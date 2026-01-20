Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Další TACO trade před námi?

Rozbřesk: Další TACO trade před námi?

20.01.2026 8:44
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Soudě podle novinových titulků má NATO kvůli Grónsku na kahánku, což by měla být zásadní negativní geopolitická zpráva pro západní finanční trhy. Ty se však dosud nikterak nehroutí.

Pravda, dílčí ztráty tu jsou vidět, avšak ty jsou prozatím zcela zanedbatelné. Například v případě akciových trhů ztrácí americké futures na hlavní akciové indexy (typu S&P500) jde o propad na úrovni jednoho procenta, což je ztráta, která nedokáže vymazat ani to, co akcie již dokázaly nabrat od začátku roku. Stejně tak reakce dolaru či amerických vládních dluhopisů nezavání masivním výprodejem. Asi nejviditelnější reakce tak zůstává u zlata, které zpevnilo (vůči dolaru) o skoro další tři procenta a je na nových historických minimech.

Umírněná reakce trhů má nepochybně více vysvětlení, ale tím nejpřirozenějším je to, že trhy po zkušenostech z minulého roku očekávají tradiční TACO (Trump Always Chickens Out).

Přeloženo do srozumitelného jazyka, je tento tip obchodu založen na sázce, že „Trump vždy nakonec vyměkne“, takže výprodej verbálními hrozbami postižených aktiv je třeba využít k nákupu. Tentokrát to přitom vypadá na to, že anticipace TACO scénáře v případě grónských cel je tak výrazná, že v zásadě neprobíhá první fáze, kdy se někteří investoři v panice zbavují vybraných aktiv. Klidným trhům přitom dost možná poslední vývoj dává za pravdu, neboť americký prezident možná již opravdu „měkne“, protože dnes po ránu poslal do světa hlášku, že měl velmi dobrý rozhovor generálním tajemníkem NATO (Ruttem) a že plánuje na setkání finančníků a politiků v Davosu potkat několik protistran a jednat s nimi o Grónsku.

Takže uvidíme - možná šlo opravdu o další bouři ve sklenici vody, která však nepochybně opět souvisí s měnícím se (geopolitickým) řádem světa. O Grónsku však s ohledem na jeho vojensky strategickou polohu a pokračující tání ledovců, jež zpřístupňuje cesty u severního pólu, však ještě uslyšíme.

TRHY

Koruna
Navzdory geopolitickým a celním turbulencím setrvává česká koruna bez větších výkyvů těsně pod hranicí 24,30 EUR/CZK. Domácí makro kalendář je dnes prázdný, s blížícím se únorovým zasedáním ČNB však bude korunový trh s napětím sledovat komentáře centrálních bankéřů - zejména jejich pohled na výrazný pokles inflace v lednu (odhadujeme na meziročních 1,6 %). Tržní sentiment bude ovlivňovat i dění na hlavních trzích, především případná eskalace geoekonomického napětí.

Eurodolar
Hrozba zavádění nových cel na obou stranách Atlantiku v souvislosti s přetahovanou o Grónsko nesvědčí primárně americké měně. To platí i v paritě s eurem, neboť s návratem amerických investorů na trh (včera byl v USA svátek) se eurodolar dere zpět k hladině 1,17. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, neboť vše naznačuje, že jedeme opět podle tradičního TACO scénáře (viz úvod), kdy po úvodním vyhrožování ze strany Bílého domu dojde na vyjednávání, což celou situaci na trzích zklidní.

Čtěte více:

Micron: Nedostatek paměťových čipů je „bezprecedentní“ a potrvá roky
20.01.2026 6:06
Micron: Nedostatek paměťových čipů je „bezprecedentní“ a potrvá roky
Globální nedostatek paměťových čipů se dále prohlubuje, varuje přední ...
Měknutí amerického inflačního cíle a evropská rovnováha
19.01.2026 17:06
Měknutí amerického inflačního cíle a evropská rovnováha
Ve svých nových předpovědích pro americkou, evropskou a globální ekono...
Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
19.01.2026 14:20
Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1,043....
Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
19.01.2026 15:57
Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
Dodatečná cla, která se americký prezident Donald Trump chystá kvůli s...
CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek
19.01.2026 16:43
CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek
Výrobce obrněných vozidel a munice CSG plánuje podle zdrojů agentury B...


Váš názor
  • Přidat názor
    taková minima se jen rozplývají
    20.01.2026 8:49

    "u zlata, které zpevnilo (vůči dolaru) o skoro další tři procenta a je na nových historických minimech."
    Orangutan
Aktuální komentáře
20.01.2026
12:05Prodej dluhopisů ve světě zrychluje. Investoři se obávají rostoucích deficitů
10:03CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut
8:57Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku
8:49IPO CSG již pokryto, účast retailu stále nejasná. Americké futures temně rudé  
8:44Rozbřesk: Další TACO trade před námi?
8:44Cena zlata poprvé překonala 4 700 dolarů
6:06Micron: Nedostatek paměťových čipů je „bezprecedentní“ a potrvá roky  
19.01.2026
17:06Měknutí amerického inflačního cíle a evropská rovnováha
16:43CSG údajně začne zítra sbírat objednávky, na amsterdamské burze má mít debut v pátek
15:57Trumpova cla by v Evropě zasáhla auta, léky, luxus i energetické firmy
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět