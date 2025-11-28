Hledat v komentářích

Detail - články  
Výpadek a zkrácené obchodování naznačují nevýrazný konec týdne

28.11.2025 11:24
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejším svátku se americké burzy rozjedou jen ve zkráceném režimu. Aktivita, respektive ochota výrazněji měnit pozice, v takových případech nebývá velká. Tentokrát navíc situaci komplikuje výpadek systémů chicagské burzy, která hraje klíčovou roli v obchodování komodit či derivátů.

Výpadek dolehl také na devizový trh. A na programu nejsou ani žádné zásadní události. Dopoledne sice vycházejí inflační čísla z Itálie či německých spolkových zemí, ale to by nemělo být pro trh určující.

Vše vypadá nastaveno na nevýrazný konec týdne a s tím ladí i dopolední obchodování na evropských burzách. Klíčové akciové indexy pouze drží pozice poblíž včerejších hodnot. Drobné odchylky přitom jdou oběma směry. Při absenci inspirace z Ameriky bude zřejmě převládat opatrnost i po zbytek dne.

Ani na dluhopisech nesledujeme podstatné pohyby. Eurodolar míří mírně dolů a nyní se nachází na 1,1565. Zlato sice poskočilo vzhůru, ale své zisky následně koriguje. Obchoduje se mírně v zeleném, kolem 4170 USD. Nic podstatného se v pátek neděje ani na koruně, která vůči euru setrvává u 24,17. Zpřesněná data o domácím HDP za 3Q sice přinesla mírné vylepšení růstu, reakci však nevyvolala.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1805 0.0478 24.1833 24.1425
CZK/USD 20.9065 0.3263 20.9065 20.8240
HUF/EUR 381.3462 -0.0527 381.9330 381.0395
PLN/EUR 4.2355 0.1435 4.2380 4.2279
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1826 -0.3497 8.2151 8.1826
JPY/EUR 180.7610 -0.2728 181.5397 180.7750
JPY/USD 156.3165 0.0125 156.5780 156.1620
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8753 -0.0799 0.8769 0.8747
CHF/EUR 0.9324 -0.1104 0.9340 0.9319
NOK/EUR 11.7632 -0.1244 11.8111 11.7560
SEK/EUR 10.9923 0.0182 11.0086 10.9811
USD/EUR 1.1563 -0.2846 1.1602 1.1563
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5331 0.1699 1.5337 1.5286
CAD/USD 1.4040 0.0674 1.4043 1.4023
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


