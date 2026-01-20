Hledat v komentářích

Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů

Netflix těsně překonal odhady, počet předplatitelů přesáhl 325 milionů

20.01.2026 22:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výsledková sezona ve Spojených státech se po minulém týdnu, kdy reportovaly největší banky, začíná naplno rozjíždět. Nejzajímavějším titulem tohoto týdne je Netflix, který svými hospodářskými výsledky za poslední kvartál loňského roku a výhledem předčil očekávání, byť jen marginálně. Společnost zároveň oznámila vyšší investice do produkce nebo pozastavení zpětného odkupu akcií.

Provozovatel největší streamovací služby na světě vygeneroval v loňském čtvrtém čtvrtletí tržby ve výši 12,1 miliardy dolarů (meziročně +18 %) a zisk 56 centů na akcii (před rokem 43 centů). Obě metriky nepatrně překonaly očekávání analytiků: tržby se čekaly lehce pod 12 miliardami a odhad zisku na akcii byl nižší o jeden cent. Za celý rok 2025 pak Netflix dosáhl tržeb 45,2 miliardy dolarů, což je meziročně o 16 procent více.

Výhled společnosti na letošní rok je opatrnější. Stojí za tím jednak navýšení výdajů na programovou nabídku, které budou o desetinu vyšší než loni, a jednak náklady spojené s dokončením akvizice Warner Bros. Discovery (letos 275 mil. USD + 60 mil. USD loni). Netflix tak počítá s tržbami mezi 50,7 mld. USD a 51,7 mld. USD, zatímco konsenzus trhu byl necelých 51 mld. USD.

Za celý loňský rok utratil streamovací gigant za programovou nabídku asi 18 miliard dolarů, přičemž počet předplatitelů vzrostl o téměř osm procent na rekordních více než 325 milionů.

sub

Pro aktuální čtvrtletí Netflix očekává zisk 76 centů na akcii, což je pod odhady Wall Street (82 centů). Tržby mají dosáhnout 12,2 miliardy dolarů, což odpovídá očekávání. Firma oznámila, že kvůli akvizici Warner Bros. pro letošek pozastaví zpětné odkupy akcií, aby si vytvořila finanční rezervu.

Ačkoliv tempo růstu nových uživatelů a sledovanosti zpomaluje, tak si Netflix dokázal udržel dvouciferný růst tržeb díky zvyšování cen a zavedení reklamy, píše agentura Bloomberg. Společnost předpovídá, že příjmy z reklamy se letos zdvojnásobí z 1,5 miliardy dolarů v roce 2025.

Na konci minulého roku měl Netflix mimořádně silnou nabídku programů: závěrečná řada Stranger Things, dokumentární série o hip-hopovém magnátovi Seanu Combsovi a snímek Frankenstein.

Akcie Netflixu vykazovaly půl hodiny po zveřejnění výsledků pokles přibližně o 4,6 procenta.



