Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici

Od začátku loňského roku nabobtnala tržní hodnota Samsung Electronics o 350 miliard dolarů, přičemž akcie za stejnou dobu vzrostly o více než 150 procent. Podle expertů ale tato působivá rally ještě nekončí. Jednak proto, že od nadcházejících hospodářských výsledků jihokorejského giganta očekávají velice silná čísla, a jednak, že vážný nedostatek nabídky na trhu s paměťovými čipy, které Samsung vyrábí, letos nevymizí, ba naopak.
Po třech letech výrazného zaostávání se akcie Samsungu dostaly do býčího trendu a v poslední době dokonce překonávají růst konkurenční SK Hynix. Mnozí tak mají vzhledem k očekávánému pokroku v AI spolu s pokračujícím obrovským růstem cen paměťových čipů jasno: Samsung je zpět.
Ve středu akcie vzrostly o další čtyři procenta poté, co generální ředitel Nvidie Jensen Huang zdůraznil „zcela neobsloužený“ trh pro ukládání dat pro AI. Ve čtvrtek navíc firma vydá předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření za čtvrtý kvartál loňského roku. Ta by měla podle analytiků poukázat na 160procentní růst provozního zisku na 16,9 bilionu wonů (11,7 mld. USD).
„Samsung byl levnější, protože ho investoři ignorovali. Ale letos vidím hodně dohánění,“ řekl agentuře Bloomberg Kang DaeKwun, investiční ředitel Life Asset Management v Soulu. Jeho fond maximalizoval expozici vůči Samsungu na začátku letošního roku.
Další analytici oslovení Bloombergem odhadují, že zisky Samsungu se v letošním roce více než zdvojnásobí na rekordních zhruba 60 miliard dolarů, což je srovnatelné s projekcemi pro TSMC, největšího světového výrobce čipů. Přesto tržní kapitalizace jihokorejské firmy činí „jen“ 560 miliard dolarů, což je méně než polovina hodnoty TSMC, nejcennější asijské společnosti.
Růstové katalyzátory
Jedním z katalyzátorů dalšího růstu by mohla být dohoda s Nvidií o dodávkách nejnovější verze čipů s vysokou šířkou pásma (HBM), která se již delší dobu očekává, a jež by dál mohla zvýšit ocenění Samsungu.
Prudká poptávka po HBM snížila výrobní kapacity pro konvenčnější paměťové produkty, což je segment, v němž Samsung dominuje. Výsledkem je prudký růst cen u tradičních pamětí DRAM používaných v běžných serverech, stejně jako v počítačích a chytrých telefonech.
„Očekáváme vážný nedostatek nabídky u komoditní paměti v roce 2026 s tím, že růst cen se bude zrychlovat kvůli jejich postupnému využívání souvisejícímu s AI,“ napsal minulý týden ve své poznámce analytik Peter Lee. Cílovou cenu pro Samsung navýšil na rekordních 200 000 wonů za akcii (aktuální cena je kolem 141 000 wonů).
Další pozornost vzbudila nedávná prezentace na technologickém veletrhu CES v Las Vegas, kde firma představila nové produkty včetně televizorů s podporou AI. V neposlední řadě pak panuje určitá naděje na zlepšení v oblasti zakázkové výroby čipů (foundry), ačkoliv zde společnost stále výrazně zaostává za lídrem trhu TSMC.
Atraktivita ocenění
Přesto se někteří snaží přílišné nadšení krotit. Jung In Yun, generální ředitel společnosti Fibonacci Asset Management Global, uvedl, že i když existuje prostor pro nadvýkonnost akcií Samsungu v případě, že se mu podaří dohnat konkurenci v oblasti HBM, tak zároveň „očekávání jsou už vysoká, možná příliš optimistická“.
Prohlášení vedení společnosti typu „Samsung je zpět“ při odkazování na komentáře zákazníků je tak „spíše výrazem sebevědomí než jasným důkazem obratu v ziscích“, dodal.
Přesto odhady zisku Samsungu na příštích 12 měsíců vzrostly od konce září o 115 procent, což překonává nárůst o 88 procent u SK Hynix a 16 procent u TSMC. To pomohlo snížit forwardový poměr ceny k zisku (P/E) na desetinásobek z maxima v roce 2023 (25násobek).