Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace

Italská módní skupina za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy Kč) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace, oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace. Dohoda spojuje dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.
"Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu," uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.
si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s .
"Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku," řekl už dříve předseda správní rady společnosti Patrizio Bertelli.
Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.
Módní dům založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario . Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.
Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan . Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.