Novo Nordisk: Od ztráty důvěry k agresivní expanzi

Novo Nordisk znovu míří na akviziční trh. Po loňské prohře v boji o Metseru s Pfizerem chce dánský výrobce léků posílit své portfolio – a nevylučuje ani obří nákupy, pokud budou stát za to. Generální ředitel Mike Doustdar zdůraznil, že firma má kapitál i chuť investovat, pokud najde aktivum „lepší než to, co už máme“.
Novo Nordisk se opět začíná poohlížet po možnostech rozšíření svého portfolia léků na obezitu poté, co koncem loňského roku přišel o americkou biotechnologickou společnost Metsera v boji s Pfizerem, píše Bloomberg. „Jsme na trhu s velkými i malými investicemi,“ řekl generální ředitel Mike Doustdar v rozhovoru na konferenci Healthcare Conference v San Franciscu. „Pokud by šlo o doplnění našich vlastních aktiv, můžeme jít do velmi, velmi velkého nákupu, ale musí to stát za to a musí to být mnohem lepší než to, co už máme.“
Společnost Novo se snaží o návrat poté, co v roce 2025 ztratila důvěru mnoha investorů. Navzdory tomu, že byla průkopníkem na trhu s léky na obezitu, se tato dánská společnost potýkala s konkurencí ze strany a její portfolio nových léků nenaplnilo očekávání.
První pilulka na hubnutí
Klíčovým prvkem Doustdarovy strategie je perorální verze úspěšného léku Wegovy, která se tento měsíc začala prodávat v USA. Poptávka po pilulce je dobrá, i když je ještě příliš brzy na vyhodnocení, uvedl v rozhovoru pro Bloomberg TV. Novo s pilulkovou verzí předběhla Lilly. Americký výrobce léčiv plánuje uvést na trh konkurenční produkt do druhého čtvrtletí.
Akcie společnosti Novo letos vzrostly o 18 %, a to právě díky optimismu ohledně pilulky. „Budeme pozorně sledovat, jak Novo využije své výhody prvního tahu,“ uvedl v komentáři analytik společnosti BMO Capital Markets Evan David Seigerman. „Oceňujeme přístup společnosti na stále konkurenčnějším trhu a očekáváme novinky týkající se uvedení pilulky Wegovy na trh jako potvrzení strategie firmy.“
Ať to stojí za to
Doustdar s sebou na konferenci přivedl celý svůj výkonný tým, což je rozdíl oproti předchozím rokům. Řekl, že se chce setkat s potenciálními partnery. „Je toho tolik, co se nevynalezlo v mé vlastní dílně,“ řekl. „Při posuzování, poohlížení a případném puštění se do něčeho musíme být pokorní.“
Společnost Novo se v listopadu stáhla z těžkého boje o Metseru poté, co nabídl za tento startup zaměřený na léky na obezitu až 10 miliard dolarů. Doustdar uvedl, že se ho často ptají, jak vysoko půjde ve snaze najít o další velkou akvizici. „Neexistuje žádná další částka,“ řekl v prezentaci na konferenci. „Může to být 20, může to být 30, může to být 40. Můžeme si to dovolit, ale musí to stát za to.“
Těžká konkurence
Společnost Novo se také stále snaží bojovat s levnějšími kopiemi svého klíčového léku proti obezitě Wegovy z lékáren připravující individuálně míchané léky. Společnost uvedla, že až 1,5 milionu pacientů stále užívá neoriginálně namíchané léky GLP-1.
Doustdar také na konferenci požádal investory o trpělivost během své snahy navýšit objem prodejů, aby tak vykompenzoval snížení cen léků na obezitu, které loni vyjednal s americkou vládou. Řekl, že snížení cen bude mít okamžitý dopad, ale Novo bude potřebovat čas na rozšíření trhu a oslovení více pacientů. „Jedná se o velmi velký pokles cen,“ řekl. „Bude to mít velký dopad.“
Kromě neoriginálně namíchaných přípravků z lékáren bude letos Novo poprvé čelit i licencovaným generikům semaglutidu, klíčové složky léků Ozempic a Wegovy. Bariéra pro vstup generik byla v Kanadě tento měsíc prolomena a od března začnou patenty postupně expirovat i v Číně, Brazílii a Indii.