Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně

Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně

16.01.2026 8:51
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akciové futures před otevřením hlavního trhu klesají, panevropský index Stoxx 600 oslabuje o 0,2 %. Obdobně jsou na tom britský FTSE 100, francouzský CAC 40 a nizozemský AEX, německý DAX pak klesá o 0,3 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
16.01.2026 6:03
Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
Obavy z vývoje na trhu práce nemám, dno je již za námi, nyní bude zamě...
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
15.01.2026 22:01
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
Americké akcie dnes posílily díky výraznému oživení technologických ti...
Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
16.01.2026 8:54
Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
Listopadová data průmyslové produkce v eurozóně lehce překonala tržní ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.01.2026
8:54Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
8:51Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně  
6:03Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
15.01.2026
22:01Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily  
17:11Překlápění cyklu
16:45ČEZ, a.s.: Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15:59Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
15:55Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
14:33AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru  
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  
11:03Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi
9:47Růst maloobchodních tržeb v listopadu zrychlil na 4,6 procenta
9:25TSMC loni poprvé v historii vygenerovala přes 100 miliard dolarů na tržbách. Letos počítá s navýšením investic
8:52Rozbřesk: Úvěry domácnostem zrychlují, vklady naopak zpomalují… proč?
8:42Trump řekl, že Powella neodvolá a povolil vývoz AI čipů do Číny, evropské futures v zeleném  
6:05Morgan Stanley: Trhy ve vztahu k dluhům nejsou tak v pohodě, jak by se mohlo zdát

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět