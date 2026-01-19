Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli

Hlavním tématem pondělka jsou jednoznačně nová cla, kterými Donald Trump spojil dvě stará témata do jednoho: Prostřednictvím cel si chce vynutit odstoupení Grónska. V zámoří se dnes neobchoduje, což trochu komplikuje úvodní reakci finančních trhů, a než Amerika otevře, může dojít k určité korekci. Přesto nám pondělní dopoledne ukázalo, co za současné situace vlastně funguje jako bezpečné aktivum, a co nikoli.
Potvrzuje se, že drahé kovy zůstávají pro investory první volbou. Zlato je +1,5 procenta, stříbro +3,6 pct. Rally tak vesele pokračuje i přes občasné přestávky. Za této situace se logicky přidávají evropské zbrojovky, které letos nacházejí novou vzpruhu, poté co se loni jejich masivní nárůst přerušil většinou na vysokých valuacích. Celkově však evropské akciové trhy trpí vidinou dopadu na export. DAX je dole o 1,3 pct, FTSE100 ztrácí 0,6 pct, CAC40 a AEX klesají o 1,6 pct.
Negativní dopad by ovšem aspoň podle futures měly pocítit také americké akcie. Na hlavních indexech to momentálně vypadá na -1,1 až -1,6 pct. Sice hraje svou roli obecná averze k riziku, ale investoři cla evidentně nevidí jako jednostranný problém i kvůli avizované odvetě. Až zítřejší obchodování však nejspíš naplno odhalí, nakolik se trhy obávají dopadů v jednotlivých sektorech.
Krypto se chová jako klasické rizikové aktivum a padá, bitcoin je -2,3 pct. Švýcarský frank naopak funguje na párech s hlavními protějšky. Dluhopisy v roli tradičního bezpečného aktiva selhávají. V Evropě nesledujeme velké změny, Amerika neobchoduje, ale vzhledem k riziku stahování evropského kapitálu bychom zde čekali negativní odezvu. Ostatně i dolar na zprávy reaguje negativně, ačkoli posun vůči euru není během pondělka výrazný (1,1630). Pro korunu se zprávy a dění na hlavních trzích jeví jako pouze mírně negativní. Z těchto vzorců budeme vycházet i pro případ dalších informací přicházejících k tématu.
Data o čínské ekonomice zůstala ve stínu politických zpráv. V dalších dnech se trhy zaměří na zprávy z Davosu a budou vyhlížet výsledky velkého techu, zatímco kalendář makrodat toho tentokrát mnoho nenabízí.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:24 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2864
|0.0637
|24.3194
|24.2456
|CZK/USD
|20.8790
|-0.3651
|20.9520
|20.8550
|HUF/EUR
|386.2394
|0.2892
|386.4131
|384.8364
|PLN/EUR
|4.2263
|0.0936
|4.2305
|4.2220
|CNY/EUR
|8.0998
|0.3511
|8.1109
|8.0738
|JPY/EUR
|183.7070
|0.1655
|183.8584
|182.8456
|JPY/USD
|157.9490
|-0.1555
|158.1650
|157.4250
|GBP/EUR
|0.8672
|-0.0046
|0.8687
|0.8667
|CHF/EUR
|0.9283
|-0.3462
|0.9301
|0.9271
|NOK/EUR
|11.7426
|0.3177
|11.7482
|11.7027
|SEK/EUR
|10.7363
|0.2046
|10.7398
|10.6937
| USD/EUR
|1.1631
|0.3226
|1.1641
|1.1597
|AUD/USD
|1.4916
|-0.4339
|1.4992
|1.4912
|CAD/USD
|1.3887
|-0.2059
|1.3920
|1.3884