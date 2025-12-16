Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne

Nestává se, aby tak klíčová makroekonomická data, jakými jsou měsíční oficiální statistiky z amerického trhu práce, byla zveřejňována v balíčku po dvou měsících najednou. Dnes odpoledne si takovou zkušeností trhy budou moct projít, neboť nedávna uzavírka federální vlády, která trvala 43 dní, odložila zveřejnění většiny reportů o týdny. A to je právě případ dat z trhu práce, když říjnové číslo, které mělo být k dispozici již před měsícem a půl, bude odhaleno až dnes s tím listopadovým. Nicméně připravme se na to, že statistiky z trhu práce kromě toho, že budou opožděné, tak stále nebudou kompletní. V říjnovém reportu totiž bude chybět míra nezaměstnanosti, neboť statistický úřad nebyl vzhledem uzavírce schopen provést příslušný průzkum mezi americkými domácnostmi.
Jinak pokud jde o vyznění říjnových a listopadových čísel, tak pěkná data nečekejme. Mají-li být vodítkem měsíční přírůstky nových pracovních míst prezentované v rámci tzv. ADP reportu, tak skepse je namístě. Šéf Fedu J. Powell na tiskové konferenci minulou středu vyjádřil přesvědčení, že data za tvorbu nových pracovních míst budou (nakonec) revidována směrem dolů. Na druhou stranu týdenní žádosti o podporu ? konkrétně ta z listopadu ? nevykazovala nějaké dramatické zhoršení, což bylo mimo jiné dáno i překvapivě silným nabíráním v období během svátku Díkůvzdání. Jinak řečeno se dá očekávat velmi slabý výsledek za říjen (stagnace nových pracovních míst), ale v listopadu by přírůstek nových pracovních měl být viditelně kladný.
Statistiky z pracovního trhu samozřejmě nastaví očekávání toho, jak si americká ekonomika vede ve čtvrtém čtvrtletí, neboť půjde o první důležitá tvrdá data z tohoto čtvrtletí. Pokud přitom přijdou slabé výsledky, tak se může dostavit jisté rozčarování. Avšak to by nemuselo trvat dlouho. Ještě těsně před Vánoci ? 23. prosince ? přijde další opožděná konjunkturální nadílka. Tou by měl být výsledek HDP za třetí kvartál. V tomto případě je naopak třeba počítat s velmi dobrým výsledkem (na úrovni 4% růstu), který bude avizovat to, že rok 2025 nebyl pro Ameriku nakonec tak špatným obdobím.
Koruna
Česká koruna na začátku týdne drží pozice okolo 24,30 EUR/CZK a vyčkává na zasedání centrálních bank (čtvrtek). V případě ČNB nebude mít dle nás koruna příliš z čeho profitovat ? stabilita sazeb a jestřábí rétorika je v trhu plně zaceněna a laťka pro případné překvapení je tak nastavena hodně vysoko. Naproti tomu ECB může svou komunikaci lehce korigovat, jak ostatně v minulém týdnu naznačila členka Rady guvernérů I. Schnabel („dalším krokem bude zvýšení úrokových sazeb“). Pokud by se komunikace ECB posunula alespoň lehce jestřábím směrem, koruna může zůstat ke konci roku v defenzivě.
Eurodolar
Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce (viz úvod) slábne, což je částečně spojeno s pokračujícím tlakem na pokles krátkého konce dolarové výnosové křivky.
Nicméně, ještě než přijdou data z amerického trhu práce, bude eurodolar nucen monitorovat index podnikatelských nálad v eurozóně v podobě indexů PMI (což může být důležitý vstup pro čtvrteční zasedání ECB).
Forint
Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka (MNB) a všeobecně se očekává, že ponechá základní úrokovou sazby nezměněnu na úrovni 6,5 %. Nicméně, vzhledem ke klesající maďarské inflaci (poklesla již v listopadu na 3,8 % a v lednu by již měla být pod 3 %) trh zřejmě vnímá riziko, že komentář MNB k rozhodnutí by přece jenom mohl být umírněnější a mohl by naznačovat možný pohyb oficiálních sazeb směrem dolů. My si sice nemyslíme, že něco takového v první polovině příštího roku může přijít, ale prosté obavy z holubičího komentáře mohou dostávat forint pod lehký tlak.