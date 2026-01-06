Hledat v komentářích

Detail - články  

Wall Street solidně rostla druhým dnem v řadě

06.01.2026 22:01
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy si připsaly druhý solidní růst v řadě, a tak potvrdily dobrou kondici v úvodu roku. Investoři vyčkávají především na další porce makrodat z americké ekonomiky, když tou nejočekávanější událostí bude páteční zveřejnění měsíčních statistik z trhu práce. Hlavní indexy si dnes připsaly silný růst v čele s indexem Dow Jones , který nejvíce táhly akcie Amazon, Amgen a UnitedHealth.

Vlna euforie kolem umělé inteligence se v posledních dnech nejvíce projevuje v sektoru paměťových čipů, což dnes vyneslo hned několik titulů z tohoto sektoru na nová historická maxima. Čerstvých maxim se dočkaly například akcie Sandisk, Micron nebo Seagate. Tento optimismus ale rozhodně nebyl cítit u akcií výrobců top AI čipů AMD a Nvidie. Zatímco akcie Nvidia spíše stagnovaly, akcie AMD dokonce propadly o přibližně 3 %. Akciím AMD nepomohlo ani zveřejnění nového čipu pro menší data centra a pozitivní komentáře ze strany CEO této firmy. Cena americké ropy WTI poklesla o více než 2 % a nejistota kolem ropné produkce Venezuely se promítla do výprodeje v ropném průmyslu. Akcie ropné jedničky Exxon odepsaly přes 3 %, zatímco akcie Chevron ztratily dokonce více než 4 %.



Wall Street solidně rostla druhým dnem v řadě  
