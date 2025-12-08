Hledat v komentářích

ČNB ponechá sazby beze změny, Trump varuje před akvizicí Warner Bros. Netflixem a Evropa čelí „skutečnému problému“

08.12.2025 8:41
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Guvernér ČNB očekává zachování výše úrokových sazeb. Donald Trump vyjádřil obavy z plánované akvizice Warner Bros. Discovery společností Netflix za 72 miliard USD a zároveň kritizoval přístup Volodymyra Zelenského k americkému mírovému plánu. Jamie Dimon z JPMorgan varuje, že pomalá evropská byrokracie ohrožuje inovace a britský trh luxusních nemovitostí čeká pokles cen o 5 %.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,1 %.

Guvernér ČNB Michl uvedl, že nejpravděpodobnějším výsledkem zasedání měnové politiky příští týden jsou stabilní úrokové sazby.

Autonomous Research opakuje doporučení na VIG Underperform a zvýšil cílovou cenu na 45 EUR (z 39 EUR).

Americký prezident Donald Trump vyjádřil možné obavy ohledně plánované akvizice Warner Bros. Discovery společností Netflix za 72 miliard dolarů, s tím, že kombinovaný tržní podíl by mohl představovat velký problém. Potvrdil také, že se nedávno setkal s Tedem Sarandosem, spoluvýkonným ředitelem Netflixu. Sázky na predikční platformě Polymarket ukázaly 23% šanci, že Netflix akvizici dokončí do konce roku 2026, což je pokles z přibližně 60 % těsně před Trumpovými komentáři.

V rámci této dohody si Netflix zajistil 59 miliard dolarů od bank na Wall Street, což by byl největší úvěr svého druhu. Wells Fargo, BNP Paribas a HSBC poskytují nezajištěný překlenovací úvěr, podle prohlášení z pátku. Podíl Wells Fargo ve výši 29,5 miliardy dolarů představuje největší částku pro překlenovací úvěr s investičním ratingem od jediné banky v době, kdy Wall Street usiluje o lukrativní poplatky spojené s dlouho očekávaným oživením akvizic.

Trump uvedl, že je zklamaný z přístupu Volodymyra Zelenského k americkému návrhu na ukončení války na Ukrajině. „Jeho lidé ho milují,“ řekl Trump novinářům s odkazem na svůj plán a tvrdil, že „Rusku vyhovuje“. To je přitom v kontrastu s jeho komentáři z posledních dní o reakci Vladimira Putina na tento plán. Britský premiér Keir Starmer dnes hostí Zelenského v Londýně.

Evropa čelí „skutečnému problému“, protože pomalá byrokracie vytlačuje podnikání a inovace, uvedl generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon. Tato slabost podle něj představuje velké riziko pro USA, které by měly pomoci kontinentu posílit. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že EU možná bude muset přijmout „razantní opatření“, včetně možných cel, pokud Čína nevyřeší svůj obchodní deficit s unií. V rozhovoru pro Les Echos také uvedl, že Evropská centrální banka musí přehodnotit svou politiku, aby podpořila jednotný trh.

Podle společnosti Hamptons by se hodnota britských domů nad 2 miliony liber mohla příští rok snížit asi o 5 %, protože se tento trh přizpůsobuje zavedení daně z luxusních nemovitostí. Taková korekce by byla největším ročním poklesem u těchto domů od roku 2009.

Plán švýcarské pravicové Lidové strany omezit populaci na 10 milionů má podporu téměř poloviny země, ukázal průzkum. Strana, která dlouhodobě vede kampaň proti imigraci, tvrdí, že příliš rychlý růst populace přetěžuje bydlení, dopravu a veřejné služby. Úroveň podpory přichází navzdory varování vlády, která vyzývá voliče k odmítnutí návrhu s tím, že přísné limity by poškodily ekonomiku a prosperitu, protože švýcarské firmy závisejí na zahraničních pracovnících.

 
 

