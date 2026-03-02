Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou

Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou

02.03.2026 17:07
Autor: Jiří Soustružník

Jedna z věcí, kterou lze pozorovat v americké ekonomice, ale v řadě jiných ani zdaleka, je takzvaný efekt bohatství. Přesněji řečeno efekt bohatství pramenící z pohybů akciového trhu. Citlivost americké spotřeby na změny ceny akcií může být přitom sice dohadována různě. Ale je zřejmé, že v posledních letech tento faktor působil jako podpora ekonomiky. A ne malá. Změní se to s letošním vývojem? Nabídnu pár úvah a přidám i ty týkající se další významné složky poptávky. Také citlivě reagující na akciový trh.

Goldman Sachs si položil uvedenou otázku týkající se efektu akciového bohatství a výsledkem snahy najít odpověď je následující graf. Ten konkrétně ukazuje odhady toho, jak akciový efekt bohatství působil na ekonomiku v posledních letech. A pak GS přidává své odhady v různých scénářích dalšího vývoje na akciovém trhu. Takže vidíme, že v roce 2024 měla spotřeba tažená zvýšením bohatství plynoucím z vyšších cen akcií pomáhat růstu americké ekonomiky až o 0,5 procentního bodu. A to samé v druhé polovině minulého roku. Extrémem pak byl počátek roku 2022, kdy měl tento efekt pomáhat o téměř 1,5 procentního bodu. Takže bychom tu rozhodně nemluvili o žádných drobných.

1
Zdroj: X

V základním scénáři nyní GS počítá s tím, že akcie budou na konci roku o 10 % výš a efekt bohatství potáhne růst nahoru asi o 0,4 procentního bodu. Pak tu jsou scénáře s různými poklesy akciového trhu. Pokud by do konce roku klesnul o 20 %, podle GS by to táhlo na spotřebě produkt dolů o 0,5 %. Tedy podobně, jako na konci roku 2022 a na počátku roku dalšího.

Úvaha to může být zajímavá a připomíná, že v USA hraje akciový trh na rozdíl od řady jiných ekonomik aktivní roli v celém ekonomickém dění. Spotřeba přitom není zdaleka jediným a možná ani hlavním zpětným přenosovým kanálem. Tím jsou spíše investice. Více způsoby: vývoj na akciích ovlivňuje to, jak lehce jsou vůbec firmy schopny získávat nový kapitál na trhu. A pak je tu vývoj firemního a investičního sentimentu, který také může dokázat své. O mohutných investicích do AI se přitom nyní hovoří horem dolem, včetně toho, jak moc a komu se zaplatí a komu ne.

Já bych v souvislosti s trhem, investicemi a vývojem v celé ekonomice (který se obratem projevuje na trhu) dnes zmínil následující tezi. Operuje s ní ekonom Goldman Sachs Jan Hatzius, který tvrdí, že ony mohutné investice skoro vůbec nepodporují americký produkt. Což jde proti téměř univerzálně přijímanému pohledu, podle kterého tyto investice naopak generují podstatnou část současného růstu. Jak by bylo možné, že by takový efekt neměly? Pan Hatzius v podstatě tvrdí, že většina toho, co je v rámci těchto investic nakupováno, není vyrobeno v USA. Ale někde jinde. Takže ovlivňují dovozy (a tudíž produkt jinde), ale ne americkou ekonomickou aktivitu.

Já jsem tu před časem v této souvislosti prezentoval pár souvisejících úvah. Včetně toho, že taková situace by se při obrovském objemu investic o jakých hovoříme musela jasně projevovat právě na exportech a hospodářské aktivitě v jiných zemích. Pokud by pak třeba došlo k ochlazení investic (třeba i kvůli vývoji na akciích), podle teze pana Hatziuse by se to americké ekonomiky nemělo zase tak moc dotknout. Ale opak by platil o zemi, či zemích, které by skutečně svými investičními produkty uspokojovaly americkou „AI“ investiční poptávku. Což by mohlo paradoxně promlouvat i do tolikrát skloňované rotace od amerických do zahraničních akcií.


Čtěte více:

Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
21.02.2026 10:02
Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
Ekonom Scott Sumner na stránkách The Pursuit of Happiness píše, že ame...
Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů
20.02.2026 15:30
Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů
Po velmi silném růstu přišlo zpomalení. Americká ekonomika v posledním...
Dláždí centrální banky cestu globálnímu ekonomickému boomu?
23.02.2026 18:04
Dláždí centrální banky cestu globálnímu ekonomickému boomu?
V posledních letech se občas hovořilo o tom, že citlivost americké eko...
Trump tvrdí, že teď už to je
25.02.2026 6:05
Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?
Americký prezident Donald Trump po roce od svého návratu do Bílého dom...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt v na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět