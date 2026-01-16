Realita klepe na dveře aneb Trumpovy ekonomické dopady

Prezident Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washingtonu, D.C. Adam S. Posen se v komentáři pro agenturu Bloomberg rozpovídal o celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, respektive o jejich dopadech na největší světovou ekonomiku, která podle jeho slov negativní účinky nejen cel, ale i dalších Trumpových politik teprve pocítí. Celý Posenův komentář nabízíme níže.
Mnozí analytici a investoři si vykládají aktuální vývoj americké ekonomiky nesprávně. Někteří se domnívají, že nejistota spojená s obchodními a dalšími ekonomickými politikami Trumpa slábne, zatímco hlasitá a vlivná menšina tvrdí, že deportace a cla zavedená jeho administrativou nezpůsobují očekávané škody. Poukazují na to, že inflace před rokem 2025 vzrostla jen mírně, než začala klesat, ale nejnovější data ukazují, že ekonomika roste nejrychlejším tempem za poslední dva roky.
Tyto mylné závěry vycházejí z nepochopení toho, jak vládou vyvolaná nejistota ovlivňuje hospodářství. Zmatení je pochopitelné, žádná prezidentská administrativa za poslední století neuvalila na americký soukromý sektor takový typ nejistoty. Solidní růst tažený investicemi do umělé inteligence navíc ztěžuje rozpoznání těchto skrytých dopadů. Podrobné analýzy však ukazují, že stagflační účinky Trumpových politik začínají působit a měly by být zřejmé nejpozději kolem 2. dubna, prvního výročí jeho takzvaného „Dne osvobození“.
Není překvapivé, že trvá určitou dobu, než se paralyzující účinky cel a deportací projeví v rozhodování firem, domácností a investorů a následně ve vládních statistikách. V našich analýzách Trumpova ekonomického programu v Petersonově institutu jsme opakovaně předpovídali, že bude trvat nejméně rok, než se dopad projeví v makroekonomických datech. Moje prognóza inflace pro rok 2026 počítá s růstem indexu spotřebitelských cen o 4 % – možná i více – do třetího čtvrtletí, oproti 2,7 % v listopadu, což je poslední dostupný údaj.
Od zahájení masových deportací nelegálních imigrantů a zavedení cel na dovoz, které se výrazně liší podle produktu a země původu, uplynula už delší doba. Firmy však musely vyřešit řadu nejistot, než se rozhodly, zda zvýšit ceny nebo přesunout dodavatelské řetězce. Splní Trump své hrozby ohledně cel? Pokud ano, budou cla později zrušena dohodou nebo soudním rozhodnutím? Pokud zůstanou, může moje firma získat výjimku prostřednictvím lobbingu nebo očekávat kompenzaci, jako tu, kterou Trump nabízí farmářům?
Pak jsou tu otázky dodavatelských řetězců: Mám nakupovat vstupy z Mexika místo z Číny? Přesunout výrobu do země s nižšími cly? Vrátit výrobu zpět do USA? Dokonce i největší výrobci, jako či Motor, váhají s rozhodnutími o přesunu výroby. A pokud váhají oni, jak dlouho bude trvat, než zareagují malé a střední podniky? Firmy si také koupily čas tím, že si před Trumpovou obchodní válkou vytvořily zásoby dovozů. Jakmile však tyto zásoby dojdou – což se nyní děje napříč ekonomikou – budou nuceny přenést vyšší náklady na spotřebitele.
Stejně jako cla potřebují čas, aby se projevila v ekonomice, platí to i pro radikální změnu imigrační politiky. Trumpova administrativa tvrdí, že během prvního roku jeho druhého funkčního období deportovala asi milion nelegálních imigrantů, ale data ukazují jiný obrázek.
Grafy naznačují, že zaměstnanost v odvětvích nejvíce závislých na nelegální pracovní síle – zdravotní a dětská péče, zemědělství, zpracování potravin a bytová výstavba – zůstala prakticky nezměněná od Trumpova návratu do úřadu. To naznačuje, že velká část nelegálních pracovníků zatím neodešla.
Sledování nelegální pracovní síly je obtížné, ale vládní data neukazují výrazný přesun domácích nebo legálních zahraničních pracovníků do těchto odvětví. Tyto profese mají špatné pracovní podmínky, nízké mzdy a nabízejí málo nebo žádné benefity, což je důvod, proč v nich dominují migrující pracovníci. Aby zaměstnavatelé přiměli legální pracovníky přijmout tyto práce, museli by platit více. Přesto mzdy v těchto odvětvích nerostou.
