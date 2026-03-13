Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb

13.03.2026 15:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V době geopolitického napětí, které je v posledních týdnech kvůli válce v Íránu bezesporu silné, by zlato normálně mělo jakožto bezpečný přístav posilovat. Žádný velký vzestup u žlutého kovu, který v posledních 12 měsících prudce vzrostl, teď ale nenastal a dva týdny po začátku konfliktu na Blízkém východě zůstává jeho cena víceméně bez výraznějšího pohybu.

Poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útoky na Írán, vzrostlo zlato z 5 296 USD na 5 423 USD za unci, čímž potvrdilo běžné pravidlo, že geopolitické napětí zvyšuje poptávku po „bezpečných“ aktivech.

Pak se ovšem karta obrátila a na zlatě došlo k výprodeji, přičemž cena spadla 3. března o více než šest procent na 5 085 USD. A tento týden, i když se konflikt dále vyostřuje, se zlato obchoduje „jen“ mezi 5 050 a 5 200 USD (v pátek odpoledne 5 115 USD).

Důvodů, proč se tak děje, je hned několik, přičemž vyčnívají zejména dva: silnější dolar (eurodolar už na 1,1415, před válkou kolem 1,18) a vyšší výnosy amerických státních dluhopisů, řekl serveru CNBC Ross Norman, šéf portálu Metals Daily.

Podle něj mohou rostoucí ceny ropy způsobit dlouhodobější inflaci, což může potenciálně vést ke zvýšení úrokových sazeb, pokud centrální banky budou reagovat na problémy vyvolané dlouhodobější blokádou Hormuzského průlivu.

Vyšší sazby ale zlatu nenahrávají. Zvyšují totiž atraktivitu aktiv, která nesou výnos (např. dluhopisy), oproti drahým kovům, které žádný výnos nemají.

„Pohyby cen zlata a stříbra vypadají nyní nevýrazně, ale po epických růstech z posledních měsíců je to možná normální,“ dodal Norman pro CNBC s tím, že někteří institucionální investoři jsou nervózní, protože zlato bylo v poslední době neobvykle volatilní.

Dalším možným vysvětlením je, že konflikty často vyvolají panické prodeje investorů, což způsobí „pročištění“ trhu, kdy investoři musí prodávat své pozice, jakmile cena začne klesat, tvrdí Amer Halawi z Al Ramz. „Pokud dojde k nedostatku likvidity, všechno se prodává, dokud se situace neuklidní a investoři si znovu nezačnou vybírat ta správná aktiva. Tradičně, když přijde šok, i zlato se nejprve prodává a teprve později znovu roste,“ vysvětlil pro CNBC.

Bankovní prognózy mezitím zůstávají optimistické. J.P. Morgan očekává, že cena do konce roku 2026 dosáhne 6 300 USD, zatímco Deutsche Bank drží pro konec tohoto roku cíl 6 000 USD.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
13:30USA - Deflátor PCE, y/y
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
15:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět