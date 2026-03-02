ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky

Průzkum ISM probíhající na měsíční bázi v americkém průmyslu, letos zatím dává velmi příznivé výsledky. Celková aktivita dál roste a oproti lednu jen nepatrně zvolnila. Hlavní index klesl na 52,4 z 52,6 bodu, zatímco trh počítal s ochlazením až na 51,5. Výsledky nad neutrálních 50 v tomto případě znamenají expanzi sektoru.
Slušným tempem dál přibývaly nové zakázky, ačkoli také zde došlo oproti lednu k určitému zpomalení. Podobné je to u samotné výroby. Rozpracovaných zakázek dokonce přibývalo více než v předchozím měsíci. Zaměstnanost podle průzkumu dál lehce klesá. Asi největším překvapením a největší vadou na kráse únorového průzkumu je pak evidence rychle stoupajících cenových tlaků. Příslušný dílčí index stoupl na 70,5 z 59 bodů a nachází se nejvýš od června 2022, kdy ekonomika bojovala se spotřebitelskou inflací přes 9 procent a výrobní inflací nad 11 pct.
Slovní odpovědi firem ladí s číselným vyzněním. To znamená, že poptávka je hodnocena většinou jako solidní, ale zůstávají stížnosti na efekt cel, a to především na jejich tlak na ceny. Podle firem je to přímý důsledek nutnosti odebírat materiály od domácích dodavatelů.
Report ISM našel odezvu zejména na americkém dluhopisovém trhu, kde evidence cenových tlaků částečně přispěla k dnešnímu výraznému nárůstu výnosů. Ty stoupají zhruba o 10 bps. Dolar si díky tomu udržuje zisky. Pro akcie jde o smíšené zprávy a jejich potenciální vliv je zastíněn zotavováním z íránského šoku, které během odpoledne probíhá.