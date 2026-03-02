ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly

Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a zároveň prvního, kdy jsou otevřené trhy. Reakce je podle předpokladů velice silná: ropa a plyn kvůli téměř uzavřené dopravě přes Hormuzský průliv skokově zdražují, akciové trhy padají, ačkoliv některá odvětví jako například zbrojaři naopak prudce posilují. Zpevňuje i zlato jakožto tradiční bezpečný přístav. Aktuální dění (nejen) na trzích přinášíme v ON-LINE speciálu.
16:38 Trump v rozhovoru pro CNN řekl, že si myslel, že konflikt potrvá čtyři týdny, ale „oproti plánu jsme trochu napřed“. Velká americká ofenziva v Íránu podle něj teprve začne.
16:30 Zdá se, že trh využil šance "buy the dip", neboť akcie jsou na tom lépe a lépe. Aktuálně: Dow Jones -0,1 %, S&P 500 -0,3 %, Nasdaq 100 -0,3 %
16:01 Americké indexy počáteční ztráty částečně smazaly. Dow Jones i S&P 500 nyní ztrácí 0,6 procenta, Nasdaq 100 je v minusu o 0,7 procenta.
15:45 Dubajská letiště Dubai International a Dubai World Central oznámila, že dnes v pozdějších hodinách dojde k menšímu počtu odletů, píše Bloomberg.
15:37 Akciové indexy v USA otevřely následovně: Dow Jones -1,1 %, S&P 500 -1,1 %, Nasdaq Composite -1,6 %
15:26 Podle dat společnosti Kpler je na tankerech, které nyní čekají v Perském zálivu, naloženo přibližně 77 milionů barelů ropy. Je to nejvyšší množství ropy čekající na tranzit za posledních šest let. V oblasti je navíc dalších 88 milionů barelů, které mohou být naloženy, ale stejně by nemohly odplout. Dohromady to představuje asi 10 dní běžných dodávek, uvedl Kpler, což znamená, že existuje jen omezená rezerva předtím, než zastavení pohybu lodí vážně omezí globální exporty, píše CNBC.
15:19 Ben Gurionovo letiště u Tel Avivu, hlavní mezinárodní dopravní uzel v Izraeli, očekává, že ještě dnes večer obnoví v "extrémně omezeném formátu" provoz.
15:00 Letecké společnosti dnes zrušily 1 560 letů na Blízký východ, což je 41 % z celkového počtu plánovaných letů, uvedla webová platforma pro letectví Cirium
14:55 Evropská unie svolala na středu schůzku své koordinační skupiny pro plyn, jejíž účastníci se budou zabývat vlivem současného dění na Blízkém východě na energetickou situaci v EU, píše Reuters s odvoláním na mluvčí Evropské komise.
14:40 Futures USA: Dow Jones -1,0 %, S&P 500 -1,0 %, Nasdaq 100 -1,2 %
14:31 Amazon Web Services (AWS), cloudová divize Amazonu, uvedla, že úplné zotavení datacentra v Dubaji, které bylo zasažené neidentifikovanými objekty, je "stále mnoho hodin vzdálené" a doporučila zákazníkům, aby mezitím svá data přenesli do jiné oblasti.
14:22 Americký ministr obrany Pete Hegseth: „Tuto válku jsme nezačali, ale za prezidenta Trumpa ji ukončíme.“
14:09 Jak na konflikt na Blízkém východě reagují akciové trhy, respektive jednotlivé sektory? Dozvíte se ZDE: Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
14:01 Americký prezident Donald Trump řekl, že údery na Írán by mohly trvat týdny, píše Bloomberg. Trump zemi vyzval ke kapitulaci, Írán ale vyjednávání odmítá.
13:56 Podle Červeného kříže zemřelo v Íránu od začátku úderů USA a Izraele nejméně 555 lidí
13:50 QatarEnergy pozastavuje produkci LNG po vojenských útocích na komplex Ras Laffan. Ceny evropského plynu na burze v reakci zdvojnásobují svůj ranní růst a přidávají až 50 procent.
13:31 Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo Spojené státy a Izrael z diplomatické sabotáže a ze snahy změnit v Íránu režim.
13:20 Izraelská armáda tvrdí, že v Bejrútu zabila šéfa rozvědky Hizballáhu, píše Reuters.
13:08 Český armádní airbus odletí do Egypta z Prahy dnes ve 14:00, stejně tak jeden letoun Casa. Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30. Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob odletí z ČR do Jordánska v 17:00. V jordánském Ammánu má přistát ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět. Na tiskové konferenci to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
12:52 Brent nadále nepatrně koriguje svůj prudký ranní nárůst. Nyní přidává "jen" 7,2 procenta a je na ceně 78 dolarů za barel.
12:45 Indie dováží více než 85 % své domácí ropné spotřeby a zhruba polovina dovozu ropy v současnosti prochází Hormuzským průlivem. Pankaj Srivastava, senior viceprezident výzkumné firmy v oblasti energetiky Rystad Energy, uvedl, že i „nárůst cen ropy o několik dolarů může podstatně ovlivnit indickou energetickou ekonomiku“.
12:38 Americký prezident Donald Trump řekl, že byl „velmi zklamaný“, když britský premiér Keir Starmer nepovolil USA využít k útoku na Írán britskou leteckou základnu Diego Garcia v britském indickooceánském území, píše Reuters.
12:31 Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
12:26 Futures USA: Dow Jones -1,1 %, S&P 500 -1,0 %, Nasdaq 100 -1,4 %
12:23 Libanonský premiér prohlásil, že Libanon zavede zákaz vojenských aktivit Hizballáhu.
12:18 Kromě evropských zbrojařů rostou také akcie těch amerických. Lockheed Martin aktuálně v premarketu vykazuje růst o 6,6 %, Northrop Grumman o 5,8 %.
12:15 Americké centrální velení oznámilo, že tři americké stíhací letouny F-15E, které létaly na podporu operací proti Íránu, havarovaly nad Kuvajtem v důsledku palby do vlastních řad. Všech šest členů posádky se bezpečně katapultovalo, bylo zachráněno a je ve stabilním stavu.
12:05 Izraelská armáda v pondělí oznámila, že zákaz veřejných shromáždění a uzavření škol a pracovišť, které byly zavedeny od začátku války, zůstanou v platnosti do 4. března do 20:00 místního času.
11:54 Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari v rozhovoru se CNN uvedl, že katarská armáda zachytila íránské útoky na civilní infrastrukturu, včetně mezinárodního letiště. Takové útoky podle Ansariho nemohou zůstat bez odezvy.
11:40 Masová evakuace měst na Blízkém východě může být nezbytná, pokud by došlo k útoku na civilní jaderné elektrárny, který povede k úniku radioaktivního záření. Uvedl to generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Grossi při zahájení čtvrtletního zasedání rady IAEA.
11:34 Pokud bude mít konflikt na Blízkém východě delšího trvání, hrozí Japonsku slabší ekonomický růst a vyšší inflace, řekli analytici agentuře Bloomberg. Japonsko je závislé na dovozu ropy, zásoby má na tři měsíce.
11:30 Jordán částečně, byť dočasně uzavřel svůj vzdušný prostor, píše tamní státní agentura
11:27 Americký prezident Donald Trump uvedl, že bombardování Íránu by mohlo trvat týdny a vyzval tamní lídry ke kapitulaci.
11:25 Evropská komise v tuto chvíli nevidí bezprostřední ohrožení dodávek ropy do Evropské unie kvůli vyostření konfliktu na Blízkém východě. Stojí to podle Reuters v e-mailu zaslaném vládám členských států EU.
11:18 Kuvajtské ministerstvo obrany uvedlo, že na jeho území havarovalo několik amerických vojenských letadel a že "všechny posádky přežily."
11:13 Izraelský ministr obrany Israel Katzprohlásil, že šéf libanonského hnutí Hizballáh Naím Kásim je cílem pro eliminaci poté, co teroristická skupina v noci odpálila rakety a drony na Izrael, píše Reuters.
11:04 Írán po smrti ajatolláha Alího Chameneího zahájil ústavní proces výběru nového nejvyššího vůdce. Dočasné pravomoci převzala tříčlenná rada tvořená prezidentem Masúdem Pezeškjánem, šéfem justice Gholámhosejnem Mohsením-Eždžím a duchovním Alírezou Arafím, zatímco rozhodující slovo má Shromáždění znalců, které musí zvolit nástupce „v co nejkratší době“. Trhy na Polymarketu jako těsného favorita vidí Mohseního-Eždžího, následovaného Arafím a Hassanen Chomejním, přičemž část sázek počítá i s možností zrušení samotného úřadu.
10:59 Výnosy na amerických státních dluhopisech sice vzrostly, ale jen nepatrně. U 10letých dluhopisů došlo k nárůstu o jeden bazický bod na 3,973 %, u 30letých rovněž o jeden bod na 4,645 %. Výnos dvouletých státních dluhopisů pak vzrostl o více než tři bazické body na 3,417 %.
10:50 Růst ceny rop Brent mírně opadl. Momentálně přidává kolem osmi procent a je na ceně 78,7 dolaru za barel.
10:37 Služby Amazon Web Services (AWS) byly zasaženy poté, co neidentifikované objekty zasáhly jedno z jejích datových center ve Spojených arabských emirátech. Amazon také vyšetřuje problémy s připojením a elektřinou v Bahrajnu, píše Bloomberg
10:30 Prudce oslabují také společnosti spojené s cestovním ruchem. Akcie Carnival, anglo-amerického provozovatele výletních linek, ztrácí v premarketu bezmála sedm procent. Prudce se propadají například i akcie britsko-španělské letecké společnosti International Consolidated Airlines (-5,5 %), německých aerolinek Lufthansa (-6,5 %) nebo největší evropské cestovní kanceláře TUI (-7,4 %).
10:24 Růst o více než pět procent vykazovaly kolem 9:30 SEČ akcie britských těžebních společnosti BP a Shell, stejně jako akcie francouzského rivala TotalEnergies.
10:16 Futures na akciové indexy v USA jsou v červeném teritoriu. Dow Jones i Nasdaq 100 ztrácí kolem jednoho procenta, S&P 500 je na tom o něco lépe (-0,4 %).
10:06 Akcie evropských zbrojařů v reakci na útoky USA a Izraele na Írán prudce posilují. přidává přes 6 %, kolem 4,5 %, Leonardo roste o více než 3 % a Saab či o více než 2 %.
10:00 Zlato přidává kolem dvou procent a je na hranici 5 400 dolarů za unci.
9:55 Vedle ropy dochází ke skokovému nárůstu také v případě ceny evropského zemního plynu, a to až o 25 procent, což je největší nárůst od srpna 2023. Situace by mohla představovat nejvážnější otřes pro trhy s plynem od doby, kdy ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 převrátila světový obchod s energiemi. Asijské země nakupují většinu LNG dodávaného z Blízkého východu a jakékoliv narušení by zvýšilo konkurenci o alternativní dodávky, a tím by zvýšilo ceny po celém světě, včetně Evropy.
9:50 Kvůli obavám, že válka zastaví lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy, vzrostla cena Brentu skokově o více než devět procent a dostala se k 80 dolarům za barel. Jedná se o nejprudší denní nárůst za poslední čtyři roky. Více se dočtete ZDE: Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila