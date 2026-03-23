Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
V noci na zítřek vyprší Trumpovo ultimátum na plné otevření Hormuzu. Hrozí útoky na íránské elektrárny, Írán odvetou

23.03.2026 8:21, aktualizováno: 23.3. 10:03
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer, tedy v noci na neděli našeho času, 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti. Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že pokud Trump splní své hrozby, uzavřou celý průliv a zaútočí na další objekty v regionu spojené s USA.

Šéf Bílého domu čelí s prudkým růstem cen ropy a zemního plynu sílícímu tlaku na zajištění bezpečné plavby klíčovou námořní trasou, kudy před nynější válkou v Perském zálivu procházela zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz v této úžině od začátku března prakticky zastavil.

"Pokud Írán do 48 hodin od tohoto okamžiku plně a bez výhrůžek neotevře Hormuzský průliv, Spojené státy udeří a srovnají se zemí jeho různé elektrárny, počínaje tou největší," uvedl Trump na síti Truth Social v příspěvku prokládaném velkými písmeny, který podle AP zveřejnil během svého víkendového pobytu na Floridě.

Mezi největší íránské elektrárny patří podle údajů Reuters čerpaných z průmyslových a energetických databází elektrárna Damávand na východním předměstí Teheránu o výkonu 2868 megawattů, elektrárna Kerman na jihovýchodě země (1910 MW) a parní elektrárna Ramín v jižní provincii Chúzestán (1890 MW). Jediná íránská jaderná elektrárna v Búšehru na pobřeží Perského zálivu má výkon přibližně 1000 MW.

Mluvčí íránské armády reagoval na Trumpovo ultimátum prohlášením, že pokud Spojené státy zaútočí na íránskou palivovou a energetickou infrastrukturu, Írán se při svých odvetných úderech zaměří na veškerou energetickou, informačně-technologickou a odsolovací infrastrukturu, která "patří Spojeným státům a režimu v regionu". Neupřesnil přitom, jaký "režim" má na mysli.

Íránské revoluční gardy o několik hodin později uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán Hormuzský průliv kompletně uzavře, zcela zničí společnosti s americkými akciemi a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.

Teherán a jeho spojenci začali v odvetě za americko-izraelské údery, zahájené 28. února, útočit hlavně drony a balistickými střelami nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle a zejména na ropnou a plynárenskou infrastrukturu v okolních arabských zemích. Kvůli íránským hrozbám a několika útokům na tankery v oblasti se také téměř zastavila lodní doprava právě v Hormuzském průlivu.

Britská vojenská námořní služba (UKMTO) o víkendu oznámila, že obdržela zprávu o výbuchu neznámého projektilu v těsné blízkosti nákladní lodi plující 15 námořních mil (27 kilometrů) severně od přístavu Šardžá ve Spojených arabských emirátech, tedy nedaleko Hormuzského průlivu. Posádka plavidla je po incidentu podle UKMTO v pořádku.

Podle Reuters představuje Trumpovo sobotní ultimátum další prezidentův dramatický obrat ve více než tři týdny trvajícím konfliktu. Trump jen o den dříve uvedl, že Spojené státy mají ve válce proti Íránu blízko k dosažení všech svých cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. V pátečním příspěvku také napsal, že Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy podle jeho mínění nejsou.

Trump v uplynulých dnech také žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v průlivu evropské členské státy NATO a další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů v únoru ani nekonzultovaly.

Trump myšlenku likvidace íránské elektrické sítě nadnesl už dříve, ačkoli ji zároveň bagatelizoval, připomněl Reuters. "Mohli bychom za jedinou hodinu vyřadit z provozu jejich elektrické kapacity a jim by trvalo dalších 25 let je obnovit," řekl Trump 11. března novinářům. "V ideálním případě to tedy neuděláme," dodal.

Média: USA stojí válka s Íránem miliardu dolarů denně

Spojené státy na válku v Íránu dosud vynaložily více než 27,6 miliardy dolarů (přes 583,7 miliardy Kč), přičemž částka každým dnem roste o zhruba další miliardu. Tématu si média všímají s odkazem na analytický portál Iran War Cost Tracker (IWCT). Částka podle IWCT vychází z údajů Pentagonu, podle nějž první týden konfliktu stál zemi 11,3 miliardy dolarů. Částka narůstá podle portálu o 11.574 dolarů za sekundu a 41,6 milionu dolarů za hodinu. Odhad podle RBC ale nemusí zahrnovat další výdaje, jako je nasazení vojáků a náhrada vybavení, kvůli čemuž by celková čísla mohla být vyšší.

Deník The Washington Post (WP) ve čtvrtek s odvoláním na nejmenovaného člena vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa informoval, že Pentagon usiluje o získání dodatečných 200 miliard USD na válku. Částka by přitom podle amerického ministra obrany Peta Hegsetha nemusela být konečná. Požadavek by se ale podle WP mohl setkat s odporem demokratů i některých republikánů, protože válka je nepopulární.

List The Wall Street Journal napsal, že někteří Trumpovi poradci podporují rychlé ukončení konfliktu kvůli rostoucím cenám ropy. Panují také pochybnosti o íránské jaderné hrozbě, protože šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová ve středu řekla, že schopnost Íránu obohacovat uran byla zničena při úderech z loňského června a že Teherán se ji posléze nesnažil obnovit. Izrael a Spojené státy právě hrozbou získání jaderné zbraně zdůvodňují vzdušné údery, které proti Íránu provádějí od 28. února.

 
 
 

Váš názor
  Přidat názor
     
    23.03.2026 12:24

    Už tady čtu že to padlo. odklad o pět dní. Ten Donald je opravdu divný patron. Vypadá to na výměnu plínky...
    karel777
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět