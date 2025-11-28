Výpadek a zkrácené obchodování naznačují nevýrazný konec týdne

Po včerejším svátku se americké burzy rozjedou jen ve zkráceném režimu. Aktivita, respektive ochota výrazněji měnit pozice, v takových případech nebývá velká. Tentokrát navíc situaci komplikuje výpadek systémů chicagské burzy, která hraje klíčovou roli v obchodování komodit či derivátů.
Výpadek dolehl také na devizový trh. A na programu nejsou ani žádné zásadní události. Dopoledne sice vycházejí inflační čísla z Itálie či německých spolkových zemí, ale to by nemělo být pro trh určující.
Vše vypadá nastaveno na nevýrazný konec týdne a s tím ladí i dopolední obchodování na evropských burzách. Klíčové akciové indexy pouze drží pozice poblíž včerejších hodnot. Drobné odchylky přitom jdou oběma směry. Při absenci inspirace z Ameriky bude zřejmě převládat opatrnost i po zbytek dne.
Ani na dluhopisech nesledujeme podstatné pohyby. Eurodolar míří mírně dolů a nyní se nachází na 1,1565. Zlato sice poskočilo vzhůru, ale své zisky následně koriguje. Obchoduje se mírně v zeleném, kolem 4170 USD. Nic podstatného se v pátek neděje ani na koruně, která vůči euru setrvává u 24,17. Zpřesněná data o domácím HDP za 3Q sice přinesla mírné vylepšení růstu, reakci však nevyvolala.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1805
|0.0478
|24.1833
|24.1425
|CZK/USD
|20.9065
|0.3263
|20.9065
|20.8240
|HUF/EUR
|381.3462
|-0.0527
|381.9330
|381.0395
|PLN/EUR
|4.2355
|0.1435
|4.2380
|4.2279
|CNY/EUR
|8.1826
|-0.3497
|8.2151
|8.1826
|JPY/EUR
|180.7610
|-0.2728
|181.5397
|180.7750
|JPY/USD
|156.3165
|0.0125
|156.5780
|156.1620
|GBP/EUR
|0.8753
|-0.0799
|0.8769
|0.8747
|CHF/EUR
|0.9324
|-0.1104
|0.9340
|0.9319
|NOK/EUR
|11.7632
|-0.1244
|11.8111
|11.7560
|SEK/EUR
|10.9923
|0.0182
|11.0086
|10.9811
| USD/EUR
|1.1563
|-0.2846
|1.1602
|1.1563
|AUD/USD
|1.5331
|0.1699
|1.5337
|1.5286
|CAD/USD
|1.4040
|0.0674
|1.4043
|1.4023