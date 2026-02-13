Americký cloud vládne Evropě. Tržní podíl domácích hráčů je pod 15 procenty

Skutečnost, že v technologickém pokroku Evropa za Spojenými státy silně zaostává, je už nějaký pátek dobře známá. Server CNBC se nyní v nelichotivém porovnání pro Evropu zaměřil na silnou závislost starého kontinentu vůči americkým poskytovatelům cloudových služeb. Data hovoří jasně: podíl evropských firem na evropském cloudu je méně než 15procentní.
Evropská unie se v současnosti, kdy geopolitické napětí mezi unijním blokem USA eskaluje, snaží o větší nezávislost. Od svého návratu do Bílého domu americký prezident Donald Trump totiž na kontinent uvalil rozsáhlá cla a vyvinul na region silný tlak kvůli touze získat Grónsko, poloautonomní dánské území.
Nicméně realita je, minimálně v otázce cloudu, zatím zcela opačná: Evropa je na amerických technologických gigantech vysoce závislá, což dokládají grafy níže. Kritici evropské závislosti na amerických firmách pro digitální infrastrukturu navíc varují, že americké orgány činné v trestním řízení mohou požadovat uživatelská data od svých firem bez ohledu na to, kde jsou data uložena, a to v rámci zákona o cloudu.
Za posledních devět let evropští poskytovatelé cloudu postupně ztrácejí pozice ve prospěch amerických konkurentů. Loni už zaujímali méně než 15 procent trhu, odhalily údaje analytické společnosti Synergy Research Group.
Na lepší zítřky se navíc příliš neblýská. „Pro evropské poskytovatele cloudu bude nesmírně obtížné skutečně zvrátit trend tržního podílu. Abyste byli předním hráčem, musíte neustále investovat velké částky do výzkumu, vývoje služeb, technické infrastruktury, zákaznické podpory a partnerských kanálů. Musíte také mít povědomí o značce a schopnost působit globálně nebo alespoň napříč několika geografickými oblastmi,“ řekl CNBC John Dinsdale, hlavní analytik Synergy.
, a kontrolují podle dat Synergy více než 70 procent evropského cloudového trhu, zatímco evropské společnosti s největším podílem na trhu jsou německé a – každá s pouhým dvouprocentním podílem.
"Kdybyste se mohli vrátit o deset let nazpět a přepsat historii, možná by jedna nebo dvě evropské firmy mohly a měly vybudovat svou pozici stát se vedoucím hráčem na trhu cloudu, ale neudělaly to," dodal Dinsdale.
Nejlepší start v Evropě měl , který byl v Evropě jako první a těží z toho dodnes. a následovaly s odstupem. "Oracle se nakonec také začala hodně věnovat cloudu a nyní rychle roste a neocloudové společnosti cílicí na konkrétní služby mají také určité úspěchy,“ popsal Dinsdale.
Evropský zástupce má dominantní podíl na domácím trhu alespoň v jedné dílčí sféře, a to v podnikovém softwaru, kde vévodí . Nicméně i zde má Amerika převahu: sečtou-li se všechny její firmy, tak činí americký podíl 59 procent, vychází z prosincových dat Evropského parlamentu. Z konkrétních jmen pak dominuji (18 %) a (10 %).
Mnoho politických lídrů nyní "nahlíží na technologie způsobem, jak získat suverenitu", řekl CNBC generální ředitel Christian Klein. Zájem podle něj není jen o to, kam se data ukládají, ale i to, „jak se spravují a jak získat suverenitu na softwarové straně“, dodal.