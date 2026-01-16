Hledat v komentářích

Detail - články
Spojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než sama Venezuela

Spojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než sama Venezuela

16.01.2026 15:17
Autor: ČTK

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.

Washington podle mluvčího amerického ministerstva energetiky uskutečnil první prodej venezuelské ropy v hodnotě kolem 500 milionů dolarů (10,5 miliardy Kč). Další prodej se očekává v následujících dnech a týdnech.

"Při prodeji stejného barelu ropy nyní dosahujeme zhruba o 30 procent vyšší realizované ceny, než za jakou se prodával před třemi týdny,“ řekl Wright podle serveru CNBC ve čtvrtek na setkání Americké energetické asociace. Konkrétní prodejní cenu ale nesdělil. Americké speciální jednotky Madura zadržely začátkem tohoto měsíce při operaci, která měla podle Washingtonu přispět k obnovení politické stability v zemi.

Americký prezident Donald Trump minulý týden uvedl, že Venezuela Spojeným státům předá 30 milionů až 50 milionů barelů ropy, na které se dosud vztahovaly americké sankce. Ropa má být prodána za aktuální tržní ceny. Trump na sociálních sítích uvedl, že výnosy z prodeje bude kontrolovat, aby prostředky sloužily jak Venezuele, tak Spojeným státům.

Podle ministerstva energetiky půjde pouze o první tranši, přičemž prodej venezuelské ropy má pokračovat na neurčito.

Venezuela disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, odhadují se zhruba na 303 miliard barelů. Jeden barel je 159 litrů. Dlouhodobý nedostatek investic tam ale za Madura a za jeho předchůdce Huga Cháveze vedl k výraznému úpadku ropného sektoru. Koncem loňského roku Venezuela podle odhadů těžila přibližně 800.000 barelů denně, zatímco v 90. letech těžba dosahovala až 3,5 milionu barelů denně.

Trump rovněž minulý pátek oznámil, že americké ropné společnosti investují nejméně 100 miliard dolarů (2,1 bilionu Kč) do obnovy venezuelského energetického sektoru. Spojené státy podle něj zajistí bezpečnost, aby investoři dosáhli odpovídajících výnosů.

Trump se v Bílém domě setkal se zástupci společností ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero a Marathon, s nimiž jednal o investicích ve Venezuele. Generální ředitel společnosti Exxon Darren Woods prezidentovi sdělil, že venezuelský trh je v současném stavu neinvestovatelný.

"Problém venezuelské ropy není technický ani obchodní, ale v zásadě lidský a politický,“ uvedl bývalý šéf obchodování ve společnosti Petronas a spoluzakladatel firmy Index Baron Lamarre. "Dokud investoři nezískají důvěru v dlouhodobou politickou stabilitu, zůstane kapitál opatrný, postupný a podmíněný,“ dodal.

Venezuela v roce 2007 znárodnila aktiva amerických společností Exxon a Conoco. Caracas má vůči těmto firmám stále miliardové závazky vyplývající z arbitrážních řízení.

Globální trh s ropou se nyní potýká s přebytkem nabídky, který v uplynulém roce tlačil ceny dolů. Severomořská ropa Brent se dnes po poledni prodávala zhruba za 65 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) stála téměř 60 dolarů. V obou případech cena vykazovala růst asi o jedno procento. Růst následoval po výrazném čtvrtečním poklesu, kdy obchodníci přehlíželi napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

