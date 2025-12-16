ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila

Důvěra investorů v německou ekonomiku v prosinci nečekaně vzrostla. Vyplývá to z dnešních dat hospodářského institutu ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na 45,8 bodu z listopadové hodnoty 38,5 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hodnota indexu vzroste na 38,7 bodu.
"Očekávání se zlepšila. Po třech letech ekonomické stagnace odráží nálada dobré šance na oživení hospodářství," uvedl předseda institutu Achim Wambach. "Expanzivní fiskální politika dodá německému hospodářství nový impulz. Oživení ale zůstává křehké," dodal.
Strany současné německé vlády kancléře Friedricha Merze se už v březnu dohodly na vytvoření fondu na investice do infrastruktury v objemu 500 miliard eur (přes 12 bilionů Kč). Dohodly se rovněž na zvýšení výdajů na obranu.
Hodnocení současné hospodářské situace je podle ZEW nadále v minusu. Hodnota indexu činí minus 81 bodů, v listopadu to bylo minus 78,7 bodu. Významné je podle ZEW ale zlepšení nálady v automobilovém průmyslu. Index tam vzrostl o 7,7 bodu na minus 22 bodů. Nárůst zaznamenaly také indexy nálady investorů v dalších exportních odvětvích, jako jsou chemický, farmaceutický či kovozpracující průmysl.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá, v minulých dvou letech ale zaznamenala německá ekonomika pokles.
Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. Minulý týden institut Ifo odhad snížil. Letos podle něj ekonomika vzroste jen o 0,1 procenta a v příštím roce o 0,8 procenta.