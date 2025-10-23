Hledat v komentářích

Detail - články
Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku

Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku

23.10.2025 10:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Belgická skupina KBC, jejíž součástí je ČSOB, koupila českou a slovenskou pobočku společnosti Business Lease Group patřící do nizozemské skupiny AutoBinck, která se zaměřuje na operativní leasing a správu vozových parků. Hodnota transakce činí 72 milionů euro. Firmy o tom dnes ČTK informovaly ve společné tiskové zprávě. Dokončení transakce podléhá schválení příslušných antimonopolních úřadů a datuje se do prvního čtvrtletí 2026. 

Transakci ze skupiny KBC uzavřely společnosti ČSOB Leasing ČR a ČSOB Leasing Slovensko. "Tato akvizice představuje další důležitý krok v naší strategii posilování již tak silné pozice skupiny KBC v České republice a na Slovensku. Spojením společnosti Business Lease s ČSOB Leasing vytváříme silného hráče v obou zemích - přibližně 15.000 vozidel v operativním leasingu v České republice nás posune mezi top pět hráčů na trhu a zhruba 10.000 vozidel na Slovensku nás zařadí mezi top tři referenční hráče. Tímto propojením budeme schopni nadále zvyšovat naši provozní efektivitu, optimalizovat zákaznickou zkušenost a také efektivně využívat synergie v podobě nových obchodních příležitostí i služeb pro klienty," uvedl generální ředitel KBC Johan Thijs.

„Tato akvizice představuje významný milník pro naše služby v oblasti operativního leasingu v České republice. Spojením flexibilních mobilitních řešení Business Lease s naší stávající expertizou a silnou zákaznickou základnou dokážeme výrazně posílit naše postavení na trhu a rozšířit nabídku o nové, flexibilní formy financování i správy vozových parků. Díky spojení flotil se stáváme jedním z pěti největších hráčů na českém trhu operativního leasingu a současně potvrzujeme náš silný závazek k inovacím a řešením zaměřeným na zákazníka,“ dodal generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Společnost Business Lease působí ve střední a východní Evropě, celkem spravuje zhruba 30.000 vozidel a zaměstnává 244 lidí. Sídlo má v Praze. "V průběhu let si tým Business Lease vybudoval silnou a úspěšnou pozici na pěti evropských trzích. Vzhledem k rychlé konsolidaci trhu nabízí partnerství s většími hráči nejlepší cestu k budoucímu růstu. Prodej českých a slovenských provozů společnosti KBC představuje první krok tímto směrem," řekl generální ředitel AutoBinck Group Vincent Weijers.

Firma ČSOB Leasing ČR o sobě uvádí, že má na českém trhu s leasingem podíl zhruba 16 procent a obsluhuje přibližně 25.000 klientů.

 

