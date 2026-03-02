Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky

ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky

02.03.2026 16:44
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Průzkum ISM probíhající na měsíční bázi v americkém průmyslu, letos zatím dává velmi příznivé výsledky. Celková aktivita dál roste a oproti lednu jen nepatrně zvolnila. Hlavní index klesl na 52,4 z 52,6 bodu, zatímco trh počítal s ochlazením až na 51,5. Výsledky nad neutrálních 50 v tomto případě znamenají expanzi sektoru. 

Slušným tempem dál přibývaly nové zakázky, ačkoli také zde došlo oproti lednu k určitému zpomalení. Podobné je to u samotné výroby. Rozpracovaných zakázek dokonce přibývalo více než v předchozím měsíci. Zaměstnanost podle průzkumu dál lehce klesá. Asi největším překvapením a největší vadou na kráse únorového průzkumu je pak evidence rychle stoupajících cenových tlaků. Příslušný dílčí index stoupl na 70,5 z 59 bodů a nachází se nejvýš od června 2022, kdy ekonomika bojovala se spotřebitelskou inflací přes 9 procent a výrobní inflací nad 11 pct. 

ism

Slovní odpovědi firem ladí s číselným vyzněním. To znamená, že poptávka je hodnocena většinou jako solidní, ale zůstávají stížnosti na efekt cel, a to především na jejich tlak na ceny. Podle firem je to přímý důsledek nutnosti odebírat materiály od domácích dodavatelů. 

Report ISM našel odezvu zejména na americkém dluhopisovém trhu, kde evidence cenových tlaků částečně přispěla k dnešnímu výraznému nárůstu výnosů. Ty stoupají zhruba o 10 bps. Dolar si díky tomu udržuje zisky. Pro akcie jde o smíšené zprávy a jejich potenciální vliv je zastíněn zotavováním z íránského šoku, které během odpoledne probíhá.



Čtěte více:

ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
02.03.2026 15:38
ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
Útoky Spojených států a Izraele na Írán se dostávají do třetího dne a ...
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
02.03.2026 14:12
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 p...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
02.03.2026 14:35
Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš
Eskalace na Blízkém východě nemění optimistický výhled pro americké ak...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt v na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
13:20Úvodní šok z Íránu už trochu odeznívá. Půjde jen o další rychlou akci?  
13:15Od aerolinek po zbrojaře. Jak na konflikt na Blízkém východě reagují jednotlivé sektory?
10:55Český zpracovatelský průmysl se přehoupl do růstu, prostředí pro poptávku ale zůstává náročné
9:47Zlato se kvůli útokům na Írán dostalo nad 5 400 dolarů za unci
9:36Doprava přes Hormuzský průliv se téměř zastavila. Brent skokově zdražuje a míří k 80 dolarům  
9:16Rozbřesk: Chaos na Blízkém východě může v případě delšího trvání výrazně zasáhnout globální ekonomiku
8:42Eskalace na Blízkém východě stahuje akcie dolů, bezpečná aktiva letí vzhůru a Pentagonem se rozešel s Anthropic  
01.03.2026
19:36Co čekat v pondělí na trzích a jak může útok USA na Írán ovlivnit trh s ropou i světovou ekonomiku?
14:57Stiglitz o clech, podkopávání důvěry v instituce a dopadu AI na inflaci
8:53Údery na Írán: Potvrzena smrt Chameneího, doprava v Hormuzském průlivu stojí. Ropa za sto dolarů?
8:49Víkendář: Bitcoin je už jen pro staré?
28.02.2026
20:16Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán, ten odpovídá. Přinášíme dosavadní souhrn

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět