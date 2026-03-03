ON-LINE: Akciový výprodej v Evropě i USA, ropa už nad 84 dolary

Konflikt na Blízkém východě, který může podle amerického prezidenta Donalda Trumpa trvat týdny, načítá svůj čtvrtý den. Ropa i zkapalněný zemní plyn pokračují v silném růstu, protože s lodní dopravou přes Hormuzský průliv to nevypadá příliš dobře. Americké akcie sice udělaly včera večer pěknou otočku a seanci zakončily v zelených číslech, dnešní futures ale znovu ukazují výrazné až dvouprocentní propady. Aktuální dění (nejen) na trzích přinášíme i dnes v ON-LINE speciálu.
16:45 ON-LINE přenos skončil. Děkujeme za pozornost.
16:40 Za posledních 24 hodin se národní průměrná cena benzinu v USA zvýšila o 0,10 dolaru na téměř 3,11 dolaru za galon, informuje Yahoo News s tím, že řidiči mohou očekávat ještě vyšší nárůst v následujících dnech, protože zdražování ropy po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě brzy pronikne i do maloobchodních cen na čerpacích stanicích.
16:32 Cena barelu ropy Brent se dnes nadále pohybuje u 84 dolarů.
16:18 Pákistán dnes připomněl Íránu jeho vzájemnou obrannou dohodu se Saúdskou Arábií ve snaze zabránit dalším íránským útokům na saúdské území
15:55 Dubajský finanční trh znovu zahájí obchodování ve středu 4. března.
15:42 Americké akciové indexy otevřely následovně: Dow Jones -1,8 %, S&P 500 -1,5 %, Nasdaq 100 -1,8 %
15:37 Od soboty bylo globálně zrušeno už více než 18 tisíc letů. Dnes bylo zrušeno dalších 1 900 letů na Blízký východ a zpět, uvedla letecká datová společnost Cirium.
15:25 Luxusní sektor momentálně patří k největším poraženým. Akcie konglomerátu LVMH a britského Burberry se od začátku týdne propady už téměř o 10 procent, všímá si CNBC.
15:15 Irák zastavil těžbu na ropném poli Rumalia, druhém největším na světě, které produkuje 1,5 milionu barelů ropy denně.
14:59 SAE v úterý znovu potvrdily své právo na sebeobranu a zdůraznily, že jakákoliv hrozba pro suverenitu Emirát představuje hrozbu pro širší záliv.
14:47 Zlato prohlubuje své dnešní ztráty na -3,6 % a klesá na 5 130 dolarů za unci.
14:26 Cena za přepravu nákladu LNG na tankeru přes Atlantský oceán se kvůli dopadům války na Blízkém východě zvýšila na 161 750 dolarů za den, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2023 a rekord pro tuto část roku. S odkazem na data analytické společnosti Spark Commodities to uvedla agentura Reuters. Před měsícem se tato sazba pohybovala jen kolem 9 800 dolarů za den.
14:15 Futures USA: Dow Jones -1,4 %, S&P 500 -1,4 %, Nasdaq 100 -1,8 %
14:01 Donald Trump na své síti Truth Social: „Jejich protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a velení jsou pryč. Chtějí jednat. Řekl jsem, že ‚je příliš pozdě‘.“
13:51 Cena evropského plynu aktuálně přidává 26 procent a je přibližně na 56 eurech za MWh. Dopoledne byla cena výrazně výše, a to až na 65 EUR/MWh, což bylo nejvíce za tři roky.
13:33 Indonésie bude dovážet více surové ropy z USA, aby nahradila dodávky z Blízkého východu, oznámil její ministr energetiky.
13:10 Americká ambasáda v Saúdské Arábii je dnes uzavřena poté, co ji zasáhly dva podezřelé íránské drony. Ambasáda v Kuvajtu je také "až do odvolání“ zavřena, píše CNN. Ministerstvo zahraničí už dříve vyzvalo Američany, aby okamžitě opustili 14 zemí v regionu Blízkého východu kvůli "vážným bezpečnostním rizikům".
12:57 Americký dolar navazuje na zisky z předchozího dne. Index amerického dolaru, který měří tuto měnu vůči koši hlavních měn, je dnes téměř o jedno procento výše. Eurodolar se dostal pod 1,1600.
12:49 Cena Brentu vyskočila už na 84,3 dolaru za barel. Denní nárůst tak dosahuje 8,5 procenta.
12:37 Saúdskoarabský státní ropný gigant Aramco zváží alternativní trasy pro vývoz své ropy, aby se vyhnul Hormuzskému průlivu, uvedl zdroj z odvětví. Jednou z možností je využití východozápadního ropovodu pro přepravu ropy přes západní pobřeží Rudého moře.
12:24 Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to dnes řekl norský ministr energetiky Terje Aasland
12:16 Izraelské jednotky prováděly vpády podél některých částí libanonské hranice, sdělil v úterý agentuře Reuters libanonský představitel. Svědci uvedli, že libanonská armáda se stáhla z nejméně sedmi předsunutých operačních pozic podél hranice. Izraelská armáda pak nařídila evakuaci měst v jižním Libanonu. Armáda vydala evakuační rozkazy pro obyvatele více než dvou desítek měst v jižním Libanonu.
12:05 Ceny letů mezi Asií a Evropou prudce vzrostly po uzavření klíčových letištních uzlů na Blízkém východě. Webové stránky leteckých společností ukazují, že letenky na mnoho oblíbených tras jsou na několik dní vyprodány. Hlavní letištní uzly v Perském zálivu, včetně nejrušnějšího mezinárodního letiště na světě v Dubaji, zůstaly v úterý uzavřeny již čtvrtý den, což výrazně snížilo kapacitu na oblíbených trasách, jako je Austrálie do Evropy, kde společnosti Emirates a Qatar Airways obvykle mají vysoký podíl na trhu. Přibližně polovina zrušených letů na Blízkém východě je z mezinárodního letiště v Dubaji.
11:51 Náklady na ropné supertankery na Blízkém východě dosáhly nejvyšší úrovně v historii, píše CNBC. Referenční přepravní sazba pro velmi velké přepravce ropy (VLCC) — používané k přepravě dvou milionů barelů ropy z Blízkého východu do Číny — dosáhla v pondělí historického maxima 423 736 dolarů denně, ukázala data LSEG. To je nárůst o více než 94 procent oproti pátečnímu závěru.
11:40 Íránská populace čítající 90 milionů obyvatel je už čtyři dny prakticky bez internetu. Podle údajů nezávislého internetového dozoru NetBlocks zveřejněných v úterý už země strávila více než 72 hodin v téměř úplném výpadku internetu – konektivita byla jen kolem 1 % běžné úrovně.
11:30 Evropské akcie prohlubují své dnešní ztráty. Index Euro Stoxx 50 aktuálně odepisuje téměř 3,5 procenta, německý DAX je v minusu o 3,6 procenta a třeba španělský IBEX 35 ztrácí dokonce 4,2 procenta.
11:22 Investoři začínají přehodnocovat očekávání ohledně měnové politiky: místo uvolňování se na trhy vrací strach ze stagflace. Dluhopisy selhávají jako bezpečný přístav, výnosy rostou napříč regiony a zlato po razantním růstu míří zpět dolů. Geopolitika se tak znovu stává hlavním makro faktorem, který určuje sentiment na trzích. Více se dočtete ZDE: Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk
11:12 Brent zintenzivňuje dnešní růst. Aktuálně přidává 6,1 procenta a je na ceně 82,5 dolaru za barel.
11:02 Jihokorejský akciový index Kospi dnes oslabil o 7,24 procenta, což byl největší pokles za posledních 19 měsíců. Významně ztratily zejména Samsung Electronics (bezmála -10 %) a SK Hynix (-11,5 %).
10:53 Index Euro Stoxx 50 aktuálně klesá až o 3 %. Jedná se o nejhorší dvoudenní pokles od dubna, informuje Bloomberg. Minus 3 % dnes vykazuje také německý DAX.
10:45 Několik dronů zasáhlo obchodní přístav Duqm v Ománu, přičemž jeden dron zasáhl palivovou nádrž, uvedla státní média. Omán dlouhodobě hraje zprostředkovanou roli mezi Washingtonem a Teheránem a většinou se drží mimo linii palby, vysvětluje CNN. Obchodní přístav Duqm byl cílem dvou dronů už v neděli.
10:38 Útoky na Írán ze strany USA a Izraele si už vyžádaly 787 obětí, informoval íránský Červený půlměsíc. Údaje nelze nezávisle ověřit.
10:30 Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo občany USA, aby urychleně opustili Blízký východ kvůli vážným bezpečnostním rizikům.
10:26 Íránské ministerstvo zahraničí obvinilo Spojené státy a Izrael z válečných zločinů s tvrzením, že civilní infrastruktura byla cíleně napadena, píše CNN. Írán uvedl, že v první den války bylo v dívčí škole v jižním městě Minab zabito více než 160 studentek. Dále uvedla, že byla zasažena nemocnice v Teheránu.
10:18 Výnosy amerických státních dluhopisů dnes rostou. Výnosy 10letých dluhopisů vzrostly téměř o čtyři bazické body na 4,09 %. 30letý státní dluhopis přidal více než dva bazické body na 4,723 % a výnos dvouletých dluhopisů vzrostl o více než čtyři body na 3,531 %, uvedl server CNBC.
10:00 Íránská tisková agentura ISNA informovala, že jmenování nástupce ajatolláha Alího Chameneího "nebude trvat dlouho." Podle íránské ústavy je nejvyšší vůdce jmenován Shromážděním expertů, 88členným duchovním orgánem voleným veřejností každých osm let.
9:47 Zlato po čtyřdenním růstu dnes kolísá. Aktuálně ztrácí pár desetin procenta a je na ceně kolem 5 300 dolarů za unci. Stříbro oslabuje bezmála o čtyři procenta a je na ceně 86 dolarů za unci.
9:39 Americké ministerstvo zahraničí nařídilo evakuaci personálu ze tří dalších zemí: Bahrajnu, Iráku a Jordánsku.
9:31 Jihokorejské obranné akcie dnes zaznamenaly masivní nárůst, v pondělí totiž byly tamní trhy kvůli státnímu svátku zavřené. Třeba největší jihokorejský výrobce obranných zbraní Hanwha Aerospace zapsal až 25procentní růst svých akcií, který později zmírnil na 20 procent.
9:27 Evropské akciové indexy aktuálně: Stoxx 50 -1,9 %, FTSE 100 -1,4 %, CAC 40 -1,6 %, DAX -2,0 %
9:22 Smartwings dnes vypraví čtyři lety do Ománu. Do SAE poletí dva lety, pravidelná linka do Dubaje a mimořádná do Rás al-Chajma, informovala mluvčí Vladimíra Dufková. Kvůli situaci na Blízkém východě dnes letecké společnosti zrušily 14 letů mezi Prahou a Katarem, Izraelem a SAE, uvedla mluvčí Letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková.
9:15 Ropa Brent včera posílila o sedm procent a dnes ráno přidává další čtyři procenta. Barel už se tak prodává za bezmála 81 dolarů.
9:11 Evropské ceny plynu pokračují v raketovém růstu. Dnes zatím rostou o 32 procent po naléhání Číny na bezpečnost Hormuzského průlivu, píše Bloomberg.
9:05 Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu uzavřen nebyl, uvedla americká stanice Fox News. CENTCOM na žádost agentury Reuters o vyjádření dosud nereagoval.