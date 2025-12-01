Hledat v komentářích

GEVORKYAN oznámil nové projekty, Trump vybral nového šéfa Fedu a krypto trh pod tlakem

01.12.2025 8:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Britský premiér Keir Starmer slíbil omezení výdajů na sociální dávky a inflace v eurozóně zůstává smíšená. Donald Trump už vybral kandidáta na šéfa Fedu, zatímco pokračují složitá mírová jednání mezi USA, Ukrajinou a Ruskem, zatím bez průlomu. V Evropě klesají prodeje čínských elektromobilů, GEVORKYAN oznámil nové projekty a Ryanair ruší předplatné Prime kvůli nákladům. Kryptoměny zažívají masivní výprodej – Bitcoin se propadl pod 86 000 dolarů.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,6 %.

GEVORKYAN oznámil nové projekty v různých sektorech, včetně výroby speciálních dílů pro moderní bezpečnostní systémy a také v oblasti ručního nářadí a vybavení pro domácí i profesionální použití, přičemž dva nové projekty jsou určeny pro severoamerického zákazníka. Společnost dále postupně spouští vlastní výrobu materiálů a posouvá se směrem k medicínským aplikacím. Vidí také posílení v oblasti mobility.

Britský premiér Keir Starmer ve svém projevu slíbil omezit výdaje na sociální dávky poté, co rozpočet ministryně financí Rachel Reevesové, který navyšuje daně o 26 miliard liber, byl voliči špatně přijat. Starmer se také pokusí oživit svou slábnoucí premiérskou pozici a obhájit rozpočtová rozhodnutí. Reevesová popřela, že by před rozpočtem uváděla veřejnost v omyl ohledně stavu britských financí.

Inflace v eurozóně je smíšená. Zatímco spotřebitelské ceny v Německu a Španělsku v listopadu překonaly očekávání, ve Francii a Itálii byly tlaky slabší, než se čekalo. Evropská centrální banka naznačila, že nemá v úmyslu měnit úrokové sazby, ale německá inflace ve výši 2,6 % naznačuje, že rizika přetrvávají.

Prezident Donald Trump se už rozhodl, kdo bude příštím předsedou Fedu poté, co dal jasně najevo, že od svého kandidáta očekává snížení úrokových sazeb. Podle agentury Bloomberg News je pravděpodobným kandidátem Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu a hlavní Trumpův ekonomický poradce.

Američtí a ukrajinští vyjednavači uvedli, že vedli produktivní rozhovory o rámci mírové dohody, ale k průlomu nedošlo, zatímco Trump nadále tlačí na uzavření příměří s Ruskem. Schůzka, která se konala na Floridě, byla pravděpodobně poslední šancí ukrajinských vyjednavačů přesvědčit amerického vyslance Stevea Witkoffa předtím, než povede delegaci USA na jednání v Rusku tento týden.

Prodeje čínských výrobců automobilů v říjnu v Evropě klesly a snížil se i rekordní podíl na trhu, který nabrali o měsíc dříve. V kategorii hybridů, kde značky jako BYD a MG od SAIC Motor zaznamenávaly silný růst, jejich podíl jako skupiny klesl o zhruba 3 procentní body na 12,6 % z zářijového maxima, uvádí výzkumná společnost Dataforce. Registrace nových elektromobilů, klíčová kategorie pro čínské značky, klesly na 11,8 % z 12,6 % v rámci EU, zemí EFTA a Spojeného království.

Ryanair zrušil svůj předplatitelský program osm měsíců po jeho spuštění, protože se ukázal jako příliš nákladný. Ryanair Prime vygeneroval více než 4,4 milionu eur na předplatném, ale členové získali slevy na letenky v hodnotě 6 milionů eur. Generální ředitel Michael O’Leary uvedl, že ho k zavedení Prime přesvědčili poté, co byl dříve „velkým skeptikem“.

Rozsáhlý výprodej kryptoměn pokračuje. Bitcoin klesl v jednu chvíli pod 86 000 dolarů, zatímco Ether se propadl na zhruba 2 800 dolarů. Obchodníci se připravují na další výrazné poklesy. Sean McNulty ze společnosti FalconX uvedl: „Největším problémem jsou slabé přílivy kapitálu do bitcoinových ETF a absence investorů, kteří by nakupovali při poklesu. Sledujeme hranici 80 000 dolarů u Bitcoinu jako další klíčovou úroveň podpory.“


 
 

