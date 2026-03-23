Tlak na akcie, dluhopisy, zlato i stříbro. Rétorika kolem Íránu se vyostřuje

23.03.2026 8:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Další prodejní tlak na akcie, dluhopisy i drahé kovy v čele se zlatem a stříbrem lze očekávat v úvodu nového obchodního týdne poté, co se o víkendu vyostřila rétorika kolem íránského konfliktu a průchodnosti Hormuzu. Futures naznačují až 2% ztráty, stříbro vidíme klesat až dvouciferně.

Futures: DAX -2,1 %, CAC -1,4 %, FTSE -1,5 %. DJIA -0,9 %, S&P 500 -1,0 %, Nasdaq -1,2 %.

Stříbro registruje až 10% pokles, zlato ztrácí až kolem 8 %, přičemž se ale ztráty postupně mírní do rozmezí 6-7 %. Hlavní měnový pár EURUSD se pohybuje u 1,1536.

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer, tedy v noci na neděli našeho času, 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti. Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že pokud Trump splní své hrozby, uzavřou celý průliv a zaútočí na další objekty v regionu spojené s USA.

Mluvčí íránské armády reagoval na Trumpovo ultimátum prohlášením, že pokud Spojené státy zaútočí na íránskou palivovou a energetickou infrastrukturu, Írán se při svých odvetných úderech zaměří na veškerou energetickou, informačně-technologickou a odsolovací infrastrukturu, která "patří Spojeným státům a režimu v regionu". Neupřesnil přitom, jaký "režim" má na mysli.

Íránské revoluční gardy o několik hodin později uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán Hormuzský průliv kompletně uzavře, zcela zničí společnosti s americkými akciemi a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.

Spojené státy na válku v Íránu dosud vynaložily více než 27,6 miliardy dolarů (přes 583,7 miliardy Kč), přičemž částka každým dnem roste o zhruba další miliardu. Tématu si média všímají s odkazem na analytický portál Iran War Cost Tracker (IWCT). Částka podle IWCT vychází z údajů Pentagonu, podle nějž první týden konfliktu stál zemi 11,3 miliardy dolarů. Částka narůstá podle portálu o 11.574 dolarů za sekundu a 41,6 milionu dolarů za hodinu. Odhad podle RBC ale nemusí zahrnovat další výdaje, jako je nasazení vojáků a náhrada vybavení, kvůli čemuž by celková čísla mohla být vyšší.

List The Wall Street Journal napsal, že někteří Trumpovi poradci podporují rychlé ukončení konfliktu kvůli rostoucím cenám ropy. Ropa Brent se pohybuje u 114 USD/barel, od úvodu roku je výše o 87 %. Ropa WTI, aktuálně nad 101 USD/barel, získává od počátku roku 77 %.

 
 
 

