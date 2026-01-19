Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro

Na Trumpovy hrozby celní eskalace kvůli snaze získat Grónsko reagují propadem futures pro hlavní evropské i americké akciové indexy. Klíčové evropské indexy oslabují až o dvě procenta, americké až o 1,3 procenta. Na rekordy znovu míří zlato a stříbro.
Futures: DAX -1,3 %, CAC -2,0 %, FTSE -0,6 %; DJIA -0,8 %, S&P 500 -0,9 %, Nasdaq -1,2 %.
Vedle akcií postihl výprodej také kryptoměnový trh. Bitcoin se ráno propadl až o 3,6 procenta pod hranici 92 tisíc dolarů, zatímco další kryptoměny zaznamenaly ještě strmější poklesy. Ether, druhé největší digitální aktivum, ztratil téměř pět procent, Solana dokonce přes 8,5 procenta. Podle údajů CoinGecko tak tržní kapitalizace krypta klesla přibližně o 100 miliard dolarů.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli Grónsku desetiprocentní clo na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska. Clo bude podle něj v platnosti, dokud se Spojeným státům nepodaří uzavřít dohodu o koupi tohoto arktického ostrova. Evropa je připravena na odvetu v rovině uvalení cel i aktivace dosud nepoužitého nástroje. Pokud dohoda "o úplném a totálním odkupu Grónska" nebude hotová do 1. června, zvýší se clo od tohoto data na 25 procent, uvedl Trump o víkendu na své sociální síti Truth Social.
Útěk do bezpečí zvedl cenu zlata o 1,7 procenta k úrovni 4675 dolarů za unci nebo stříbra o zhruba čtyři procenta. Z měn se proti americkému dolaru daří švýcarskému franku, zatímco euro umazalo nabrané ztráty a obchoduje u hladiny 1,1640 EURUSD. Oproti akciím stojí vývoj na německém nebo francouzském dluhu.
Evropská unie podle listu Financial Times zvažuje, že zavede na zboží ze Spojených států dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu Kč) a mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Plán by byl odpovědí na cla, kterými hrozí Trump. Odvetná opatření se podle zdrojů FT připravují s cílem poskytnout evropským lídrům páku na klíčových schůzkách s americkým prezidentem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které začíná dnes. Celní seznam byl připraven loni, ale byl pozastaven do 6. února, aby se zabránilo plnohodnotné obchodní válce. Jeho reaktivaci podle zdrojů FU projednávalo 27 velvyslanců států EU v Bruselu.
Probírali také takzvaný nástroj proti ekonomického nátlaku (ACI), který může omezit přístup amerických společností na vnitřní trh a Evropská unie ho dosud nikdy nepoužila. Tuto možnost o víkendu zmínil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Pokud to bude pokračovat, máme k dispozici jasné nástroje odvetných opatření... (Trump) používá čistě mafiánské metody," řekl listu evropský diplomat, který se zúčastnil diskuse o opatřeních. "Zároveň chceme veřejně vyzvat k zachování klidu a dát mu příležitost ustoupit," pokračoval. "Poselství je... cukr a bič," dodal.
Na americké straně není jasné, jakou „pravomoc“ by použil Trump a jak by se snažil uplatnit jednotlivá nová cla na členské státy Evropské unie. V minulosti se v případě podobných hrozeb spoléhal na zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (International Emergency Economic Powers Act).
Trumpovo oznámení přišlo poté, co se tento týden ve Washingtonu setkal dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen s nejvyššími představiteli Trumpovy administrativy a se členy Kongresu. Setkání se zúčastnila i grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po schůzce novinářům řekl, že ohledně Grónska "zásadní neshoda" přetrvává.