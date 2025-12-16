Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let

16.12.2025 22:01
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy pokračovaly i dnes v nepřesvědčivých výkonech z předešlých dní. Zatímco Nasdaq 100 díky silnému závěru dokázal přerušit třídenní pokles, indexy Dow Jones a S&P 500 zaznamenaly třetí pokles v řadě. Hlavní událostí dne bylo zveřejnění makroekonomických čísel z amerického trhu práce. Nezaměstnanost v listopadu vzrostla z 4,5 % na 4,6 %, což je nejvyšší údaj za více než čtyři roky. Ačkoliv počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v listopadu o 64 000 (analytický konsensus + 50 000), v říjnu se tento údaj propadl o 105 000, zatímco analytici v průměru očekávali pokles o pouhých 25 000. Tato čísla zvýšila obavy investorů ohledně zdraví americké ekonomiky, ovšem zároveň i zvýšila šance na další snižování sazeb americkou centrální bankou, což byl nakonec hlavní důvod, proč trhy nalezly v závěru obchodování určitou nákupní podporu. 

Z dnešního vývoje výrazně zaujaly akcie Tesla, které se dál vezly na vlně euforie ohledně jejích autonomně řízených taxi. Optimismus v tomto ohledu nerozdmýchal nikdo jiný, než samotný zakladatel této společnosti, Elon Musk. Ten totiž uvedl, že Tesla již testuje tyto robotaxi bez přítomnosti osob ve vozidlech. Akcie Tesla tak posílily přibližně o 3 % na 490 USD, což je pro tento titul nové maximum. 

Cena americké ropy WTI se propadla o bezmála 3 % na 55,2 USD/barel, což představuje nejnižší úroveň za téměř pět let. Na tomto poklesu se podepsaly pokračující spekulace o blížící se mírové dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem a rostoucí strach z vysokých zásob tohoto černého zlata. Tento vývoj se negativně podepsal na ropných titulech, které zaznamenaly nejhorší propad od letošního dubna, ale naopak podpořil například akcie leteckých společností. 




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět