Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami

06.03.2026 6:30
Autor: Redakce, Patria.cz

Chuck Clough z Clough Capital je podle CNBC známým investičním veteránem, který se na trhu pohybuje téměř 60 let a „správně odhadl internetovou bublinu“. Proto odpovídal na dotaz, zda se i nyní na trhu vytvořila bublina a jeho odpověď byla negativní. Přesněji řečeno, „nevytvořila se bublina v tradičním slova smyslu.“ Jedním z rozdílů je to, že nyní na rozdíl od devadesátých let provádí investice do nových technologií silné společnosti s vysokou tvorbou vlastních zdrojů.

Podle investora lidé očekávají, že si budou znovu prožívat to, co již prožili dříve. Jejich vzpomínky na události jako nafukování a prasknutí internetové bubliny tak formují jejich očekávání a vnímání současné situace. To ale není to správné vodítko. K tomu Clough dodal, že „trhy nyní chtějí nižší sazby“, a kdyby nebylo Fedu, ty krátkodobé by se pohybovaly výrazně pod současnými úrovněmi.



Investor podle svých slov „vybudoval svou kariéru na jedné hlavní predikci“, a tou byl dlouhodobý pokles sazeb. Období jejich nízkých hodnot podle něj bylo sice na čas přerušeno, ale „nyní se vrací“. Důvodem předchozího dlouhodobého poklesu byl přitom postupný pokles inflace. Tento trend přerušila pandemie, ale podle experta je důležité se ptát, zda to byl jen přechodný jev a zda předchozí dezinflační trendy přetrvávají. Clough si myslí, že odpověď je kladná, tedy že po roce 2019 došlo skutečně jen k přechodnému přerušení předchozích dezinflačních trendů.

Mezi tyto trendy expert řadí demografický vývoj. Stárnutí populace sice podle některých názorů může omezit nabídku práce a působit inflačně, ale investor si myslí, že rozhodující je změna spotřebního chování. Když jdete do penze, omezíte spotřebu, „už nekupujete domy, nekupujete auta.“ Důkazem má být i vývoj v Japonsku nebo v Německu po roce 2013. Pak investor hovořil o tom, že podle základní finanční teorie nelze hodnotu firmy zvyšovat změnou kapitálové struktury. A tento princip podle něj bude nyní fungovat tak, že budou klesat hodnoty dluhů, a tudíž poroste hodnota akciového kapitálu.

Americký firemní sektor podle experta zvýšil své zadlužení po roce 2019, nyní ale svou finanční páku snižuje, a to může být hlavní faktor za rostoucími cenami akcií. Tímto tématem se diskuse vrátila zpět k internetové bublině s poukázáním na to, že firemní sektor jako celek nyní generuje vyšší volný tok hotovosti. V posledních letech také prudce roste produktivita, a to ještě nelze připisovat umělé inteligenci. K tomu dodal: „Hyperscaleři nebudou vydělávat peníze jen proto, že jsou hyperscalery. Jejich výhoda je v tom, že mají operační systémy.“ Podle experta tak nemusí vydělávat ani na svých jazykových modelech, ale na tom, jaký software budou na jejich základě nabízet.

 

