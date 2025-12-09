Hledat v komentářích

Nepřátelská nabídka Paramountu, restrukturalizace PepsiCo a spojení Ford-Renault

09.12.2025 8:40, aktualizováno: 9.12. 8:41
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Tabák dostal novou cílovou cenu a doporučení od Patrie. Paramount Skydance se nevzdává možného převzetí Warner Bros. Discovery a konkuruje čerstvé dohodě s Netflixem. PepsiCo pod tlakem aktivistického investora chystá rozsáhlé změny v portfoliu a propouštění. Apple uklidňuje trh po spekulacích o odchodu šéfa čipové divize. Německo připravuje rekordní obranné zakázky a Francie čelí politickému napětí kolem rozpočtu. Britský retail zpomaluje navzdory Black Friday, zatímco automobilky Ford a Renault spojují síly v boji proti čínské konkurenci na poli elektromobility.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %.

Philip Morris ČR - Patria snižuje doporučení z „Akumulovat“ na „Držet“ s cílovou cenou 18 200 Kč na akcii.

Paramount Skydance zahájila v pondělí nepřátelskou nabídku na převzetí společnosti Warner Bros. Discovery za 30 USD za akcii v hotovosti, jen pár dní poté, co firma souhlasila s dohodou s Netflixem. Nabídka oceňuje Warner Bros. na 108,4 miliardy USD včetně dluhu. Netflix nabídl 27,75 USD v hotovosti a akciích. Paramount navíc nabízí převzetí celé společnosti Warner Bros., zatímco Netflix má zájem pouze o hollywoodská studia, HBO a streamovací byznys. „Investoři Warner Bros. si zaslouží příležitost zvážit naši lepší nabídku v hotovosti za akcie jejich celé společnosti,“ uvedl generální ředitel Paramountu David Ellison ve svém prohlášení. Ellison je synem šéfa Oracle Larryho Ellisona, významného dárce Trumpovy kampaně. Jeho nepřátelská nabídka (která, jak se ukazuje, má podporu ze strany zetě Donalda Trumpa Jareda Kushnera) přichází právě ve chvíli, kdy Trump naznačuje možné „problémy“ s dohodou Netflixu.

PepsiCo v pondělí oznámila sérii provozních změn podpořených aktivistickým investorem Elliott Investment Management, včetně revize dodavatelského řetězce a snížení celkového počtu produktů. Podle interního memoranda společnost také plánuje propouštění zaměstnanců v Severní Americe. Tyto kroky, které zahrnují odstranění téměř 20 % produktové řady v USA, „urychlí organický růst tržeb, přinesou rekordní úspory produktivity a zlepší základní provozní marži — počínaje rokem 2026,“ uvedl generální ředitel Ramon Laguarta.

Šéf čipové divize Applu Johny Srouji, jehož případný odchod by mohl zhoršit sérii odchodů manažerů, v pondělí sdělil zaměstnancům, že zatím zůstává u výrobce iPhonů. „Vím, že jste četli různé fámy a spekulace o mé budoucnosti v Applu, a cítím, že to musíte slyšet přímo ode mě,“ napsal ve svém memorandu. „Miluji svůj tým a svou práci v Applu a v dohledné době neplánuji odejít.“ Bloomberg News o víkendu informoval, že Srouji diskutoval o odchodu ze společnosti, což naznačovalo, že by mohl pracovat pro jinou technologickou firmu.

Evropští lídři jsou přesvědčeni, že do konce roku uzavřou dohodu o využití zmrazených ruských aktiv na podporu půjčky ve výši 90 miliard eur pro obnovu Ukrajiny, po jednáních v Londýně s Volodymyrem Zelenským.

Němečtí zákonodárci mají příští týden schválit rekordní obranné zakázky ve výši 52 miliard eur, uvedly zdroje. A ve Francii čelí premiér Sebastien Lecornu klíčovému hlasování o rozpočtu sociálního zabezpečení, které může vyvolat politické turbulence a nejistotu ohledně toho, jak země zacelí díry ve veřejných financích.

Slevy na Black Friday nezabránily zpomalení maloobchodních tržeb ve Velké Británii minulý měsíc, protože vládní rozpočet oslabil důvěru spotřebitelů. V Británii také prudce rostoucí náklady na vzdělávání dětí s poruchami, jako je autismus a ADHD, vedly místní úřady k rekordnímu zadlužení.

Ford se obrací na Renault, aby v Evropě společně vyráběli cenově dostupné elektromobily, protože oba výrobci čelí rostoucímu tlaku čínských konkurentů v tomto regionu. Renault pomůže vyvinout a vyrobit dva modely značky Ford v severní Francii, přičemž první vozidlo by se mělo objevit v showroomech začátkem roku 2028. Dohodli se také na společné výrobě dodávek. Volvo Car mezitím hledá partnerství pro svůj nový centrální softwarový stack, který poběží na všech budoucích elektrických modelech, což je známka toho, že firma překonala dřívější problémy s kódováním, které zpozdily uvedení vozidel na trh.

 