Roboti nejsou připraveni a stroje nejsou dostatečně nákladově efektivní, aby nahradily levnou lidskou práci v oblastech, jako je sklizeň ovoce a zeleniny, domácí péče, zpracování drůbeže, povrchová těžba či bytová výstavba. Prudký nárůst investic do automatizace by byl viditelný v datech, žádný ale nenastal.
Stejně jako firmy potřebují čas na přizpůsobení se politikám Trumpovy administrativy, potřebují ho i nelegální rodiny. Rozhodnutí, která musí učinit v této nejistotě, vysvětlují opožděné odchody a zpožděný makroekonomický dopad. Splní Trump své hrozby deportací? Přijdou si pro mě imigrační úředníci v mém sousedství nebo na pracovišti? Pokud ano, kolik mohu vydělat do té doby? Mám odejít sám, abych mohl později požádat o legální pobyt? Vezmu rodinu, nebo ne?
Zaměstnavatelé, kteří spoléhají na nelegální pracovní sílu, mají svá vlastní rozhodnutí. Mnohé firmy se rozhodly riskovat razie imigrační služby, protože mohly platit ještě méně, zatímco jejich pracovníci byli pod hrozbou, a odložit hledání nových, byť za cenu vyšší fluktuace. V určitém okamžiku roku 2026 bychom měli očekávat, že realita dožene administrativou tvrzený čistý odliv migrantů, i když toto číslo bude zahrnovat i mnoho legálních imigrantů.
Až se tak stane, dojde k nedostatku pracovních sil v některých částech trhu práce, což donutí zaměstnavatele zvýšit mzdy, aby zaplnili volná místa, a tím přidá k inflačním tlakům. Náklady na domácí zdravotní péči například rostou podle nejnovějších údajů o 12 % ročně, což je téměř nejvíce za poslední desetiletí. To by mohlo přimět některé pracující ženy k částečnému úvazku nebo úplnému odchodu z trhu práce, aby se staraly o členy rodiny, jak se stalo během pandemie (i když v menším měřítku).
Rozhodování v nejistotě také vysvětluje jasnou dvojí tvář investic v americké ekonomice, kdy odvětví spojená s umělou inteligencí zaznamenávají výrazný růst, zatímco zbytek ekonomiky stagnuje. Stavební boom v infrastruktuře související s AI je ukázkovým příkladem toho, co nositel Nobelovy ceny Robert Solow nazval „exogenním technologickým pokrokem“ – příchod nové technologie pohánějící expanzi nezávislou na běžném ekonomickém cyklu. Kapitálové výdaje na datová centra, pokročilé čipy a další vybavení pro AI byly hlavním motorem růstu HDP ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2025.
Proč je však soukromá investice ve zbytku ekonomiky tak slabá, když daňový systém se stává příznivějším; reálné úrokové sazby jsou historicky nízké a pravděpodobně míří ještě níže; rozvahy firem jsou solidní; úvěr je dostupný; ceny energií klesají; deregulace postupuje; a fúze firem již nejsou blokovány? Za normálních okolností by se očekával boom podnikových investic.
Hlavním viníkem je opět nejistota vyvolaná politikou. Kromě změn obchodní a imigrační politiky působí i narušení minulých amerických norem ohledně právního státu, vládní korupce, poskytování ekonomických a vědeckých dat či nezávislosti centrální banky. Jak ukázali ekonomičtí teoretici Avinash Dixit a Robert Pindyck, manažeři firem mají tendenci reagovat na rostoucí nejistotu omezením kapitálových výdajů na věci, jako jsou nové továrny, protože takové výdaje jsou do značné míry nevratné.
USA pod Trumpem potenciálně čelí situaci podobné té, kterou zažila Velká Británie po referendu o brexitu v roce 2016, jež způsobilo stagnaci soukromých investic na několik let a utlumilo růst. Investice do AI a možné produktivní zisky z ní mohou sice kompenzovat velkou část kontrakce způsobené účinky cel a deportací, které se projeví v roce 2026. Ve skutečnosti stimuly z probíhajícího boomu AI a uvolněnější fiskální politiky zesílí inflační tlaky vyvolané Trumpovými obchodními a imigračními politikami, protože nedostatky pracovní síly a dovážených vstupů se stanou rozšířenějšími.
To, že plné účinky Trumpova programu zatím nejsou viditelné, neznamená, že mainstreamová ekonomie se mýlila. Spíše to ukazuje, jak nejistota zpožďuje nebo dokonce paralyzuje rozhodování.