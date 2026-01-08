Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie

Podle Bloombergu plánují čínské úřady povolit dovoz některých čipů H200, a to již v průběhu tohoto čtvrtletí. To by znamenalo obnovení přístupu tohoto amerického výrobce k jednomu z nejdůležitějších trhů na světě, a to navzdory přetrvávajícímu geopolitickému napětí a přísným regulacím v oblasti exportu pokročilých technologií. Čína mezitím intenzivně investuje do rozvoje umělé inteligence a domácí výroby čipů, aby snížila svou závislost na zahraničních dodavatelích.
Podle zdrojů obeznámených se situací umožní čínské úřady místním firmám nákup komponentů od Nvidie pro vybrané komerční účely. Čip H200 však stále nebude povolen pro použití v armádě, citlivých vládních agenturách, kritické infrastruktuře ani ve státních podnicích z důvodu bezpečnostních obav. Tím se Čína drží svých již dříve přijatých opatření u zahraničních produktů, jako jsou zařízení nebo čipy společnosti Technology. Pokud přesto jednotlivé subjekty požádají o možnost využití této komponenty, bude jejich žádost posuzována individuálně, dodaly zdroje.
Není přitom jasné, co Peking bude považovat za kritickou infrastrukturu, kromě zřejmých oblastí, jako jsou vojenské nebo vládní sítě. Alibaba Group a ByteDance podle zdrojů již informovaly Nvidii, že mají zájem objednat více než 200 000 kusů čipu H200. Obě společnosti, spolu s významnými čínskými startupy, včetně DeepSeek, své modely rychle modernizují, aby mohly konkurovat OpenAI a dalším americkým rivalům. Firmy ze soukromého sektoru, jako právě výše zmíněná Alibaba nebo , obvykle poskytují výpočetní služby celé řadě státních podniků a vládních agentur, podobně jako nebo spolupracují s americkými federálními orgány.
Potenciální příslib schválení H200 Pekingem představuje významné vítězství pro Nvidii. Čína je totiž největším trhem pro polovodiče na světě a generální ředitel Jensen Huang uvedl, že samotný segment AI čipů by mohl v příštích letech vygenerovat až 50 miliard dolarů. Peking však dosud veřejně neoznámil, zda dovoz H200 povolí.
Možné otevření největšího trhu na světě
Čip H200, který administrativa Donalda Trumpa povolila exportovat do Číny, je typově starší generace. Prodej pokročilejších procesorů USA omezují z důvodu národní bezpečnosti. Nvidia přitom čelí faktickému zákazu prodeje svého nejlepšího AI hardwaru zákazníkům v této asijské zemi od roku 2022, kdy byla omezení zavedena kvůli obavám, že by tyto polovodiče mohly poskytnout Pekingu vojenskou výhodu. Následně ale na začátku prosince americký prezident Donald Trump předchozí zákaz zrušil a udělil Nvidii povolení dodávat čip H200 do Číny výměnou za 25% přirážku, což potenciálně umožňuje této nejhodnotnější společnosti na světě získat zpět miliardové kontrakty na čínském trhu.
Omezení ale mezitím snížila podíl Nvidie na čínském trhu z vrcholu 95 % na nulu, uvedl CEO Nvidie Huang. I přesto ale celkový výhled prodejů společnosti nadále roste. V říjnu Nvidia předpověděla, že do konce roku 2026 dosáhne z aktuálních a budoucích čipů pro datová centra tržeb kolem půl bilionu dolarů. Tento týden výrobce čipů uvedl, že překročí hranici 500 miliard dolarů. A administrativa USA od omezeních rovněž ustupuje.
Vedoucí představitelé Nvidie během veletrhu CES v Las Vegas tento týden uvedli, že poptávka čínských zákazníků po čipu H200 je silná a CEO Huang uvedl, že americká vláda se nemusí obávat, že by čínská armáda využívala čipy Nvidia. Zároveň však naznačili, že společnost přímo s Pekingem o schválení nejednala a neví, kdy Čína prodej povolí. Dodali, že žádosti o licence byly podány ve Washingtonu a poslední detaily schválení ze strany americké vlády se právě finalizují.
Čínská konkurence nespí
Rozvoj pokročilých polovodičů a modelů umělé inteligence se mezitím stal pro Čínu nejvyšší prioritou a země slíbila, že v technologickém závodě dožene USA. Primárně se soustřeďuje na strategii soběstačnosti v oblasti výroby čipů, včetně přípravy nové vlny pobídek až do výše 70 miliard dolarů pro polovodičový sektor.
Během nepřítomnosti amerického giganta na čínském trhu se zde výrazně prosadili místní konkurenti jako Huawei Technologies a Cambricon Technologies, kteří letos plánují prudce zvýšit výrobu. Huawei a jeho výrobní partner Semiconductor Manufacturing International zlepšili svou technologii výroby čipů, i přes snahy USA jim v tom zabránit. Procesor Kirin 9030, součást nejnovější vlajkové lodi Huawei Mate 80 Pro Max, byl vyroben pomocí vylepšené verze technologie SMIC, zjistila výzkumná firma Tech Insights. Menší konkurent, společnost Cambricon, plánuje více než ztrojnásobit výrobu AI čipů v roce 2026, aby rozšířil svůj podíl na čínském trhu a zaplnil tak mezeru po Nvidii.
Starý, ale stále dobrý
Čip H200 byl představen v roce 2023 a zákazníkům se začal dodávat následující rok. Patří do generace Hopper čipů Nvidie, která je druhá nejlepší po řadě Blackwell a dvě generace za nadcházející sérií nejpokročilejších čipů Rubin. Osmnáctiměsíční zpoždění za nejnovějšími čipy Nvidie bylo součástí odůvodnění administrativy Donalda Trumpa pro povolení exportu do Číny. Přesto jsou akcelerátory AI od Nvidie považovány za zlatý standard v odvětví umělé inteligence a některé starší produkty společnosti jsou stále výkonnější než nejnovější nabídky Huawei – zejména při srovnání čip po čipu.
Kolem poloviny roku 2025 čínské úřady vyzvaly místní firmy, aby se vyhnuly používání méně výkonných procesorů H20 od Nvidie, akcelerátoru AI, jehož export do Číny byl dříve povolen. Čínský úřad pro kyberprostor také nařídil společnostem, jako je Alibaba, aby zastavily objednávky čipu RTX Pro 6000D, který lze přepracovat pro AI aplikace.