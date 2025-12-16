Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila

ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila

16.12.2025 12:04
Autor: ČTK

Důvěra investorů v německou ekonomiku v prosinci nečekaně vzrostla. Vyplývá to z dnešních dat hospodářského institutu ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na 45,8 bodu z listopadové hodnoty 38,5 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hodnota indexu vzroste na 38,7 bodu.

"Očekávání se zlepšila. Po třech letech ekonomické stagnace odráží nálada dobré šance na oživení hospodářství," uvedl předseda institutu Achim Wambach. "Expanzivní fiskální politika dodá německému hospodářství nový impulz. Oživení ale zůstává křehké," dodal.

Strany současné německé vlády kancléře Friedricha Merze se už v březnu dohodly na vytvoření fondu na investice do infrastruktury v objemu 500 miliard eur (přes 12 bilionů Kč). Dohodly se rovněž na zvýšení výdajů na obranu.

Hodnocení současné hospodářské situace je podle ZEW nadále v minusu. Hodnota indexu činí minus 81 bodů, v listopadu to bylo minus 78,7 bodu. Významné je podle ZEW ale zlepšení nálady v automobilovém průmyslu. Index tam vzrostl o 7,7 bodu na minus 22 bodů. Nárůst zaznamenaly také indexy nálady investorů v dalších exportních odvětvích, jako jsou chemický, farmaceutický či kovozpracující průmysl.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá, v minulých dvou letech ale zaznamenala německá ekonomika pokles.

Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. Minulý týden institut Ifo odhad snížil. Letos podle něj ekonomika vzroste jen o 0,1 procenta a v příštím roce o 0,8 procenta.


Čtěte více:

Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
16.12.2025 10:15
Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
Evropská komise couvá ze své nejambicióznější klimatické regulace posl...
Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
16.12.2025 11:41
Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
Nasdaq , druhá největší burza v USA, žádá u Komise pro cenné papíry a ...
Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
16.12.2025 10:50
Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
Ceny průmyslových výrobců v Česku v listopadu už podesáté za sebou mez...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.12.2025
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět