitcoin stoupá o 2 procenta a pomáhá zlepšovat náladu i na akciích. Americké futures byly ráno lehce červené, nyní se nacházejí u nulové změny. 

Na programu máme předběžnou inflaci z eurozóny. Celková by měla setrvat na 2,1 a jádrová na 2,4 procenta. Překvapení u dat bývá minimální a navíc ECB nyní vypadá pevně nastavená na stabilitu sazeb. Vzhledem k tomu nečekáme podstatný dopad na obchodování. Případně mohou vycházet i dosud nevydaná americká data, ale ta nemají pevný termín. 

Za pozornost stojí nárůst dluhopisových výnosů. Americký 10Y výnos se po dalším nárůstu drží u 4,1 procenta a k poklesu ho nepřesvědčila slabá data (ISM) ani předchozí návrat očekávání prosincového snížení sazeb. Výš zůstávají také výnosy v Evropě, přičemž dnes dopoledne je trh poměrně v klidu a pouze se konsoliduje. Eurodolar se mezitím usazuje u 1,1615. Zlato dnes lehce koriguje poslední zisky a stahuje se k 4200 USD. Na koruně je dopoledne klid.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:40 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1684 0.0416 24.1765 24.1520
CZK/USD 20.8235 0.0649 20.8260 20.7960
HUF/EUR 381.0480 0.0472 381.2072 380.4901
PLN/EUR 4.2400 0.2512 4.2408 4.2282
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2050 -0.0573 8.2180 8.2044
JPY/EUR 181.1000 0.3407 181.1875 180.4520
JPY/USD 156.0340 0.3702 156.0850 155.4360
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8785 -0.0341 0.8792 0.8783
CHF/EUR 0.9339 0.0005 0.9345 0.9336
NOK/EUR 11.7820 0.1713 11.7820 11.7555
SEK/EUR 10.9760 0.0254 10.9807 10.9695
USD/EUR 1.1606 -0.0290 1.1616 1.1604
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5270 -0.1079 1.5295 1.5247
CAD/USD 1.4008 0.0704 1.4009 1.3991
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
02.12.2025 6:26
AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
Hostem na Yahoo Finance byl Greg Ip z Wall Street Journal a diskutoval...
Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
02.12.2025 8:41
Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
Ke konci listopadu činil schodek státního rozpočtu 232 mld. Kč, zhruba...
Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys
02.12.2025 8:55
Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys
Evropské akciové trhy zahájily prosincové obchodování opatrně a také v...
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
02.12.2025 10:02
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
Akcie Bayeru v úterý ráno prudce rostou a dostávají se na nejvyšší úro...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2025
17:27Ztrácí se výhoda vysokoškolského vzdělání?
16:13Skupina deseti evropských bank založila konsorcium pro stablecoin vázaný na euro
16:03Sociální politika po americku: Miliardář Dell dá dětem do deseti let 250 dolarů na investice
14:22Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
14:19Britská centrální banka varuje před propadem trhů kvůli vývoji kolem AI
13:04Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace
12:46OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
12:08Altman bije na poplach. OpenAI odkládá plány na reklamu a agentickou AI, aby zlepšila kvalitu ChatGPT
11:50Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta
10:40Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru  
10:02Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
8:55Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys  
8:41Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
6:26AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
01.12.2025
22:01Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem  
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
American Eagle Outfitters Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Crowdstrike Holdings Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Gitlab Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Marvell Technology Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Okta Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět