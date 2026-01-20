Rozbřesk: Další TACO trade před námi?

Soudě podle novinových titulků má NATO kvůli Grónsku na kahánku, což by měla být zásadní negativní geopolitická zpráva pro západní finanční trhy. Ty se však dosud nikterak nehroutí.
Pravda, dílčí ztráty tu jsou vidět, avšak ty jsou prozatím zcela zanedbatelné. Například v případě akciových trhů ztrácí americké futures na hlavní akciové indexy (typu S&P500) jde o propad na úrovni jednoho procenta, což je ztráta, která nedokáže vymazat ani to, co akcie již dokázaly nabrat od začátku roku. Stejně tak reakce dolaru či amerických vládních dluhopisů nezavání masivním výprodejem. Asi nejviditelnější reakce tak zůstává u zlata, které zpevnilo (vůči dolaru) o skoro další tři procenta a je na nových historických minimech.
Umírněná reakce trhů má nepochybně více vysvětlení, ale tím nejpřirozenějším je to, že trhy po zkušenostech z minulého roku očekávají tradiční TACO (Trump Always Chickens Out).
Přeloženo do srozumitelného jazyka, je tento tip obchodu založen na sázce, že „Trump vždy nakonec vyměkne“, takže výprodej verbálními hrozbami postižených aktiv je třeba využít k nákupu. Tentokrát to přitom vypadá na to, že anticipace TACO scénáře v případě grónských cel je tak výrazná, že v zásadě neprobíhá první fáze, kdy se někteří investoři v panice zbavují vybraných aktiv. Klidným trhům přitom dost možná poslední vývoj dává za pravdu, neboť americký prezident možná již opravdu „měkne“, protože dnes po ránu poslal do světa hlášku, že měl velmi dobrý rozhovor generálním tajemníkem NATO (Ruttem) a že plánuje na setkání finančníků a politiků v Davosu potkat několik protistran a jednat s nimi o Grónsku.
Takže uvidíme - možná šlo opravdu o další bouři ve sklenici vody, která však nepochybně opět souvisí s měnícím se (geopolitickým) řádem světa. O Grónsku však s ohledem na jeho vojensky strategickou polohu a pokračující tání ledovců, jež zpřístupňuje cesty u severního pólu, však ještě uslyšíme.
TRHY
Koruna
Navzdory geopolitickým a celním turbulencím setrvává česká koruna bez větších výkyvů těsně pod hranicí 24,30 EUR/CZK. Domácí makro kalendář je dnes prázdný, s blížícím se únorovým zasedáním ČNB však bude korunový trh s napětím sledovat komentáře centrálních bankéřů - zejména jejich pohled na výrazný pokles inflace v lednu (odhadujeme na meziročních 1,6 %). Tržní sentiment bude ovlivňovat i dění na hlavních trzích, především případná eskalace geoekonomického napětí.
Eurodolar
Hrozba zavádění nových cel na obou stranách Atlantiku v souvislosti s přetahovanou o Grónsko nesvědčí primárně americké měně. To platí i v paritě s eurem, neboť s návratem amerických investorů na trh (včera byl v USA svátek) se eurodolar dere zpět k hladině 1,17. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, neboť vše naznačuje, že jedeme opět podle tradičního TACO scénáře (viz úvod), kdy po úvodním vyhrožování ze strany Bílého domu dojde na vyjednávání, což celou situaci na trzích zklidní.