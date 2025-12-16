Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let

Americké akciové trhy pokračovaly i dnes v nepřesvědčivých výkonech z předešlých dní. Zatímco Nasdaq 100 díky silnému závěru dokázal přerušit třídenní pokles, indexy Dow Jones a S&P 500 zaznamenaly třetí pokles v řadě. Hlavní událostí dne bylo zveřejnění makroekonomických čísel z amerického trhu práce. Nezaměstnanost v listopadu vzrostla z 4,5 % na 4,6 %, což je nejvyšší údaj za více než čtyři roky. Ačkoliv počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v listopadu o 64 000 (analytický konsensus + 50 000), v říjnu se tento údaj propadl o 105 000, zatímco analytici v průměru očekávali pokles o pouhých 25 000. Tato čísla zvýšila obavy investorů ohledně zdraví americké ekonomiky, ovšem zároveň i zvýšila šance na další snižování sazeb americkou centrální bankou, což byl nakonec hlavní důvod, proč trhy nalezly v závěru obchodování určitou nákupní podporu.
Z dnešního vývoje výrazně zaujaly akcie , které se dál vezly na vlně euforie ohledně jejích autonomně řízených taxi. Optimismus v tomto ohledu nerozdmýchal nikdo jiný, než samotný zakladatel této společnosti, Elon Musk. Ten totiž uvedl, že již testuje tyto robotaxi bez přítomnosti osob ve vozidlech. Akcie tak posílily přibližně o 3 % na 490 USD, což je pro tento titul nové maximum.
Cena americké ropy WTI se propadla o bezmála 3 % na 55,2 USD/barel, což představuje nejnižší úroveň za téměř pět let. Na tomto poklesu se podepsaly pokračující spekulace o blížící se mírové dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem a rostoucí strach z vysokých zásob tohoto černého zlata. Tento vývoj se negativně podepsal na ropných titulech, které zaznamenaly nejhorší propad od letošního dubna, ale naopak podpořil například akcie leteckých společností.