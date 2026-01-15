TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic

Největší světový výrobce čipů TSMC překonal svými hospodářskými výsledky za loňský čtvrtý kvartál očekávání. Firma navíc očekává, že kapitálové výdaje v letošním roce navýší až na 56 miliard dolarů, což je více, než se původně předpokládalo, a naznačuje to důvěru společnosti v dlouhodobost globálního boomu umělé inteligence.
V posledním čtvrtletí roku 2025 vykázala TSMC čistý zisk ve výši 505,7 miliardy tchajwanských dolarů (16 mld. USD), což překonalo průměrné odhady. Tržby činily 1,046 bilionu tchajwanských dolarů neboli 33,1 mld. USD, což společnosti pomohlo poprvé v historii překročit hranici 100 miliard ročních příjmů.
Společnost upřesnila, že vyspělé čipy s technologií sedm nanometrů a menší tvořily ve čtvrtletí 77 procent jejích tržeb z výroby čipů. Za celý loňský rok představovaly tyto čipy 74 procent tržeb, což je nárůst proti 69 procentům v roce 2024.
Nejhodnotnější asijská společnost také dodala silný výhled. Pro letošek plánuje investice ve výši 52 až 56 miliard dolarů, což je minimálně o čtvrtinu více než loni. Zároveň letos očekává růst tržeb téměř o 30 procent, tedy více než byl průměrný odhad analytiků, upozorňuje agentura Bloomberg, podle které to tak vysílá pozitivní signál ohledně současné AI horečky, což by mohlo zmírnit obavy o udržitelnosti současných výdajů na datacentra ze strany amerických hyperscalerů.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang tento měsíc potvrdil, že poptávka po AI akcelerátorech zůstává velmi silná. Stejný názor sdílí i Lisa Su z konkurenční AMD, která očekává další růst potřeby výpočetního výkonu pro AI a počtu uživatelů.
Snaha budovat a vybavovat datová centra AI čipy, kde nyní celkové plánované investice přesahují jeden bilion dolarů, sice pomohla TSMC v posledních dvou letech dosáhnout více než 30procentníého růstu tržeb, avšak zároveň to může brzdit širší podnikání firmy, protože může dojít ke zpomalení v jiných segmentech (čipy do chytrých telefonů, spotřební elektronika).
Ostatně už loni se na trhu objevil akutní nedostatek paměťových čipů (HBM), protože výrobci upřednostnili prémiové paměti s vysokou šířkou pásma pro čipy od Nvidie a AMD. To nutí výrobce spotřební elektroniky zvyšovat ceny. Analytici proto v tomto segmentu snižují odhady dodávek TSMC pro tento rok.
Například společnost Macquarie Capital letos právě kvůli nedostatku paměťových čipů způsobených prioritizací AI čipů dokonce očekává pokles prodeje chytrých telefonů až o 11,6 procenta.
TSMC je klíčovou součástí připravované obchodní dohody mezi USA a Tchaj-wanem, přičemž se očekává, že společnost se zaváže k výstavbě dalších továren na výrobu čipů a rozšíří své plány na investice ve výši až 165 miliard dolarů v USA. Firma zároveň staví závody v Japonsku a Německu, čímž podporuje mezinárodní expanzi.