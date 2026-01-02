Hledat v komentářích

Detail - články
Buffett: Berkshire má větší šanci být tady za 100 let než jakákoliv jiná firma

02.01.2026 15:18
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Berkshire Hathaway je lépe připravena než jakákoliv jiná společnost na to, aby existovala dalších sto let, řekl Warren Buffett, který s novým rokem oficiálně předal funkci generálního ředitele svému nástupci Gregu Abelovi.

„Myslím, že má větší šanci být tady za 100 let než jakákoliv jiná firma, kterou si dokážu představit,“ řekl Buffett k dalšímu osudu Berkshire Hathaway exkluzivně pro CNBC, jež celý rozhovor s 95letým investorem odvysílá v úterý 13. ledna.

Ve čtvrtek Buffett oficiálně předal žezlo CEO obřího konglomerátu Abelovi, čímž ukončil 60letou legendární éru, která proměnila upadající textilní továrnu v Nové Anglii v bilionový kolos vlastnící řadu různých podniků od pojišťoven, přes maloobchodní značky až po energetiku či železnice.

"Greg bude ten, kdo bude rozhodovat. Nedokážu si představit, o kolik více toho dokáže zařídit za týden než já za měsíc.... Byl bych raději, kdyby Greg spravoval mé peníze než některý z nejlepších investičních poradců nebo generálních ředitelů v USA,“ nešetřil Buffett slovy chvály na dresu Abela.

Akcie Berkshire zaostávaly za trhem poté, co Buffett v květnu oznámil svůj odchod do důchodu, protože někteří investoři zpochybňují, zda Abel dokáže řídit rozsáhlou sbírku podniků spolu s akciovým portfoliem podobně jako Buffett.

Podle Buffetta, který zůstane předsedou společnosti, je Abel rozumný vůdce, který stejně jako on vede normální život mimo září reflektorů. „Rád hraje se svými dětmi lední hokej. Kdyby sousedé nevěděli, kdo to je, neměli by tušení, že 1. ledna bude rozhodovat o firmě, která zaměstnává téměř 400 tisíc lidí a plánuje existovat i za 50 nebo 100 let,“ uvedl.

Co se změní?

Analytička CFRA Research Cathy Seifertová uvedla, že je přirozené, že Abel provede určité změny ve způsobu řízení Berkshire. Tradičnější přístup k vedení stovek tisíc zaměstnanců rozptýlených v desítkách dceřiných společností dává podle ní velký smysl. Přesto by měla být zachována extrémně decentralizovaná struktura, jež dává manažerům velkou autonomii.

Součástí Buffettovy prodejní nabídky zakladatelům a generálním ředitelům firem, kteří uvažovali o prodeji svých společností, bylo vždy to, že Berkshire jim většinou umožnila pokračovat v provozování firem stejným způsobem, pokud přinášejí výsledky.

Abel je ale aktivnější manažer než Buffett. Klade tvrdé otázky a vyžaduje odpovědnost. Nedávno oznámil změny ve vedení po odchodech investičního manažera Todda Combse k JPMorgan Chase a CFO Marca Hamburga do důchodu. Jmenoval Adama Johnsona (CEO NetJets) šéfem spotřebitelských, servisních a maloobchodních firem, čímž de facto vytvořil třetí divizi, jež mu odebírá část práce.

Agentura AP uvádí, že Abel bude čelit tlaku na vyplácení dividend, pokud nenajde využití pro 382 mld. USD hotovosti. Berkshire tradičně reinvestuje zisky a akcie zpětně odkupuje jen tehdy, když Buffett považuje cenu za výhodnou. To bylo naposledy začátkem roku 2024. Od tohoto tlaku ale bude ještě Abel nějakou dobu uchráněn, protože Buffett má stále téměř 30 procent hlasovacích práv. Po jeho smrti se akcie postupně rozdělí mezi charity.

 

