Detail - články
Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne

16.12.2025 8:45
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Nestává se, aby tak klíčová makroekonomická data, jakými jsou měsíční oficiální statistiky z amerického trhu práce, byla zveřejňována v balíčku po dvou měsících najednou. Dnes odpoledne si takovou zkušeností trhy budou moct projít, neboť nedávna uzavírka federální vlády, která trvala 43 dní, odložila zveřejnění většiny reportů o týdny. A to je právě případ dat z trhu práce, když říjnové číslo, které mělo být k dispozici již před měsícem a půl, bude odhaleno až dnes s tím listopadovým. Nicméně připravme se na to, že statistiky z trhu práce kromě toho, že budou opožděné, tak stále nebudou kompletní. V říjnovém reportu totiž bude chybět míra nezaměstnanosti, neboť statistický úřad nebyl vzhledem uzavírce schopen provést příslušný průzkum mezi americkými domácnostmi.

Jinak pokud jde o vyznění říjnových a listopadových čísel, tak pěkná data nečekejme. Mají-li být vodítkem měsíční přírůstky nových pracovních míst prezentované v rámci tzv. ADP reportu, tak skepse je namístě. Šéf Fedu J. Powell na tiskové konferenci minulou středu vyjádřil přesvědčení, že data za tvorbu nových pracovních míst budou (nakonec) revidována směrem dolů. Na druhou stranu týdenní žádosti o podporu ? konkrétně ta z listopadu ? nevykazovala nějaké dramatické zhoršení, což bylo mimo jiné dáno i překvapivě silným nabíráním v období během svátku Díkůvzdání. Jinak řečeno se dá očekávat velmi slabý výsledek za říjen (stagnace nových pracovních míst), ale v listopadu by přírůstek nových pracovních měl být viditelně kladný.

Statistiky z pracovního trhu samozřejmě nastaví očekávání toho, jak si americká ekonomika vede ve čtvrtém čtvrtletí, neboť půjde o první důležitá tvrdá data z tohoto čtvrtletí. Pokud přitom přijdou slabé výsledky, tak se může dostavit jisté rozčarování. Avšak to by nemuselo trvat dlouho. Ještě těsně před Vánoci ? 23. prosince ? přijde další opožděná konjunkturální nadílka. Tou by měl být výsledek HDP za třetí kvartál. V tomto případě je naopak třeba počítat s velmi dobrým výsledkem (na úrovni 4% růstu), který bude avizovat to, že rok 2025 nebyl pro Ameriku nakonec tak špatným obdobím.

Koruna
Česká koruna na začátku týdne drží pozice okolo 24,30 EUR/CZK a vyčkává na zasedání centrálních bank (čtvrtek). V případě ČNB nebude mít dle nás koruna příliš z čeho profitovat ? stabilita sazeb a jestřábí rétorika je v trhu plně zaceněna a laťka pro případné překvapení je tak nastavena hodně vysoko. Naproti tomu ECB může svou komunikaci lehce korigovat, jak ostatně v minulém týdnu naznačila členka Rady guvernérů I. Schnabel („dalším krokem bude zvýšení úrokových sazeb“). Pokud by se komunikace ECB posunula alespoň lehce jestřábím směrem, koruna může zůstat ke konci roku v defenzivě.

Eurodolar
Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce (viz úvod) slábne, což je částečně spojeno s pokračujícím tlakem na pokles krátkého konce dolarové výnosové křivky.
Nicméně, ještě než přijdou data z amerického trhu práce, bude eurodolar nucen monitorovat index podnikatelských nálad v eurozóně v podobě indexů PMI (což může být důležitý vstup pro čtvrteční zasedání ECB).

Forint
Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka (MNB) a všeobecně se očekává, že ponechá základní úrokovou sazby nezměněnu na úrovni 6,5 %. Nicméně, vzhledem ke klesající maďarské inflaci (poklesla již v listopadu na 3,8 % a v lednu by již měla být pod 3 %) trh zřejmě vnímá riziko, že komentář MNB k rozhodnutí by přece jenom mohl být umírněnější a mohl by naznačovat možný pohyb oficiálních sazeb směrem dolů. My si sice nemyslíme, že něco takového v první polovině příštího roku může přijít, ale prosté obavy z holubičího komentáře mohou dostávat forint pod lehký tlak.


 

JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost"
15.12.2025 14:25
15.12.2025 14:25
JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“
Brian Dunne z měnové divize JPMorgan na youtubovém kanálu této banky h...
Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika
16.12.2025 6:09
16.12.2025 6:09
Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika
Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizik...
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank
15.12.2025 18:05
15.12.2025 18:05
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank
Finiš před svátky může být na trzích docela hektický. Začínající týden...
Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15.12.2025 17:23
15.12.2025 17:23
Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
Dnes se podíváme na některá očekávání týkající se vývoje v americké ek...


16.12.2025
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“
11:45Stříbro letos překonává i zlato. Příští rok může jeho jízda podle analytiků pokračovat
11:28Evropské akcie začínají týden růstem. Vedle AI se v příštích dnech vloží do hry makro  
10:00Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
8:56Poslední celý obchodní týden roku pro akcie otevírají zisky futures a zlato u maxima. Otazníky nad AI a Santa rally  
8:47Rozbřesk: Nová vláda přebírá ekonomiku s nízkou inflací. Energie ji v lednu mohou stlačit ještě níže
6:01Investiční výhled 2026: Čína přispívá k růstu i rizikům  
14.12.2025
13:21BlackRock: Umělá inteligence přinese dezinflační tlaky, Fed by měl jít se sazbami dolů
9:33Víkendář: Místo centrální banky podřízené vládě je lepší to, co udělal Clinton v 90. letech

ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
