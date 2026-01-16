Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci

Obavy z vývoje na trhu práce nemám, dno je již za námi, nyní bude zaměstnanost v soukromém sektoru stoupat, opak přijde na straně sektoru vládního. Pro RiskReversal Media to řekl Mike Wilson z , který předtím hovořil o spolupráci americké centrální banky a ministerstva financí zaměřené na financování vládních dluhů. A o tom, co z toho může plynout pro trhy (viz zde). Co si stratég myslí o dalším vývoji?
Podle něj je nyní americké hospodářství v rovnováze, nejhorším scénářem pro akcie by byly deflační tlaky. Inflační tlaky jsou naopak navzdory převládajícímu názoru pro akcie příznivé, pokud na ně ovšem Fed nereaguje utahováním své politiky. Z tohoto pohledu je nyní situace pro akcie pozitivní, protože inflace se drží nad cílem, ale centrální banka sazby nezvyšuje. Tomu tak bude minimálně ještě rok, kdy bude Fed vyšší inflaci ignorovat.
Ziskovosti obchodovaných společností by podle experta mohla pomáhat i situace na trhu práce, kde nedochází k většímu propouštění, ale také nepřichází vyšší tvorba pracovních míst. To znamená prostor pro růst ziskových marží. Zvyšuje se i produktivita, podle Wilsona se na tom bude podílet také umělá inteligence. Tato technologie ale bude ovlivňovat celkové chování firemního sektoru. Ten může být přitom zatím opatrnější vůči tvorbě nových pracovních míst, protože neví, co AI skutečně přinese.
Wilson následně popisoval, že přímo v jeho bance je AI používána pro jazykové úpravy, texty a podobně, ale nelze ji využít pro výpočty, modelování dalšího vývoje a podobné úkoly. „Aby to bylo spolehlivé, musí to zatím stále dělat lidé. Ale jednou se tam dostaneme.“ Bude tu určité období, kdy se lidé budou s novou technologií seznamovat, velké firmy na to mají více zdrojů, ty menší ale ne. Důležité bude také to, zda přijdou chytré aplikace umělé inteligence, které umožní práci s ní i pro lidi, kteří nejsou technicky nadaní.
K akciovému trhu a valuacím Wilson řekl, že podle něj nejsou přehnaně vysoko. Akcie se sice obchodují s valuační prémií, ale „jde o nejkvalitnější index na světě“, reálné výnosy desetiletých vládních dluhopisů jsou k tomu dost nízko a americké akcie představují i dobré zajištění proti možnosti vyšší inflace. Situace by se výrazněji změnila, pokud by rostly obavy z nižšího hospodářského růstu. Nové technologie mohou nakonec působit deflačně, ale z hlediska několika následujících let je akciový trh „dobrou sázkou“.