V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo

Americká ekonomika v listopadu vytvořila zhruba 64 000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti činila 4,6 procenta, a byla také vyšší, než odhadovali analytici. Ve své zprávě to v úterý uvedlo americké ministerstvo práce. Statistika vychází se zpožděním a obsahuje i některá data za říjen.
Ekonomové v anketě společnosti Dow Jones očekávali, že ekonomika vytvoří kolem 45 000 pracovních míst. V říjnu v USA naopak přibližně 105 000 pracovních míst zaniklo, hojně odcházeli federální zaměstnanci v rámci snahy administrativy prezidenta Donalda Trumpa o zmenšení státního aparátu.
Zpráva neobsahuje údaje o míře nezaměstnanosti a další ukazatele za říjen. Sběr dat znemožnilo 43denní uzavření vládních úřadů. V září byla míra nezaměstnanosti na 4,4 procenta.
Trh práce oslabuje na pozadí ekonomické nejistoty vyplývající z Trumpovy obchodní politiky, napsala agentura Reuters. Dovozní cla zvýšila ceny mnoha výrobků, což vedlo k tomu, že spotřebitelé, zejména domácnosti s nižšími a středními příjmy, jsou při nákupech vybíravější a snižují výdaje. Zaměstnavatelé proto omezují nábor nových zaměstnanců.