Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v říjnu snížil ve srovnání s předchozím měsícem o 39 procent na 29,4 miliardy USD (611,8 miliardy Kč) a byl nejnižší od června 2009. Dovoz klesl, vývoz naopak vzrostl. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Pokud by podle ekonomů tento trend pokračoval, mohl by obchod ve čtvrtém čtvrtletí opět přispět k hospodářskému růstu.
Ekonomové podle agentury Reuters očekávali naopak zvýšení deficitu, a to na 58,9 miliardy USD ze zářijových 48,1 miliardy USD. Zpráva za říjen vyšla se zpožděním kvůli ochromení činnosti federálních úřadů v důsledku neschváleného financování.
Dovoz se v říjnu snížil o 3,2 procenta na 331,4 miliardy USD. Dovoz zboží se propadl o 4,5 procenta na 255 miliard USD, což byla nejnižší hodnota od června 2023. Pokles dovozu mohla způsobit rozsáhlá celní opatření prezidenta Donalda Trumpa, může ale také naznačovat oslabení domácí poptávky.
Dovoz spotřebního zboží klesl o 14 miliard USD a byl nejnižší od června 2020, hlavně kvůli nižšímu dovozu farmaceutických přípravků. Dovoz kapitálového zboží ale vzrostl, zejména díky počítačovému příslušenství, telekomunikačním zařízením a počítačům, což pravděpodobně souvisí s investicemi do umělé inteligence (AI).
Hodnota zboží a služeb vyvezených ze země se zvýšila o 2,6 procenta na rekordních 302 miliard USD. Vývoz zboží vzrostl o 3,8 procenta na rekordních 295,9 miliardy USD. Podpořil ho vývoz nemonetárního zlata, tedy takového, které není drženo v rezervách centrální banky, a dalších drahých kovů. Vývoz spotřebního zboží, zejména farmaceutických přípravků, se však snížil, stejně jako vývoz dalšího zboží.
Deficit obchodu se zbožím klesl proti září o 24,5 procenta na 59,1 miliardy USD. To byla nejnižší hodnota od března 2016. Vývoz i dovoz služeb se zvýšil na rekord.