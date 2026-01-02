Hledat v komentářích

Tesla vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji BYD

Tesla vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji BYD

02.01.2026 15:45
Autor: ČTK

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska.

Tesla se potýká rovněž s rostoucí konkurencí. Společnost BYD už ve čtvrtek oznámila, že vloni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495 570 vozů před rokem. Zaostal tak za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali na 434 487 vozů, napsala agentura Reuters.

Na odbyt automobilky Tesla ve čtvrtém čtvrtletí mělo negativní vliv rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7500 dolarů (zhruba 155 000 Kč) při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.

Musk podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

 


