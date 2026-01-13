Hledat v komentářích

Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby

13.01.2026 8:54
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČSÚ zveřejní finální prosincovou inflaci a průměrnou hodnotu za rok 2025. Z USA přichází zpráva o zavedení 25 % cel na zboží z jakékoli země obchodující s Íránem, což zvyšuje geopolitické napětí. Trhy sledují také pokračující tlak na Fed, který podle velkých správců aktiv může udržet výnosy amerických dluhopisů výše. Japonský jen a státní dluhopisy klesly kvůli spekulacím, že premiérka Sanae Takaičiová by mohla vyhlásit předčasné volby. V korporátní sféře zaujme propouštění v Citi, BlackRock a Meta, tržní kapitalizace Alphabetu nad 4 biliony dolarů a další eskalace boje Paramountu o Warner Bros. proti Netflixu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,1 %.

Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu prosincové inflace a údaj o průměrné loňské celoroční inflaci. Pokud ČSÚ potvrdí svůj předběžný odhad prosincové inflace 2,1 procenta, bude to podle analytiků znamenat, že celoročně spotřebitelské ceny vzrostly o 2,5 procenta. V předchozích měsících statistici pokaždé předběžný odhad potvrdili.

Prezident Donald Trump prohlásil, že USA s okamžitou platností zavedou 25% clo na zboží z jakékoli země obchodující s Íránem. Tento krok stupňuje tlak na Teherán a zhoršuje obchodní vazby Ameriky s Čínou, vzhledem k roli Pekingu jakožto největšího íránského odběratele ropy. Bílý dům uvedl, že íránský úředník kontaktoval amerického vyslance Steva Witkoffa smířlivým tónem. Obchodníci s ropou si připravují ochranu proti prudkému nárůstu cen z obav, že protesty eskalují a naruší dodávky.

Předvolání Fedu vyvolalo negativní reakci, která by mohla zhatit Trumpovy plány na posílení jeho vlivu na centrální banku. Velké dluhopisové společnosti, včetně Pimco, PGIM a DWS, varovaly, že útoky na nezávislost Fedu mohou udržet výnosy státních dluhopisů na vyšší úrovni tím, že podkopou důvěru ohledně kontrolování inflace.

Japonské akcie dosáhly rekordních maxim, zatímco jen a státní dluhopisy klesly kvůli spekulacím, že premiérka Sanae Takaičiová by mohla vyhlásit předčasné volby. Takaičiová plánuje oznámit rozpuštění dolní komory parlamentu na začátku příštího parlamentního zasedání 23. ledna, informovala agentura Kyodo News.

Růst maloobchodních tržeb ve Spojeném království se v prosinci zpomalil čtvrtý měsíc po sobě, protože nakupující omezovali výdaje. Samostatná data ukázala, že výdaje platebními kartami klesly nejrychlejším tempem od začátku roku 2021, což podtrhuje slabou poptávku během svátcích.

Francie s úžasem i neklidem sleduje, jak Německo investuje prostředky do historického zbrojení, které narušuje dlouhodobou rovnováhu na kontinentu. Berlín dělá přesně to, na čem se dohodla obranná a bezpečnostní aliance NATO - vynaložit do roku 2029 na obranu více než 500 miliard eur a investovat tak 3,5 % HDP do armády o šest let dříve, než požadovala aliance. Přestože NATO chválí rostoucí vojenskou sílu Berlína, představitelé v některých evropských hlavních městech pochybují o tom, že se Bundeswehr znovu stává dominantní mocností – zejména proto, že krajně pravicová nacionalistická strana dosahuje v Německu rekordně vysokého hodnocení popularity, což vyvolává obavy, že proevropská vláda v zemi nemusí být samozřejmostí. „Francie je v křehké situaci a skutečnost, že se Německo s takovým odhodláním zavazuje, samozřejmě vytvoří dynamiku, která by nás mohla odsunout na vedlejší kolej,“ řekl francouzský poslanec Evropského parlamentu François-Xavier Bellamy.

Citi se chystá tento týden zrušit přibližně 1 000 pracovních míst. BlackRock ruší přibližně 250 pozic, což představuje celkem asi 1 % jeho globálních zaměstnanců. A Meta plánuje zrušit 10 % pracovních míst ve své divizi Reality Labs.

Společnost Alphabet v pondělí překročila tržní kapitalizaci 4 biliony dolarů a stala se jednou z mála společností, které kdy tuto hranici překročily. Investoři stále více vnímají mateřskou společnost Google jako jednoho z největších vítězů boomu umělé inteligence. Společnost nedávno předběhla Apple a stala se druhou největší firmou, hned za Nvidií. Hranici 4 bilionů dolarů překonaly pouze společnosti Nvidia, Apple a Microsoft. Nvidia zůstává jedinou společností, která kdy překonala hranici 5 bilionů dolarů.

Paramount v měsíc trvajícím boji o Warner Bros. zvýšil sázky a prohlásil, že plánuje nominovat ředitele do představenstva, aby zmařil fúzi s Netflixem. Společnost, kterou vede David Ellison, také uvedla, že podala žalobu na Warner Bros. ve snaze vynutit zveřejnění dalších podrobností o dohodě o převzetí Netflixem v hodnotě 82,7 miliard dolarů. Paramount se o Warner Bros. uchází již čtyři měsíce a podal několik nabídek na toto ikonické hollywoodské studio, které však představenstvo Warner Bros. odmítlo.

 

