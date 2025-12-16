Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo

V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo

16.12.2025 15:12
Autor: ČTK

Americká ekonomika v listopadu vytvořila zhruba 64 000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti činila 4,6 procenta, a byla také vyšší, než odhadovali analytici. Ve své zprávě to v úterý uvedlo americké ministerstvo práce. Statistika vychází se zpožděním a obsahuje i některá data za říjen.

Ekonomové v anketě společnosti Dow Jones očekávali, že ekonomika vytvoří kolem 45 000 pracovních míst. V říjnu v USA naopak přibližně 105 000 pracovních míst zaniklo, hojně odcházeli federální zaměstnanci v rámci snahy administrativy prezidenta Donalda Trumpa o zmenšení státního aparátu.

Zpráva neobsahuje údaje o míře nezaměstnanosti a další ukazatele za říjen. Sběr dat znemožnilo 43denní uzavření vládních úřadů. V září byla míra nezaměstnanosti na 4,4 procenta.

Trh práce oslabuje na pozadí ekonomické nejistoty vyplývající z Trumpovy obchodní politiky, napsala agentura Reuters. Dovozní cla zvýšila ceny mnoha výrobků, což vedlo k tomu, že spotřebitelé, zejména domácnosti s nižšími a středními příjmy, jsou při nákupech vybíravější a snižují výdaje. Zaměstnavatelé proto omezují nábor nových zaměstnanců.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.12.2025
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět