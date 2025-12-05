Hledat v komentářích

Detail - články
Netflix jedná o koupi HBO Max a studií Warner Bros za 5 miliard USD

05.12.2025 9:05
Autor: ČTK

Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici studií Warner Bros a streamovací platformy HBO Max za 28 USD na akcii, což představuje prémii oproti současné ceně i nabídce Paramountu. Dohoda by mohla být oznámena během několika dnů, přičemž Netflix nabízí odstupné 5 miliard USD pro případ zamítnutí regulátory. Warner Bros. Discovery se mezitím připravuje na rozdělení do dvou firem s odhadovanou hodnotou 60 miliard USD. Akvizice by Netflixu přinesla nejen HBO Max, ale i slavné franšízy jako Harry Potter a DC Comics, čímž by výrazně posílila jeho pozici v konkurenčním boji se streamovacími giganty.

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros. Discovery. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Netflix podle zdrojů nabízí odstupné pět miliard dolarů (103,7 miliardy Kč) v případě, že by regulační úřady akvizici neschválily. Zájem o akvizici měly podle agentury Reuters původně také americké mediální skupiny Paramount Skydance a Comcast.

Firmy podle Bloombergu vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií Warner Bros a rovněž konkurenční streamovací platformy HBO Max. Pokud se dohodnou, mohly by plánovanou akvizici ohlásit v řádu dnů.

Netflix podle zdrojů agentury Reuters nabízí 28 dolarů za akcii. To představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti nabídce Paramountu, který nabízel 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.

Warner Bros. Discovery v červnu oznámil, že se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku. Celá skupina Warner Bros. Discovery má podle Bloombergu odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu Kč).

V případě úspěšné akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter a DC Comics. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.


Čtěte více:

Výsledky Netflix: Jednorázový náklad z Brazílie zatížil marže a poslal akcie o 6 procent níže
22.10.2025 11:05
Výsledky Netflix: Jednorázový náklad z Brazílie zatížil marže a poslal akcie o 6 procent níže
Výsledky Netflixu za třetí kvartál přinesly smíšené signály – zatímco ...
O Warner Bros. Discovery je velký zájem. Do boje vstupuje také Netflix
31.10.2025 10:50
O Warner Bros. Discovery je velký zájem. Do boje vstupuje také Netflix
Streamovací gigant Netflix si dělá zálusk na tradiční filmové studio. ...
Warner Bros. Discovery chce od zájemců vylepšené nabídky. Netflix rozptyluje antimonopolní obavy
26.11.2025 9:58
Warner Bros. Discovery chce od zájemců vylepšené nabídky. Netflix rozptyluje antimonopolní obavy
Boj o Warner Bros. Discovery (WBD), mateřskou společnost slavného film...


