Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě vykompenzovala vlna nadšení z AI

Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě vykompenzovala vlna nadšení z AI

10.12.2025 6:08
Autor: Research, Patria Finance

Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizika. Trhy stále táhne vlna nadšení kolem umělé inteligence, ale investoři už řeší otázku, kde je vrchol AI cyklu.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

