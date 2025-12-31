Buffett oficiálně odchází, Berkshire Hathaway vstupuje do nové éry pod Abelem. Změní se něco?

Dnešek je oficiálně posledním dnem, kdy šéfuje investorská legenda a „Věštec z Omahy“ Warren Buffett. Od Nového roku žezlo od něj převezme Greg Abel. Jaké výzvy ho při vedení slavného investičního konglomerátu čekají?
Mnozí považují Buffetta za nejlepšího investora na světě – dokázal přeměnit Berkshire z upadající textilky v Nové Anglii, kterou začal kupovat v roce 1962 za 7,60 dolaru za akcii, na obří konglomerát, jehož akcie dnes stojí přes 750 tisíc dolarů.
Samotný Buffettův osobní majetek v akciích Berkshire má hodnotu zhruba 150 miliard dolarů, i když za posledních 20 let daroval přes 60 miliard, píše agentura AP.
Berkshire po desetiletí překonávala index S&P 500 díky Buffettovým chytrým nákupům firem – od pojišťoven (Geico, National Indemnity), přes výrobní podniky (Iscar Metalworking), maloobchodní značky (Dairy Queen), velké energetické společnosti až po jednu z největších železnic v USA (BNSF). Buffett také vydělal obrovské částky na dlouhodobých investicích do firem jako , nebo .
V posledních letech se ale Berkshire nedaří držet tempo, protože je už příliš velká a těžko nachází významné akvizice. Ani podzimní nákup OxyChem za 9,7 mld. USD to pravděpodobně výrazně nezmění. Investoři budou proto bedlivě sledovat, jaké změny Abel provede, ač žádné dramatické kroky se od něj neočekávají. Buffett zůstává předsedou a bude dál chodit do kanceláře, aby pomáhal hledat nové investice a radil Abelovi.
Některé změny jsou pravděpodobné
Analytička CFRA Research Cathy Seifertová uvedla, že je přirozené, že Abel provede určité změny ve způsobu řízení Berkshire. Tradičnější přístup k vedení s téměř 400 tisíci zaměstnanci rozptýlenými v desítkách dceřiných společností dává podle ní velký smysl. Přesto by měla být zachována extrémně decentralizovaná struktura, jež dává manažerům velkou autonomii.
Součástí Buffettovy prodejní nabídky zakladatelům a generálním ředitelům firem, kteří uvažovali o prodeji svých společností, bylo vždy to, že Berkshire jim většinou umožnila pokračovat v provozování firem stejným způsobem, pokud přinášejí výsledky.
Abel je ale aktivnější manažer než Buffett. Klade tvrdé otázky a vyžaduje odpovědnost. Nedávno oznámil změny ve vedení po odchodech investičního manažera Todda Combse k Chase a CFO Marca Hamburga do důchodu. Jmenoval Adama Johnsona (CEO NetJets) šéfem spotřebitelských, servisních a maloobchodních firem, čímž de facto vytvořil třetí divizi, jež mu odebírá část práce.
AP dále uvádí, že Abel bude čelit tlaku na vyplácení dividend, pokud nenajde využití pro 382 mld. USD hotovosti. Berkshire tradičně reinvestuje zisky a akcie zpětně odkupuje jen tehdy, když Buffett považuje cenu za výhodnou. To bylo naposledy začátkem roku 2024.
Od tohoto tlaku ale bude ještě Abel nějakou dobu uchráněn, protože Buffett má stále téměř 30 procent hlasovacích práv. Po jeho smrti se akcie postupně rozdělí mezi charity.
Většina firem Berkshire prosperuje, když roste ekonomika. Pojišťovny jako Geico a General Reinsurance přinášejí z pojistného přes 175 mld. USD, které lze do splatnosti pojistných událostí investovat a podniyk z energetického sektoru generují stabilní zisky.
Investor Chris Ballard, který je výkonným ředitelem Check Capital, uvedl, že většina podniků v Berkshire "se téměř dokáže postarat sama o sebe." I proto vidí pro Berkshire pod Abelem světlou budoucnost.
Jednou z největších otázek může být, kolik dalších změn se ve vedení společnosti po Combsově odchodu uskuteční, a zda vůbec nějaké. Šéf pojišťovnictví a místopředseda Ajit Jain, kterého Buffett dlouho chválí, má už 74 let, avšak mnoho generálních ředitelů různých společností pracuje dlouho po důchodovém věku, protože pro Buffetta rádi pracují, vysvětluje AP.
"Jako dlouhodobý akcionář nás Combsův odchod příliš nezajímá a nemyslíme si, že je to jen špička nějakého ledovce. Jeho situace je jedinečná. Je to jen připomínka toho, že Warrenův blížící se odchod je nevyhnutelný a oni se připravují na novou fázi, na kterou se stále těšíme, jak se vyvine,“ dodal Ballard.