Akcie Delta Air Lines klesají po výsledcích a celoročním výhledu o pět procent

Výsledková sezona se rozjíždí a mezi prvními, kdo reportoval, je Delta Air Lines. Její upravený zisk na akcii v loňském čtvrtém čtvrtletí činil 1,55 dolaru, což bylo přibližně v souladu s odhady. Tržby dosáhly 14,61 miliardy dolarů, což bylo těsně pod očekáváním. Celoroční výhled investory příliš nenadchnul, protože akcie klesají o více něž pět procent.
Tržby z hlavních kabinových letenek (economy) klesly oproti loňsku o sedm procent na 5,62 mld. USD, nicméně tržby z prémiových letenek za sedadla vepředu vzrostly o devět procent na téměř 5,7 mld. USD. Tento segment tak předstihl standardní ekonomickou třídu dříve, než Delta očekávala (původně předpokládala, že k tomu dojde až letos). Za celý rok ale byly příjmy z hlavních kabinových letenek stále vyšší než u prémiových tříd.
Aerolinky vydaly také celoroční výhled, v němž očekávají, že díky silné poptávce se bude upravený zisk na akcii pohybovat mezi 6,50 a 7,50 USD, zatímco odhad analytiků byl 7,25 USD.
Pro první tři měsíce roku Delta očekává růst tržeb o pět až sedm procent a upravený zisk na akcii mezi 50 a 90 centy, což je uprostřed analytických předpovědí dotázaných LSEG (72 centů).
Rezervace letenek jsou v prvních dnech roku silné jak mezi zákazníky rekreačních služeb, tak mezi firemními cestujícími, uvedla firma.
Letecký dopravce byl loni pozitivní a očekával rekordní rok, své odhady ale nakonec snížil v důsledku cel amerického prezidenta Donalda Trumpa a nejdelší vládní uzávěry v historii. Letos tak generální ředitel Ed Bastian zvolil opatrnější tón: "Nebudeme předpovídat ani se zavazovat k rekordní prognóze zisků, dokud nepochopíme nejistotu. Myslím, že i letos to bude více o geopolitickém prostředí.“
Delta také oznámila, že koupí 30 letadel 787-10 Dreamliner, tedy vůbec první dálková letadla od tohoto amerického výrobce. Na dálkové lety totiž Delta jinak využívá Airbus A350, přičemž závislost na evropském výrobci zvýšila během pandemie, když z flotily vyřadila své Boeingy 777.
Dodávky nových Boeingů začnou až v roce 2031, což je další známkou toho, že aerolinky už od výrobců dostávají doručovací sloty na příští desetiletí, uvedl server CNBC. Delta má zároveň možnosti na koupi dalších 30 Boeingů 787-10.
Akcie Delty reagují na výsledky negativně. V premarketu aktuálně vykazují pokles o více než pět procent. Za posledních 12 měsíců jsou v plusu o devět procent.