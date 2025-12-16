Hledat v komentářích

Detail - články
Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012

Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012

16.12.2025 13:30
Autor: Redakce, Patria.cz

Burza cenných papírů Praha (BCPP) hodnotí letošní rok jako jeden z nejlepších vůbec. Hlavní akciový index PX vzrostl od začátku roku o 47 procent, dividendový PX-TR dokonce o více než 55 procent, což z něj činí jednoho z nejrychleji rostoucích indexů v Evropě, který překonává mnohé globální akciové benchmarky. V rámci Evropské unie je letos pražská burza dokonce na prvním místě, co se týče nejvíce rostoucího trhu.

Pětiletý graf od roku 2020 pak vyznívá pro index PX-TR ještě lépe. Z dat pražské burzy a propočtů Patria.cz i dat Bloomberg vyplývá, že dynamika PX-TR mezi 16. prosincem 2020 a 2025 dosahuje celkem 266 % a indexu PX 162 %, u hlavního maďarského indexu BUX je to vždy v lokální měně 162 procent, u klíčového amerického indexu S&P 500 je to v 83 procent, u rakouského ATX 90 procent, nizozemského AEX (často zmiňovaný jako cílový trh pro IPO) kolem 50 procent či britského FTSE 100, jemuž uškodil brexit, necelých 50 procent.

Úspěšný rok to pro pražskou burzu je i z pohledu celkového objemu obchodů, který aktuálně dosahuje hodnoty přes 206 miliard korun a je nejvyšší od roku 2012.

„Objem obchodů s akciovými emisemi vzrostl o 51 procent (YTD 163 mld. Kč), s fondy kvalifikovaných investorů o 43 procent (YTD 31 mld. Kč),“ prozradil při online setkání s novináři generální ředitel burzy Petr Koblic. Mírně vzrostly i obchody s dluhopisy (meziročně +1 %, YTD 11 mld. Kč). „Největší relativní nárůst pak zaznamenalo obchodování s akciemi COLT CZ,“ dodal Koblic.

0

 1 

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Nejvýkonnější akcií na Prime Market je od počátku letošního roku pojišťovna VIG s růstem 99 procent. Následuje Doosan Škoda Power s 65procentním růstem a banky Erste s více než +60 % a Moneta s více než +50 %. O něco níže, avšak stále s působivým růstem zaostávají Komerční Banka (+34 %), ČEZ (+34 %) či Kofola (+24 %).

Na burze se také i letos potvrdila dlouhodobě silná výkonnost českých dividendových titulů. Dividendový výnos činil 5,8 procenta, což je více než v případě Nasdaq (1,6 %), DAX (2,4 %), WIG (4,1 %), CAC (3,2 %), MIB (4,6 %), BUX (4,6 %) či ATX (4,1 %). „Jsme prakticky vždy v TOP 3 zemí OECD,“ řekl Koblic.

Podle něj jsou významným faktorem růstu také investice českého retailu do obrany. „Ať už jde o akcie COLT CZ, dluhopisy CSG 5,75/30 nebo COLTCZ 6,10/31, kde došlo k navýšení z pěti na deset miliard korun a ze tří na šest miliard korun,“ podotkl Koblic.

2

Zdroj: Burza cenných papírů Praha 

Letošní rok byl úspěšný také z pohledu rozvoje primárního trhu (IPO). Na burzu vstoupily dvě nové akciové emise. Na Prime Market se objevila již zmíněná Doosan Škoda Power, na trh Start pak společnost M2C. Díky novým akciovým emisím se Praha stala sedmým největším trhem v Evropě podle objemu nově upsaného akciového kapitálu, uvedla BCPP v tiskové zprávě.

Zhruba za tři týdny se pak na Prime Market objeví nový titul, a sice Karo Leather, jež je v současnosti kótována na trhu Start.

Osvěta IPO

A jaký bude pro burzu rok 2026? „Pracujeme na rozvoji burzovního ekosystému. Spolupracujeme s Národní rozvojovou investiční na podpoře trhu Start a emisí, které na něj přicházejí. S ministerstvem obchodu a průmyslu zase pracujeme na osvětě ohledně IPO. Vytváříme s ním do budoucna IPO Akademii,“ odhalil Koblic.

„Dále máme podpůrný program na tvorbu nezávislých analýz akcií a spolupracujeme na rozvoji témat, které na trzích standardně fungují. Jedná se třeba o zaměstnanecké akcie nebo daňové úlevy pro soukromé investice do malých a středních podniků,“ dodal šéf burzy.

Jako nejlepší dosavadní příklad využívání všech možností kapitálového trhu pro růst a expanzi firmy BCPP označila COLT CZ Group. Zbrojovka rovnovážně využívá jak akciový, tak i dluhový kapitál.

 


