Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil více, než se očekávalo. Prohloubil se pokles ve výrobním sektoru a zpomalil růst v dominantním odvětví služeb. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, který provádí společnost S&P Global.
Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v prosinci klesl na 51,9 bodu z listopadových 52,8 bodu, což byla nejvyšší hodnota za dva a půl roku. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali snížení indexu na 52,7 bodu. Index se však poprvé od roku 2019 udržel celý kalendářní rok nad klíčovou 50bodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.
"Slabší výkon je primárně způsoben německým průmyslem, kde se pokles prohloubil. Ve Francii se naopak objevují signály opatrného oživení v průmyslu, i když jeden měsíční údaj by neměl být přeceňován," uvedl hlavní ekonom Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de le Rubia. Celkově se však podle něj zdá, že začátek nového roku bude poměrně nestabilní.
Aktivita ve zpracovatelské průmyslu druhý měsíc za sebou klesla. Prosincový PMI pro zpracovatelský průmysl klesl na 49,2 bodu z listopadových 49,6 bodu. Ocitl se tak nejníže od dubna. Analytici naopak čekali zvýšení indexu, a to na 49,9 bodu.
Index produkce, který je součástí souhrnného PMI, poprvé za deset měsíců klesl. Nové objednávky se pak snižovaly nejrychlejším tempem od února.
Sektor služeb nadále táhne ekonomiku, avšak růst zpomalil. PMI pro tento sektor se snížil na 52,6 bodu z 53,6 bodu v listopadu. Analytici čekali zpomalení růstu na 53,3 bodu.
"Očekáváme, že sektor služeb bude i v příštím roce hrát stabilizační roli pro ekonomiku jako celek. Skutečný vzestup ale nastane jen v případě, že zpracovatelský sektor se znovu postaví na nohy," dodal de la Rubia.
Celkový optimismus z budoucího vývoje aktivity klesl na nejnižší úroveň od května. Firmy však rychleji najímaly nové pracovní síly.
Zvýšil se ale cenový tlak a vstupní náklady rostly nejrychleji od března. Celková inflace v poslední době mírně zrychlila, avšak zůstává kolem dvouprocentního cíle Evropské centrální banky (ECB). To by centrální banku mohlo přimět, aby svou měnovou politiku zatím neměnila. Průzkum agentury Reuters ukázal, že ECB ponechá sazby beze změny nejméně do roku 2027.