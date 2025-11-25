Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů

Technologická společnost plánuje investovat až 50 miliard dolarů (více než jeden bilion Kč) do rozšíření schopností umělé inteligence (AI) a tzv. supercomputingu pro americké vládní zákazníky své divize Web Services (AWS). Je to jeden z největších projektů cloudové infrastruktury určených pro veřejný sektor. Termínem supercomputing se rozumí extrémně výkonné počítačové systémy schopné rychle zpracovávat obrovské objemy dat.
předpokládá, že projekt bude zahájen v roce 2026. Přidá téměř 1,3 gigawattu kapacity pro AI a výkonné počítače, které zvládnou velmi rychle zpracovat obrovské množství dat. Nové kapacity vzniknou v několika částech cloudových služeb AWS určených pro vládní úřady, kde jsou data ukládána a zpracovávána zvlášť s vysokou úrovní bezpečnosti, tzv. regionech, a to vybudováním datových center vybavených nejmodernějšími výpočetními a síťovými technologiemi.
Zvýšení kapacity bude velmi vysoké. Jeden gigawatt výpočetního výkonu odpovídá energii potřebné k napájení zhruba 750 000 amerických domácností.
Technologické podniky, včetně firem OpenAI, Alphabet a , investují miliardy dolarů do vývoje infrastruktury pro AI. Zvyšují tak poptávku po výpočetním výkonu potřebném k podpoře těchto služeb.
"Tato investice odstraní technologické překážky, které brzdily vládu," řekl generální ředitel AWS Matt Garman. Časový harmonogram výdajů nezveřejnil.
V rámci nové iniciativy budou americké federální úřady mít přístup k řadě služeb AI od AWS, například pro trénování a přizpůsobení modelů nebo jejich nasazení do praxe. Cílem vlády je vyvíjet vlastní řešení AI a zároveň ušetřit náklady díky rozšířené a vyhrazené kapacitě AWS. Projekt navíc odráží snahu USA, podobně jako dalších zemí včetně Číny, posílit rozvoj AI a udržet si vedoucí postavení v této rychle rostoucí technologii, uvedla agentura Reuters.