Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují

05.01.2026 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Index S&P 500 v pondělí povyskočil, podpořen růstem finančních a energetických akcií, přičemž akcie energetických společností byly posíleny rostoucími cenami ropy. Investoři zohlednili americký útok na Venezuelu a jeho širší geopolitické důsledky. Americké síly zajaly prezidenta Madura během víkendového útoku a venezuelský vůdce nyní čelí v New Yorku obvinění z obchodování s drogami. Prezident Donald Trump prohlásil, že Washington bude Venezuelu řídit, dokud nebude zvolen nový vůdce, a že velkým americkým ropným společnostem bude umožněno přesunout se do země. Ceny ropy se z úvodního propadu odrazily k více než 1% nárůstu. Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě. Produkce v zemi však kvůli stárnoucí infrastruktuře a přísným americkým sankcím poklesla. Ceny ropy se však mají ještě dlouhou cestu k oživení poté, co v roce 2025 klesly o 18 %, což je nejhorší hodnota za pět let, jelikož obavy z přebytku nabídky a oslabení poptávky zasáhly trh. Rostly tak například akcie amerických ropných skupin Chevron (+5,1 %) ExxonMobil (+2,3 %) a ConocoPhillips (+2,6 %), a to díky širšímu růstu cen energií. V současné době se vede velká debata o důsledcích možné změny režimu ve Venezuele pod vedením USA, což je zdroj nejistoty, který také zvýšil atraktivitu „likvidity dolaru“, jak uvedli analytici z ING. Trump v neděli naznačil možnost druhého vojenského úderu na Venezuelu, pokud prozatímní vláda země nebude spolupracovat. V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One Trump také naznačil možné kroky proti Kolumbii kvůli její roli v obchodu s drogami a řekl, že Kuba je připravena padnout. Zopakoval také svůj názor, že USA musí kontrolovat Grónsko z důvodů národní bezpečnosti.

Finanční sektor také vedl širší růst trhu, v čele s bankami z Wall Street, včetně Goldman Sachs (+3,8 %) a Citigroup Inc (3,9 %). Akcie společnosti Coinbase (+7,8 %) patřily také mezi ty s největší zisky. Vzrostly poté, co Goldman Sachs zvýšil doporučení na tuto kryptoměnovou burzu z neutrálního na nákupní, s odvoláním na optimismus ohledně dalšího růstu tržního podílu.

Dalším bodem ekonomického kalendáře tohoto týdne je nadcházející zveřejnění dat o zaměstnanosti v USA za prosinec. Ekonomové očekávají, že v USA v posledním měsíci roku 2025 vzniklo přibližně 57 000 nových pracovních míst, oproti 64 000 v listopadu. V říjnu spustila vlna vládních škrtů ve výdajích nejprudší pokles počtu pracovních míst mimo zemědělství za téměř pět let. Kadence měsíčních údajů o zaměstnanosti se má normalizovat poté, co 43denní uzavření americké vlády vedlo ke zpoždění těchto klíčových zpráv. Předchozí várka údajů o zaměstnanosti neobsahovala míru nezaměstnanosti za říjen, což představuje první mezeru v sérii sahající až do roku 1948. Tvůrci politik Federálního rezervního systému snižovali úrokové sazby na konci každého ze svých posledních tří zasedání v roce 2025 a upřednostňovali obavy o zdraví slábnoucího trhu práce před známkami nestálých inflačních tlaků. Výhled nižších sazeb poskytl akciím určitou podporu, ačkoli se zdá, že představitelé Fedu jsou ohledně dalšího vývoje nákladů na půjčky v roce 2026 rozděleni.



