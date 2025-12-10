Trhy očekávají rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Evropské indexy pod tlakem

Americká centrální banka Fed dnes na závěr dvoudenního zasedání měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Většina analytiků očekává, že Fed sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizované ekonomické prognózy.
Futures ukazují mírný tlak na straně evropských akciových indexů, zatímco pro ty americké jsou v těsné blízkosti nulové změny. Aktuálně: DAX -0,1 %, CAC -0,2 %, FTSE -0,4 %; DJIA , S&P 500 i Nasdaq do +0,1 %.
Minulý měsíc americká centrální banka základní sazbu podle očekávání snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Zároveň Fed oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože trh vykazuje známky nedostatku likvidity. Šéf Fedu Jerome Powell tehdy na tiskové konferenci vyjádřil opatrnost ohledně budoucího vývoje.
Podle nástroje Fed Watch společnosti CME teď trh dává snížení o čtvrt procentního bodu pravděpodobnost 89,6 procenta, variantě ponechání sazeb na stávající úrovni zůstává pravděpodobnost 10,4 procenta.
Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků americký prezident Donald Trump, banka však tomuto tlaku větší část roku odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce. Pokud dnes Fed ke snížení sazeb skutečně přikročí, učiní tak potřetí za sebou.
Trhy sledují také geopolitickou rovinu. Americký prezident Trump slovně torpéduje Evropskou unii a znovu také Ukrajinu, kde vyslovil požadavek na uspořádání voleb i v době války. Není bez zajímavosti, že jeho nedávný 28bodový plán takový krok požadoval do 100 dnů po ukončení válečného stavu. Trump nejnověji označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu. Nepřekvapivě pak na druhou stranu uvedl taktéž v rozhovoru s deníkem Politico, že kdyby měl ohodnotit svou ekonomiku, dal by jí "A-plus-plus-plus-plus-plus".