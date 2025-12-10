Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem

Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem

10.12.2025 8:53
Autor: Redakce, Patria.cz

Americká centrální banka Fed dnes na závěr dvoudenního zasedání měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Většina analytiků očekává, že Fed sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizované ekonomické prognózy.

Futures ukazují mírný tlak na straně evropských akciových indexů, zatímco pro ty americké jsou v těsné blízkosti nulové změny. Aktuálně: DAX -0,1 %, CAC -0,2 %, FTSE -0,4 %; DJIA , S&P 500 i Nasdaq do +0,1 %.

Minulý měsíc americká centrální banka základní sazbu podle očekávání snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Zároveň Fed oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože trh vykazuje známky nedostatku likvidity. Šéf Fedu Jerome Powell tehdy na tiskové konferenci vyjádřil opatrnost ohledně budoucího vývoje.

Podle nástroje Fed Watch společnosti CME teď trh dává snížení o čtvrt procentního bodu pravděpodobnost 89,6 procenta, variantě ponechání sazeb na stávající úrovni zůstává pravděpodobnost 10,4 procenta.

Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků americký prezident Donald Trump, banka však tomuto tlaku větší část roku odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce. Pokud dnes Fed ke snížení sazeb skutečně přikročí, učiní tak potřetí za sebou.

Trhy sledují také geopolitickou rovinu. Americký prezident Trump slovně torpéduje Evropskou unii a znovu také Ukrajinu, kde vyslovil požadavek na uspořádání voleb i v době války. Není bez zajímavosti, že jeho nedávný 28bodový plán takový krok požadoval do 100 dnů po ukončení válečného stavu. Trump nejnověji označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu. Nepřekvapivě pak na druhou stranu uvedl taktéž v rozhovoru s deníkem Politico, že kdyby měl ohodnotit svou ekonomiku, dal by jí "A-plus-plus-plus-plus-plus".


Čtěte více:

Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI
10.12.2025 6:08
Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
09.12.2025 17:28
Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
Dnes se po delší době podíváme na valuace různých částí amerického akc...
Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie
09.12.2025 22:03
Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie
Při úterním obchodování vykazovaly zámořské trhy smíšené signály, tedy...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.12.2025
13:16Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
11:47Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám
11:36KKCG Financing a.s.: Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu
11:20Fed dnes opět sníží sazby, ale co bude dál? Evropské trhy dopoledne většinou v červeném  
11:15Fed míří ke snížení sazeb. Trhy čekají na akciích největší pohyb od března  
9:50SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
9:41Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci
9:38Americká centrální banka dnes zřejmě znovu sníží úrokové sazby
9:25Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
8:55Rozbřesk: Po šesti letech německé stagnace přijde v roce 2026 opatrné cyklické oživení
8:53Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem  
8:50NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
6:08Investiční výhled 2026: Dopad cel na trhy bohatě kompenzovala vlna nadšení z AI  
09.12.2025
22:03Wall Street bez jasného směru: Trhy vyčkávají na rozhodnutí a prognózu Fedu, novinky k exportním omezením Nvidie  
17:28Valuace amerického trhu a jedno „skoro nic“, které se za pár let stává významnou věcí
16:09Bitcoinové ETF od BlackRocku má vysoký roční výnos, většina investorů ale na něj zatím nedosáhla
14:30Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI
13:41Colt CZ získal povolení k převzetí Synthesie za více než 23 miliard Kč
12:50Ford a Renault spojují síly. Dostupné elektromobily jako nová strategie
12:04Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Adobe Inc (11/25 Q4, Aft-mkt)
Oracle Corp (11/25 Q2, Aft-mkt)
Synopsys Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
2:30Čína - CPI, y/y
9:00CZ - CPI, y/y
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět