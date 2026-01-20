IPO CSG již pokryto, účast retailu stále nejasná. Americké futures temně rudé

Aktualizováno
Czechoslovak Group míří na burzu v Amsterdamu a nejspíše bude tato emise přeupsaná. Investoři už nyní pokrývají celý nabízený objem. Společnost stanovila cenu na 25 eur za akcii, tedy na spodní hranici rozpětí, což podle analytiků představuje atraktivní vstupní bod. Stále však není jisté, zda bude IPO otevřené i pro retailové klienty. Trhy zároveň sledují i širší geopolitické napětí poté, co Trumpovy návrhy cel vůči zemím obchodujícím s Grónskem vyvolaly globální výprodeje a přiměly snížit doporučení pro evropské akcie. A pozornost poutá také změna ve vedení ECB — jejím viceprezidentem se stane poprvé zástupce východní Evropy, Chorvat Boris Vujčić. Americké futures jsou po včerejším svátku temně rudé.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -1,3 %, S&P 500 mini -1,4 % a Nasdaq 100 -1,6 %.
Czechoslovak Group (CSG) plánuje podle agentury Bloomberg zahájit obchodování na amsterdamské burze Euronext v pátek. V rámci primárního úpisu CSG plánuje prodat nové akcie v hodnotě 750 milionů eur spolu se stávajícími akciemi od hlavního akcionáře CSG Michala Strnada, jejichž výše ještě nebyla stanovena.
Poptávka investorů podle informací Bloombergu již nyní pokrývá nabízený objem a emise tak zřejmě bude přeupsaná. Období upisování má být oficiálně otevřené od 20. do 22. ledna ve 14:00 amsterdamského času, přičemž nabídka by mohla dosáhnout celkové maximální výše 3 800 milionů EUR.
Prozatím však stále není jasné, jestli bude firma přijímat objednávky také od retailových investorů, nebo pouze od těch institucionálních. Více informací by mohlo být k dispozici dnes ráno.
CSG získala závazky klíčových investorů z fondů spravovaných společnostmi Artisan Partners a a Al-Rayyan, stoprocentní dceřinou společností Qatar Investment Authority, v celkové výši 900 milionů eur, pod podmínkou dokončení IPO. Společnost využije čistý výnos z emise nových akcií na obecné firemní účely, jako je rozšíření výrobních kapacit a akvizice.
Cena IPO je stanovena na 25 EUR/akcii. Na spodní hranici původního rozpětí (25–30 miliard EUR) naše odhady naznačují ocenění: EV/EBITDA2026e 13,8x; EV/EBIT2026e 15,2x;EV/TRŽBY2026e 3,7x. Podle našeho názoru představuje potenciální cena IPO na spodní hranici rozpětí atraktivní vstupní bod vzhledem k nadprůměrným růstovým vyhlídkám a prémiové provozní ziskovosti CSG.
Nápojářská skupina Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku. Firma z Děčínska se stane součástí výrobce bylinných směsí a čajů Leros, který Kofole patří od roku 2018. Kofola to dnes oznámila v tiskové zprávě. Ve firmě Nobilis Tilia koupila stoprocentní podíl, hodnotu transakce neuvedla. Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.
Deutsche Bank opakuje doporučení na „Koupit“ a zvyšuje cílovou cenu na 112 EUR ze 100 EUR.
Trumpovy hrozby cly souvisejícími s Grónskem oživily obchodní napětí. Ke globálnímu výprodeji se připojily i americké dluhopisy a poprvé za více než rok snížila rating evropských akcií. Investoři diskutují o tom, zda by Evropa reagovala na Trumpovy hrozby prodejem amerických aktiv, ačkoli většina z nich to považuje vzhledem k tržním rizikům za nepravděpodobné. Více i v podcastu Týdenní výhled.
Finský prezident Alexander Stubb se obává, že krize kolem Grónska „vysaje veškerý kyslík“ ze Světového ekonomického fóra v Davosu a odsune tak na vedlejší kolej ruskou válku na Ukrajině.
Šéf chorvatské centrální banky Boris Vujčic se stane příštím viceprezidentem Evropské centrální banky a stane se tak prvním členem výkonné rady z východní Evropy. Jednašedesátiletý ministr financí eurozóny si zajistil podporu ostatních ministrů financí, a nahradí Luise de Guindose až na konci května odejde. Toto rozhodnutí zahajuje dvouleté obměny šestičlenného výboru.