Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace

Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace

02.12.2025 13:04
Autor: ČTK

Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy Kč) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace, oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace. Dohoda spojuje dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.

"Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu," uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

"Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku," řekl už dříve předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli.

Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Módní dům Prada založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario Prada. Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

 
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2025
17:27Ztrácí se výhoda vysokoškolského vzdělání?
16:13Skupina deseti evropských bank založila konsorcium pro stablecoin vázaný na euro
16:03Sociální politika po americku: Miliardář Dell dá dětem do deseti let 250 dolarů na investice
14:22Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již 4. prosince
14:19Britská centrální banka varuje před propadem trhů kvůli vývoji kolem AI
13:04Italská módní skupina Prada koupila od Američanů menšího rivala Versace
12:46OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
12:08Altman bije na poplach. OpenAI odkládá plány na reklamu a agentickou AI, aby zlepšila kvalitu ChatGPT
11:50Inflace v eurozóně v listopadu nečekaně stoupla na 2,2 procenta
10:40Evropské akcie spolu s kryptem otáčejí nahoru  
10:02Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024
8:55Evropské akcie bez směru, ropa zdražuje a Nvidia investuje 2 mld. USD do Synopsys  
8:41Rozbřesk: Lepší rozpočtový schodek v listopadu, ale za cenu nižších investic
6:26AI budí v lidech obavy. Na akciích jít za nejhorším sentimentem?
01.12.2025
22:01Akciová rally zpomalila, kryptoměny pod tlakem  
17:21Cykly akciového fundamentu a jeho současné „tentokrát jinak“
16:49Americký průmysl ztrácí dech: zakázky mizí, firmy sahají k propouštění
16:09Schodek rozpočtu v listopadu vzrostl na 232,4 miliardy
16:05Nvidia rozšiřuje svá partnerství v ekosystému AI. Investovala dvě miliardy dolarů do Synopsys
14:26ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
American Eagle Outfitters Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Crowdstrike Holdings Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Gitlab Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Marvell Technology Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
Okta Inc (10/25 Q3, Aft-mkt)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět