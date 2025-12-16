Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo

16.12.2025 12:30
Autor: ČTK

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil více, než se očekávalo. Prohloubil se pokles ve výrobním sektoru a zpomalil růst v dominantním odvětví služeb. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, který provádí společnost S&P Global.

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v prosinci klesl na 51,9 bodu z listopadových 52,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota za dva a půl roku. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali snížení indexu na 52,7 bodu. Index se však poprvé od roku 2019 udržel celý kalendářní rok nad klíčovou 50bodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

"Slabší výkon je primárně způsoben německým průmyslem, kde se pokles prohloubil. Ve Francii se naopak objevují signály opatrného oživení v průmyslu, i když jeden měsíční údaj by neměl být přeceňován," uvedl hlavní ekonom Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de le Rubia. Celkově se však podle něj zdá, že začátek nového roku bude poměrně nestabilní.

Aktivita ve zpracovatelské průmyslu druhý měsíc za sebou klesla. Prosincový PMI pro zpracovatelský průmysl klesl na 49,2 bodu z listopadových 49,6 bodu. Ocitl se tak nejníže od dubna. Analytici naopak čekali zvýšení indexu, a to na 49,9 bodu.

Index produkce, který je součástí souhrnného PMI, poprvé za deset měsíců klesl. Nové objednávky se pak snižovaly nejrychlejším tempem od února.

Sektor služeb nadále táhne ekonomiku, avšak růst zpomalil. PMI pro tento sektor se snížil na 52,6 bodu z 53,6 bodu v listopadu. Analytici čekali zpomalení růstu na 53,3 bodu.

"Očekáváme, že sektor služeb bude i v příštím roce hrát stabilizační roli pro ekonomiku jako celek. Skutečný vzestup ale nastane jen v případě, že zpracovatelský sektor se znovu postaví na nohy," dodal de la Rubia.

Celkový optimismus z budoucího vývoje aktivity klesl na nejnižší úroveň od května. Firmy však rychleji najímaly nové pracovní síly.

Zvýšil se ale cenový tlak a vstupní náklady rostly nejrychleji od března. Celková inflace v poslední době mírně zrychlila, avšak zůstává kolem dvouprocentního cíle Evropské centrální banky (ECB). To by centrální banku mohlo přimět, aby svou měnovou politiku zatím neměnila. Průzkum agentury Reuters ukázal, že ECB ponechá sazby beze změny nejméně do roku 2027.


Čtěte více:

Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
16.12.2025 11:41
Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
Nasdaq , druhá největší burza v USA, žádá u Komise pro cenné papíry a ...
Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
16.12.2025 10:50
Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
Ceny průmyslových výrobců v Česku v listopadu už podesáté za sebou mez...
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
16.12.2025 12:04
ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
Důvěra investorů v německou ekonomiku v prosinci nečekaně vzrostla. Vy...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.12.2025
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět