Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů

25.11.2025 9:00
Technologická společnost Amazon plánuje investovat až 50 miliard dolarů (více než jeden bilion Kč) do rozšíření schopností umělé inteligence (AI) a tzv. supercomputingu pro americké vládní zákazníky své divize Amazon Web Services (AWS). Je to jeden z největších projektů cloudové infrastruktury určených pro veřejný sektor. Termínem supercomputing se rozumí extrémně výkonné počítačové systémy schopné rychle zpracovávat obrovské objemy dat.

Amazon předpokládá, že projekt bude zahájen v roce 2026. Přidá téměř 1,3 gigawattu kapacity pro AI a výkonné počítače, které zvládnou velmi rychle zpracovat obrovské množství dat. Nové kapacity vzniknou v několika částech cloudových služeb AWS určených pro vládní úřady, kde jsou data ukládána a zpracovávána zvlášť s vysokou úrovní bezpečnosti, tzv. regionech, a to vybudováním datových center vybavených nejmodernějšími výpočetními a síťovými technologiemi.

Zvýšení kapacity bude velmi vysoké. Jeden gigawatt výpočetního výkonu odpovídá energii potřebné k napájení zhruba 750 000 amerických domácností.

Technologické podniky, včetně firem OpenAI, Alphabet a Microsoft, investují miliardy dolarů do vývoje infrastruktury pro AI. Zvyšují tak poptávku po výpočetním výkonu potřebném k podpoře těchto služeb.

"Tato investice odstraní technologické překážky, které brzdily vládu," řekl generální ředitel AWS Matt Garman. Časový harmonogram výdajů Amazon nezveřejnil.

V rámci nové iniciativy budou americké federální úřady mít přístup k řadě služeb AI od AWS, například pro trénování a přizpůsobení modelů nebo jejich nasazení do praxe. Cílem vlády je vyvíjet vlastní řešení AI a zároveň ušetřit náklady díky rozšířené a vyhrazené kapacitě AWS. Projekt navíc odráží snahu USA, podobně jako dalších zemí včetně Číny, posílit rozvoj AI a udržet si vedoucí postavení v této rychle rostoucí technologii, uvedla agentura Reuters.



